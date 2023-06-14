شركة أوتوميشن أنيوير تطلق منصة أوتوميشن ساكيس في بنك الجزيرة
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 14, 2023/EINPresswire.com/ -- الرياض، المملكة العربية السعودية؛ 13 يونيو 2023: أعلنت شركة أوتوميشن أنيوير، المنصة الرائدة في مجال الأتمتة الذكية السحابية، عن قيام بنك الجزيرة بتفعيل أوتوميشن ساكسيس، أول منصة في العالم لأتمتة المؤسسات تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت في توفير أكثر من 60 ألف ساعة من العمل اليدوي مع تخفيض التكاليف والارتقاء بتجربة العملاء ومستويات الجودة والأمن.
Automation Anywhere Helps Bank AlJazira Save Hours of Manual Work with AI-Powered Automation Platform
ويُمثل بنك الجزيرة مؤسسة مالية للمساهمة العامة تأسست في عام 1975 وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها. ويوفر البنك لعملائه الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الأصول. ويُجري البنك حالياً عمليات توسع استراتيجية لحضوره الرقمي ويستخدم الأتمتة الذكية بوصفها إحدى التقنيات الرئيسية لتعزيز عمليات البنك وتطويرها وتبسيطها، انطلاقاً من توجهه الاستراتيجي لإثراء حياة الأفراد من خلال تحقيق الرفاه المالي.
وانطلقت رحلة التحول الرقمي في بنك الجزيرة من خلال التركيز على سير العمليات بوصفها الشريان الرئيسي لأعمال البنك. ونجح البنك من خلال تطبيق الأتمتة الذكية بتحقيق تحسن ملحوظ في مستويات الإنتاجية والكفاءة من حيث التكلفة والجودة وتجربة العملاء، إلى جانب تعزيز مستويات الأمن التي يوليها البنك تركيزاً كبيراً بالاعتماد على أنظمة تحكم عالية المستوى لضمان عمليات التدقيق المستمرة والامتثال التنظيمي.
وعمد البنك، عقب نجاح التطبيق الأولي للمنصة، إلى توسيع تطبيقات الأتمتة الذكية في عمليات مسؤولة عن تحقيق عائد أعلى على الاستثمار، وتوفير ما يصل إلى 60 ألف ساعة من العمل اليدوي من خلال أكثر من 180 ألف عملية، ممّا أثمر عن تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءتهم، ومنحهم الوقت الكافي للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة.
وحرصت استراتيجيات التقنية للشرق الأوسط، بوصفها الشركة المختارة لتنفيذ الحل الذكي من أنيوير أوتوميشن، على تكريس خبراتها الواسعة لضمان تحقيق التحول الرقمي في بنك الجزيرة بمنتهى السلاسة. كما خصصت مواردها وحلولها الذكية لدعم البنك في أتمتة عملياته التجارية الرئيسية، وبالتالي توفير الآلاف من ساعات العمل خلال إجراء المعاملات اليومية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل الرشودي، نائب الرئيس العام للأتمتة الرقمية في بنك الجزيرة: "ساعدت الأتمتة الذكية بنك الجزيرة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وأتاحت الفرصة أمام الموظفين للتركيز على تزويد العملاء بخدمات ذات قيمة مضافة. وسبق أن حظي البنك خلال رحلة التحول الرقمي بدعم من الهيئات الحكومية الداخلية، بما يسهم في تحقيق الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية".
ومن جانبه، قال دانيش تشاندرا، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى أوتوميشن أنيوير: "تتجه البنوك على مستوى العالم نحو اعتماد حلول الأتمتة الذكية لمعالجة التعقيدات العديدة التي تواجهها، والتي تتنوع بين اللوائح المتغيرة وتهديدات الأمن الرقمي الحديثة. ويسعدنا أن تتوجه الشركات الرائدة في السعودية إلى اعتماد حلول الأتمتة. كما يسرنا التعاون مع بنك الجزيرة في إطار رحلته لتحويل الأعمال من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي".
وتوفر منصة أوتوميشن ساكسيس محفظة متكاملة من تقنيات وأدوات الأتمتة التي تمكّن الشركات من التواصل مع الموظفين، بالإضافة إلى ربط التطبيقات المختلفة سواءً كانت سحابية أو محلية، مما يعزز نمو الأعمال ويرفع إنتاجية القوى العاملة.
حول شركة أوتوميشن إنيوير
تُقدم شركة أوتوميشن إنيوير، أفضل منصات أتمتة الخدمات السحابية حول العالم، مجموعة من حلول الأتمتة والمعالجة الذكية عبر مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم بما يضمن أتمتة العمليات التجارية بالكامل وتسريع رحلة التحوّل المؤسسي. وتمتلك الشركة المنصة السحابية الوحيدة حول العالم التي تجمع بين مزايا أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والتحليلات الدقيقة لأتمتة المهام المتكررة وتعزيز المرونة المؤسسية، بما يمنح العنصر البشري في الشركات الوقت اللازم لإطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة وترسيخ العلاقات مع العملاء ودعم نمو الأعمال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.automationanywhere.com. تُعد أوتوميشن إنيوير علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلة لصالح شركة أوتوميشن إنيوير في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
حول بنك الجزيرة:
بنك الجزيرة هو مؤسسة مالية رائدة وسريعة النمو ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وهو مجموعة مالية سعودية تركز على العميل وتقديم الخدمات المميزة. ويوفر البنك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخزينة والوساطة والاستثمار والتكافل وتحويل الأموال، من خلال فريق مميز من الموظفين المحترفين. ويقدم البنك منتجات وخدمات مصممة لتلبية مختلف احتياجات العملاء، بدءاً من فتح الحسابات والودائع لأجل وبطاقات الخصم المباشر والائتمان ووصولاً إلى تمويل الأفراد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات تمويل الرهن العقاري. ويتمتع بنك الجزيرة بسمعة طيبة على الصعيدين المحلي والدولي بفضل مسيرته الناجحة، كما حصل على العديد من الجوائز المرموقة.
للتواصل الإعلامي:
بولومي تشودهاري
أوتوميشن إنيوير
poulomi.choudhury@automationanywhere.com
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