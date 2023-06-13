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EMU Department of Architecture Students Performed Beach Cleaning at Glapsides Beach as a Part of the World Environment Day

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde yürütülmekte olan “ARCH 320 The UN Sustainable Development Goals: An Interdisciplinary Approach for the Future of Our Planet” başlıklı seçmeli ders kapsamında öğrenciler tarafından önerilen ve geliştirilen sahil temizleme etkinliği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Glapsides Sahili’nde gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası DAÜSEN’in sponsorluğunda ve DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) desteği ile gerçekleştirilen sahil temizleme etkinliğine, “ARCH 320 The UN Sustainable Development Goals: An Interdisciplinary Approach for the Future of Our Planet” dersi öğrencileri ile ders yürütücüsü ve DAÜ KENT – AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile Mimarlık Bölümü “ARCH 213 Ecological Issues in Architecture” ders öğrencileri ve ders yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay katıldı. Etkinliğe ayrıca, DAÜ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kulübü öğrencileri de katılarak destek verdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen sahil temizlik etkinliği, 2023 yılı ana teması olan ‘Plastik Kirliliğine Çözüm’ bulmaya katkı sağlamanın yanında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından, Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3), İklim Eylemi (SKA13), Sudaki Yaşam (SKA14) ve Karasal Yaşam (SKA15) konularında farkındalık yaratmayı ve çevresel anlamda sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmeyi de hedefliyor.

Eastern Mediterranean University

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EMU Department of Architecture Students Performed Beach Cleaning at Glapsides Beach as a Part of the World Environment Day

Distribution channels: Education


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