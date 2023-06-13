دي إم جي إيفنتس تطلق المعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات في السعودية
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 13, 2023/EINPresswire.com/ -- الرياض، المملكة العربية السعودية (13 يونيو، 2023): كشفت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية، عن عزمها إطلاق الدورة الأولى من المعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات في الرياض العام المقبل، حيث يندرج تحت مظلة محفظة الفعاليات لدى مجموعة Big 5 الدولية. ويُقام المعرض السنوي في الربع الثالث من عام 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يوفر حاضنة لتلبية المتطلبات المستقبلية لمرافق الرعاية الصحية في السعودية، إلى جانب تركيزه على الاحتياجات الخاصة بقطاع البنية التحتية للرعاية الصحية.
Aligned with the Kingdom’s 2030 Vision, the upcoming annual event will help futureproof the country’s healthcare
وينسجم المعرض مع أهداف التنمية التي تنطوي عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والرامية إلى استقطاب استثمارات بقيمة 65 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة، مع خصخصة 290 مستشفى و2,300 مرفق رعاية صحية أولية أخرى. ويهدف برنامج تحول القطاع الصحي في السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030، إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي فيها بحيث يصبح نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً يقوم على صحة الفرد والمجتمع، بمن فيهم المواطنين والمقيمين والزوار.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "يوفر المعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات منصة مهمة للمتخصصين في مجالات التصميم والبناء والتكنولوجيا المعنيين بتوسيع البنية التحتية للقطاع الطبي في السعودية، حيث يتيح لهم إمكانية التواصل والتعاون والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية في المملكة. كما يمكن للقطاع الأوسع نطاقاً الاستفادة من هذه المنصة المتخصصة لتوفير المنتجات التي تلبي احتياجات القطاع وتضمن تخطيط المرافق وتصميمها وفقاً لاحتياجات المرضى. ويسهل المعرض أيضاً الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة وتتسم بسهولة الوصول والسرعة والأمان، إضافة إلى الاستخدام الفعال للمساحات والموارد، مما سيساعد على تعزيز الثقة في خدمات الرعاية الصحية بالمملكة".
وتستقطب الفعالية مجموعة متنوعة من الزوار المعنيين بقطاع البنية التحتية للرعاية الصحية، بمن فيهم الموردين والمختصين وخبراء بناء مرافق الرعاية الصحية. ويتيح المعرض للزوار فرصة الاطلاع على المنتجات والخدمات التي توفرها مختلف القطاعات، مثل مواد البناء والصرف الصحي وأنظمة تكييف وتنقية الهواء عالية الجودة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة الإضاءة، وتقنيات إدارة الطاقة ووحدات الإمداد المتواصل بالطاقة، والديكورات الداخلية والمفروشات، وخدمات الغسيل والتنظيف، والمعدات الطبية. كما يشارك في المعرض موردون متخصصون في المباني والهياكل المعيارية، وأنظمة الاتصالات، ووسائل الراحة الخارجية، وحلول مواقف السيارات والنقل، ومعدات سلامة المرضى والموظفين، وإدارة أعمال السباكة والمياه، والطاقة المتجددة، وحلول الأمن والتحكم، واللافتات وعلامات الإرشاد، إضافة لأنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير. ويشمل الزوار أفراداً من مختلف القطاعات، مثل صحة المجتمع والخدمات الاستشارية والرعاية الصحية والبناء والبنية التحتية والهيئات الحكومية، بمن فيهم أصحاب الشركات، ومدراء مشاريع الرعاية الصحية، ومهندسي مرافق الرعاية الصحية، ومدراء المشتريات، والمدراء والمخططين الطبيين، إضافة إلى مستشاري تصميم الرعاية الصحية.
ويشهد قطاع البنية التحتية للرعاية الصحية تطوراً سريعاً على الصعيد العالمي، نتيجة بحث مزودي الخدمات عن مرافق متكاملة تتمتع بالعديد من المزايا، بما في ذلك تزويد المرضى بتجربة متميزة وعالية الجودة، والفعالية والكفاءة والالتزام بالمواعيد والسلامة والمساواة والاستدامة. ويمثل المعرض مبادرة مهمة مع اعتماد التحول الذكي في قطاع الرعاية الصحية بوصفه إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، بالاعتماد على الحضور الراسخ لدي دي إم جي إيفنتس في أكثر من 20 فعالية في السعودية.
وأجرت شركة نايت فرانك دراسة حول كثافة الأسرّة على مستوى العالم، أوضحت خلالها حاجة السعودية إلى 40 ألف سرير إضافي في المستشفيات بحلول عام 2035 لتلبية متطلبات الرعاية الصحية للسكان، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 43.7 مليون نسمة بحلول عام 2030. كما توقعت الدراسة أن تحقق السياحة العلاجية في المملكة نمواً سنوياً بنسبة 4.6% حتى عام 2028. وتشير التوقعات بعيدة الأمد إلى أن المملكة تحتاج أيضاً ما يصل إلى 61,800 سرير إضافي للرعاية طويلة الأجل بحلول عام 2050.
وأضاف دينتون: "يلعب التقدم التكنولوجي دوراً رئيسياً في ضمان بلوغ الأهداف المنشودة من استثمارات القطاعين العام والخاص، والتي تتمثل في تحقيق الكفاءة الذكية وتلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة في القطاع الذي يشهد اضطرابات كبيرة. ويوفر هذا المعرض الجديد فرصة غير مسبوقة للجهات المعنية للتواصل ومناقشة أحدث التوجهات في تصميم وبناء البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، والتي تعمل مختلف الهيئات الحكومية في المملكة على تعزيزها".
لمزيدٍ من المعلومات حول الفعالية المجانية، يرجى زيارة: http://www.saudihospitalbuild.com
انتهى
لمحة حول المعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات
يُعدّ المعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات الفعالية الأولى للمتخصصين في الرعاية الصحية والمهندسين المعماريين وشركات البناء المعنيين بتصميم وبناء البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ويوفر منصة فريدة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات الضرورية لتصميم وبناء مرافق رعاية صحية عالمية المستوى.
ويُقام المعرض تحت مظلة مجموعة فعاليات Big 5 الدولية، ويضم مجموعة من فئات المنتجات، بما في ذلك مواد ولوازم البناء، والخزائن والحقائب، ومعدات ولوازم تنظيف الغرف، والمعدات واللوازم الطبية، والأبواب والنوافذ، وأنظمة الكهرباء والإضاءة، والمصاعد، وأنظمة إدارة الطاقة، والأرضيات والسجاد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. ويوفر المعرض أيضاً منصة للشركات المعنية بضمان سلامة المرضى وتصميم غرف العمليات والمختبرات. وينطلق المعرض من 9 حتى 11 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتتح أبوابه مجاناً لجميع الخبراء في القطاع. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.saudihospitalbuild.com
لمحة حول دي إم جي إيفنتس:
تُعتبر دي إم جي إيفنتس واحدةً من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزوداً رائداً لخدمات المعلومات والمنصات المتخصصة. وتتمحور أهداف الشركة حول الارتقاء بمعارف الشركات وتعزيز قدرتها على التواصل مع عملائها المستهدفين وإنشاء أسواق حيوية تساعد على تسريع نموها من خلال الفعاليات المباشرة.
وتتولى الشركة تنظيم أكثر من 80 فعالية في 25 دولة، حيث تستقطب أكثر من 425 ألف زائر ومندوب كل عام. وتشمل محفظة الشركة من المنتجات العديد من الفعاليات الرائدة في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة والتصميم ومواد الغلفنة والنقل.
وتسعى الشركة إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها من خلال مكاتبها المنتشرة في عشرة دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة. كما تعمل على فهم حاجات السوق وتعزيز العلاقات التجارية من خلال المشاركة في الفعاليات التي تنظمها بهدف توفير تجارب استثنائية للحضور.
وتتضمن فعاليات الشركة الكبرى معرض BIG 5 Global ومعرض الفنادق ومعرض إندكس ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول وغازتك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dmgevents.com. وتأسست دي إم جي إيفنتس في عام 1989، وهي مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي، www.dmgt.co.uk).
Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
+971 545315575
email us here
Visit us on social media:
Other