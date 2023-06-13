2023上海国际嵌入式展: SECO和Exein联袂共进，改造物联网安全

SECO和Exein高兴地宣布他们将共同参加于2023年6月14日至16日在中国上海国家会展中心（SWEECC）H3展馆举办的2023上海国际嵌入式展。

我们与Exein共同认识到物联网网络安全的重要性，并致力于将其作为我们战略的核心。这就是为什么我们联合起来整合我们的专业知识，为客户提供从一开始就具备安全设计的解决方案，为物联网领域创造新的范式” — SECO的首席执行官Massimo Mauri