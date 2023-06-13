2023上海国际嵌入式展: SECO和Exein联袂共进，改造物联网安全
SECO和Exein高兴地宣布他们将共同参加于2023年6月14日至16日在中国上海国家会展中心（SWEECC）H3展馆举办的2023上海国际嵌入式展。
我们与Exein共同认识到物联网网络安全的重要性，并致力于将其作为我们战略的核心。这就是为什么我们联合起来整合我们的专业知识，为客户提供从一开始就具备安全设计的解决方案，为物联网领域创造新的范式”阿雷佐/罗马, 意大利, June 13, 2023/EINPresswire.com/ -- SECO和Exein高兴地宣布他们将共同参加于2023年6月14日至16日在中国上海国家会展中心（SWEECC）H3展馆举办的2023上海国际嵌入式展。在展位A101处，参观者将能够亲眼目睹Exein先进解决方案无缝集成到SECO产品中 ，使其成为市场上最安全的物联网产品之一。
— SECO的首席执行官Massimo Mauri
自合作以来，SECO和Exein携手合作，为客户提供先进的边缘人工智能解决方案，能通过及时定义纠正措施来检测和消除网络攻击，同时确保最小的性能影响和低延迟成本。通过这种先进的集成，SECO的客户可以在Exein先进的网络安全技术中受益，为终端用户打造安全和宝贵的用户体验。
除了体验SECO和Exein集成的物联网安全解决方案外，参观者还可以了解到它们各自的产品和服务的更多信息。作为企业数字化转型和物联网发展的战略合作伙伴，SECO将展示其基于来自世界一流芯片供应商的x86和Arm®处理架构的边缘计算平台的完整概述，并提供多种标准形态尺寸选择。SECO在COM设计和制造方面拥有丰富的经验，提供多种标准形态因子的计算机模块，包括SMARC、Qseven®、COM-HPC®和COM Express®。模块化的方法加速了产品设计，并通过替换嵌入到特定应用载板上的计算机模块，简化了未来的处理升级。利用先进的处理技术，SECO的单板计算机平台是集成系统的完美解决方案，非常适用于需要低设计投资和短上市时间的工业应用。最后，SECO的现成HMI系列是灵活性和模块化的终极体现，可提供不同的安装选项，显示屏尺寸从5.0英寸到21.5英寸，支持多种操作系统。此外，展会还将为中国嵌入式展会的参观者提供全新Modular Vision系列人机界面（HMI）解决方案的预览。
Exein是物联网设备嵌入式网络安全的全球领导者。Exein的解决方案在产品开发期间嵌入到操作系统中，不会对设备性能造成负面影响，并能自主适应不断变化的威胁，从而实现实时分析设备行为并识别潜在安全威。胁Exein的解决方案允许在开发周期的早期阶段检测到网络风险，而不影响现场设备的性能。在演示中，参观者可以观察到Exein Runtime agent通过Exein Pulsar驱动，利用Linux内核的eBPF技术立即检测和阻止这些攻击。演示将展示Exein解决方案实时保护设备免受各种网络威胁，确保嵌入式设备的安全性和敏感数据的隐私。
“我们与Exein共同认识到物联网网络安全的重要性，并致力于将其作为我们战略的核心。这就是为什么我们联合起来整合我们的专业知识，为客户提供从一开始就具备安全设计的解决方案，为物联网领域创造新的范式，” SECO的首席执行官Massimo Mauri表示。
"Exein的解决方案已集成到所有SECO产品中，打造了市场上最先进和最安全的物联网产品。这种合作强调了SECO在一个不断发展的环境中从一开始就提供安全解决方案的承诺"，Exein的首席执行官Gianni Cuozzo回应道。
千万不要错过这个体验物联网安全最新发展的机会，看看SECO和Exein如何共同努力将创新解决方案带到市场。请务必在2023上海国际嵌入式展的A101展位停留了解更多信息。
SECO
SECO（IOT.MI）开发和制造尖端技术解决方案，从微型计算机到完全定制的硬件和软件组合的集成系统。SECO还提供CLEA，一种专有的端到端物联网-人工智能分析软件套件，提供了基于SaaS的软件套件，允许客户实时从其现场设备中收集有洞察力的数据。SECO在全球拥有近900名员工，通过5个生产工厂、10个研发中心和8个国家的销售办事处运营。SECO为超过300家蓝筹股客户提供服务，这些客户都是其各自领域的领导者，包括医疗、工业自动化、航空航天和国防、健身、自动售货和许多其他领域。通过与科技巨头的长期战略伙伴关系以及与大学、研究中心和创新初创公司的合作，SECO的研发能力得到了进一步增强。。企业社会责任是SECO战略的一部分，SECO采取了多项行动，以减少其环境足迹并增加其对人员和当地社区的影响力。
了解更多信息：www.seco.com
Exein
Exein在网络安全领域运营，旨在开发嵌入式安全的首个生态系统。Exein团队位于罗马和旧金山，由专注于安全、嵌入式系统开发和机器学习的工程师和研究人员组成。Exein开发了Exein Runtime，这是第一个专为物联网设备性能和安全而设计的扩展检测与响应（XDR）系统。Exein还开发了Exein Analyzer，该解决方案允许直接在现场自动评估物联网设备的网络安全状态，无需访问源代码。。每天，Exein开发的解决方案保护着超过60万个设备，并被全球超过2万名开发人员采用。Exein在其增长过程中得到了一些机构投资者的支持，包括United Ventures、eCapital和Future Industry Ventures。
了解更多信息：www.exein.io
Marketing Communications Department
SECO
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