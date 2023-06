Moments Déterminants Canada lance un nouveau projet pour présenter et partager l'histoire des communautés 2SLGBTQ+

TORONTO, ONTARIO, CANADA, June 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Le 1er avril 2023, Moments Déterminants Canada (MDC) s'est lancé dans son plus récent projet, Fièr.e de l'être : Histoires canadiennes queer, 1960-1970. Sur une période de deux ans, ce projet mettra en valeur diverses histoires de personnes et de communautés queer à travers le Canada, en créant des ressources éducatives, des articles et du contenu historique, afin d'aider les enseignants à introduire ces moments marquants dans leurs classes.Fièr.e de l'être éclairera l'histoire des personnes et des communautés 2SLGBTQ+ à travers le Canada dans les années 1960 et 1970 - des décennies particulièrement riches et marquées par un activisme passionné et d’importants changements, ainsi que par des représailles. En tant qu'organisation spécialisée dans le patrimoine numérique, MDC crée une variété de contenu mis gratuitement à la disposition du public en anglais et en français. Les ressources créées dans le cadre de Fièr.e de l'être comprendront des trousses d'archives numériques multimédias présentant des moments déterminants, soutenus par des plans de cours utilisant notre cadre théorique, la démarche curatoriale, ainsi qu'une carte narrative interactive partageant des circuits de lieux historiquement significatifs pour les personnes queer à travers le Canada. Fièr.e de l'être présentera des récits intersectionnels qui mettent en contexte les mouvements et les solidarités queer, ainsi que leur pertinence actuelle, y compris les premières manifestations en faveur des droits des homosexuels et des marches des fiertés, la création de presses, de théâtres et d'archives gays, la surveillance des homosexuels par la GRC, et la répression contre les bars gays.Cette initiative est financée par le gouvernement du Canada. MDC collaborera avec des organisations telles que The ArQuives et Esri Canada, et espère avoir l'occasion de s'engager avec d'autres partenaires communautaires.« The ArQuives détient des histoires extraordinaires et je sais que le projet Fièr.e de l'être de Moments Déterminants Canada apportera une contribution importante au paysage patrimonial et aidera à éduquer les Canadiens sur le rôle que les communautés 2SLGBTQ+ ont joué dans l'histoire et le patrimoine du Canada. Nous nous réjouissons de travailler avec eux et d'apporter notre soutien au projet. »- Raegan Swanson, directrice générale, The ArQuivesCe projet coïncide avec le 50e anniversaire de The ArQuives, fondé en 1973 sous le nom de The Canadian Gay Liberation Movement Archives, puis renommé The Canadian Lesbian and Gay Archives avant de devenir The ArQuives. The ArQuives est le seul centre d'archives au Canada dont le mandat est de collecter les histoires queer au niveau national et est l'un des plus grands centres d'archives indépendants 2SLGBTQ+ au monde. Ces archives ont été créées pour contribuer à la récupération et à la préservation des histoires 2SLGBTQ+ et ont pour mandat d'être une ressource et un catalyseur pour ceux qui s'efforcent d'avoir un avenir plus équitable et serein.--------Moments Déterminants Canada est un organisme de patrimoine numérique et d'éducation qui mène des actions éducatives novatrices et commémore l'histoire du Canada à l'aide d'outils et de techniques de narration du vingt-et-unième siècle. MDC se consacre à l'exploration des moments de notre histoire commune en s'engageant dans les histoires moins connues, souvent exclues et dynamiques qui confèrent signification et influence. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les projets antérieurs, visitez le site de Moments Déterminants Canada à l'adresse suivante : www.definingmoments.ca/fr . Pour toute demande d’information, veuillez contacter info@canhist.ca.