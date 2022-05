Moments Déterminants Canada annonce un projet national commémorant la Loi sur les syndicats ouvriers

Bilingual logo for Defining Moments Canada

Tous pour neuf et Neuf pour tous : Le mouvement des ‘neuf heures’ et l'adoption de la Loi sur les syndicats ouvriers (1872)

HAMILTON, ONTARIO, CANADA, May 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Defining Moments Canada/Moments Déterminants Canada , un organisme d'éducation au patrimoine, en partenariat avec le gouvernement du Canada (par l'intermédiaire du ministère du Patrimoine canadien) annonce un projet commémoratif national intitulé : Tous pour neuf et Neuf pour tous : Le mouvement des ‘neuf heures’ et l'adoption de la Loi sur les syndicats ouvriers (1872), un projet numérique bilingue explorant 150 ans d'histoire du travail au Canada, en commençant par le mouvement catalyseur des “neuf heures”Ce projet numérique présentera la nature changeante du travail à la fin du 19e siècle et l'activisme émergent des diverses forces de travail du Canada, y compris les imprimeurs de journaux, les cheminots, les constructeurs navals, les métallurgistes, les charpentiers et les manœuvres en réponse à l'industrialisation rapide. Jamais homogènes, les travailleurs canadiens ont commencé à s'identifier par l'ethnicité, la classe, l'artisanat et le travail industriel - distinctions rendues plus complexes avec l'augmentation de l'immigration. Tous pour neuf et neuf pour tous examinera également le Nine Hour Movement à travers une lentille contemporaine en reliant cet événement historique aux luttes de travail post-pandémiques modernes, à la «gig economy» du millénaire et à l'évolution de la main-d'œuvre du 21e siècle.Tout comme le mouvement des neuf heures n'a pas abouti à la mise en place d'une journée de travail standard pour la plupart des travailleurs, la loi sur les syndicats n'a pas « donné » aux travailleurs le droit de se syndiquer - ils l'avaient déjà pris par eux-mêmes. Cependant, le Mouvement et la Loi ont été des tournants pour l'activisme syndical; les travailleurs et les syndicats avaient plus de liberté légale pour se défendre et continuer à améliorer les conditions de travail partout au Canada.Moments Déterminants Canada développera une commémoration numérique nationale bilingue de la Loi sur les syndicats ouvriers de 1872, de l'activisme qui y a conduit et de l'histoire de l'activisme syndical au Canada. La commémoration de ces « moments déterminants » poursuivra l'engagement de Moments Déterminants Canada envers la conservation, la narration d'histoires et l'enseignement à l'intersection des enjeux sociaux et de l'éducation publique. Moments Déterminants Canada utilisera des plateformes numériques accessibles et notre pédagogie de marque « La démarche curatoriale » pour créer des plans de cours, des articles historiques, du contenu multimédia et des cartes narratives afin d'inspirer les enseignants et les apprenants à s'engager dans cette histoire.Tous pour neuf est soutenu par le ministère du Patrimoine canadien, en collaboration avec le Workers' Arts & Heritage Centre, l'Alberta Labour Heritage Institute, les Archives publiques de l'Ontario, Bibliothèque et Archives Canada, la McMaster Children & Youth University et ESRI Canada.« Alors que la réalité des travailleurs et travailleuses au Canada se transforme sous nos yeux, le projet Tous pour neuf et Neuf pour tous arrive à point nommé. Le monde du travail est en pleine mutation, et Moments Déterminants Canada nous offre une occasion en or d’en apprendre plus sur l’évolution de la main-d’œuvre depuis les 150 dernières années et de nous inspirer des leçons du passé. Puisons dans cette mine de renseignements pour nourrir notre réflexion sur la manière dont nous souhaitons façonner les divers milieux de travail au Canada et assurer un avenir meilleur pour les prochaines générations. »Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec« Le projet Tous pour neuf et neuf pour tous est une occasion d'établir des liens entre les récits historiques et contemporains et d'élever la voix des travailleurs canadiens. Nous sommes ravis d'explorer les histoires d'activisme syndical canadien au cours des 150 dernières années et de souligner le plaidoyer continu des travailleurs canadiens pour atteindre et maintenir l'égalité, un salaire équitable et des conditions d'emploi appropriées.»Neil Orford, président, Moments Déterminants Canada