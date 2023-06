Lado CEO and CDO CEO LADO INTERNATIONAL INSTITUTE

VIENNA, VA, UNITED STATES , June 8, 2023/ EINPresswire.com / -- Há 40 anos o LADO International Institute tem se dedicado a ajudar estrangeiros a realizar o sonho de aprender a falar inglês como segunda língua. A metodologia de sucesso foi desenvolvida pelo Dr. Robert Lado, especialista em Linguística Aplicada, que se inspirou na própria experiência de quando teve que aprender o inglês, para criar o sistema: Aprendizagem - Internalização - Fluência que resultou na série de livros pedagógicos The Lado English Series.O LADO International Institute tem a certificação ACCET, uma agência nacional de credenciamento altamente respeitada e reconhecida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, que autoriza o LADO Institute a receber alunos com visto de estudante internacional - F1. A escola LADO tem equipe dedicada de profissionais para auxiliar os alunos a obterem o I-20, documento necessário para aplicar para o visto de estudante junto às embaixadas americanas de cada país.PROGRAMAS LADOOs programas oferecem uma verdadeira imersão no Inglês com 10 níveis que vão desde o iniciante até o avançado e níveis de maior fluência como o preparatório para o exame TOEFL e Business English, por exemplo.A escola conta com três programas regulares à disposição dos alunos: Intensivo, Semi-Intensivo, aos Sábados e o Certificado TEFL, que prepara pessoas já fluentes na língua para dar aulas de inglês.Nos programas regulares, no caso do Intensivo, cada nível tem a duração de 4 semanas com aulas de segunda-feira a sexta-feira por quatro horas por dia. Já no Semi-intensivo cada nível tem a duração de 8 semanas e as aulas são de segunda-feira a quinta-feira e duram duas horas e meia. O programa de Sábado também dura 8 semanas e as aulas duram quatro horas e meia.EXPERIÊNCIA LADOO LADO Institute acredita que o processo de aprendizagem do inglês tem que passar pela experimentação, pela prática e tem que ser divertido. Por isso, a escola promove diferentes atividades chamadas de “viagens de campo” como passeios aos vários museus de Washington, visitas aos prédios e monumentos da capital dos Estados Unidos, viagens a outras cidades como por exemplo à Nova York. Um passeio sempre muito aguardado todos anos é a visita guiada por professores para ver a Cherry Blossom, o ponto alto da floração das cerejeiras em frente ao Monumento a Thomas Jefferson que rende muita interação em inglês e fotos incríveis.ESTRUTURAA moderna estrutura da escola fica a poucos quilômetros do centro da capital dos Estados Unidos, Washington DC. A escola está situada em Tysons Corner - VA e conta com 20 salas de aula climatizadas, professores experientes, equipe preparada para apoiar os alunos e um lounge com jogos e preparado especialmente para interatividade entre os estudantes.A nova diretoria do LADO Institute conhece bem a filosofia da escola e é composta por dois ex-alunos LADO o que mostra como esta instituição é transformadora. O novo CEO, o chileno Claudio Herrera , chegou aos EUA anos atrás e buscou a escola LADO para aprender o novo idioma que veio a ser uma importante ferramenta para alcançar sucesso como empreendedor nos EUA. A direção pedagógica e operacional da escola ficou a cargo de outro chileno, Alex Roset, que além de ter estudado no LADO Institute também trabalhou por vários anos na escola.