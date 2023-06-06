جَعْلُ العِلْمِ مَتَاحًا لِلجَمِيعِ - SciencEscape

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ساينس إسكيب، مبادرة رؤية تكرس نفسها لإنتاج وثائقيات شيقة تسلط الضوء على عمل الباحثين.GENEVA, SWITZERLAND, June 6, 2023/EINPresswire.com/ -- ساينس اسكيب مبادرة رؤيّة مكرّسة لإنتاج وثائقيات شيّقة تسلّط الضوء على عمل الباحثين في العلوم الطبيعية. ساينس اسكيب هي جمعيّة حديثة للمنفعة العامة، تأسست من قبل علماء سويسريين من جامعة جنيف، وتلتزم بجعل العلوم متاحة للجميع وإثارة اهتمام الجمهور بالقضايا العلمية والبيئية الحالية.
أهميّة التواصل في العلوم الطبيعية
على مر العقود الأخيرة، نظرًا للتقدم العلميّ المستمر وظهور التكنولوجيا الجديدة، احتلت العلوم مكانة مهمّة في مجتمعنا. ولكن هناك عائق رئيسيّ: كيفيّة ضمان الربط بين العلوم والجمهور العام فيما يتعلق بإيصال المعلومات والشفافية والتعليم؟ الصحافة العلميّة هي إحدى الحلول الأكثر مناسبة لهذه التحديات. للأسف، هذه الصحافة نادرًا ما تسلّط الضوء على بعض التخصصات العلميّة، بلأخصّ العلوم الطبيعية. على الرغم من أهميتها الحاسمة في مواجهة التحديات الحالية، من التغيّر المناخيّ إلى استكشاف أنظمة الكواكب الأخرى، نادرًا ما يكون الجمهور على دراية ببعض المسائل الهامة التي يعمل عليها الباحثون في العلوم الطبيعية.
تأسيس ساينس اسكيب
استجابةً لهذا الواقع، قام مجموعة من حملة درجة الدكتوراه في العلوم الجيولوجية من جامعة جنيف بتأسيس جمعية غير ربحية في سويسرا في عام 2020 تحمل اسم ساينس اسكيب، و التي تركّز على التبسيط والتواصل العلمي. الهدف الرئيسي للجمعية هو إنتاج مقاطع فيديو جميلة وتعليمية من قبل علماء ومصورين احترافيين، مع التركيز بشكل رئيسي على مواضيع البحث التي لها تأثير على المجتمع. تقدم الجمعية للجمهور وثائقيات (متاحة مجانًا على وسائل التواصل الإجتماعي و يوتوب) تروي مغامرات العلماء في الميدان. يتمتع جميع أعضاء الجمعية بخبرة واسعة في "نظام الأرض"، مع معرفة متعمقة بالقضايا المناخية المتعلقة بالفيضانات والتصحر وتأثير التغير المناخي على الشعاب المرجانية، وغيرها. مع شغفهم بإنتاج الفيديو، يجمعون بين الخبرة العملية المكتسبة أثناء الحملات العلمية في الميدان وأحدث التطورات الأكاديمية؛ مما يضعهم في موقف فريد لفهم ونشر رسائل العلوم بأفضل شكل للجمهور العام.
المشاريع الحالية والمستقبلية
على مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت ساينس اسكيب بنشاط مع الباحثين من مختلف الجامعات والمتاحف. حتى الآن، تمكنت الجمعية من تنفيذ مشاريع متنوعة تتعلق بمواضيع مختلفة، بدءًا من علم البراكين ووصولًا إلى دراسة الأنهار الجليدية وعلم الحفريات. يروي إنتاجهم الأخير تاريخ العصر الذهبي الجيولوجي في جبال الألب، بدايةً من أواخر القرن الثامن عشر حتى بداية القرن العشرين. يشكل هذا الفيلم جزءًا لا يتجزأ من معرض "الانحناءات عبر الزمن" الذي سيعقد حتى 26 يوليو 2023 في قاعة المعارض بجامعة جنيف.
ومع ذلك، يهدف فريق ساينس اسكيب على العمل حول مواضيع مرتبطة بدرجة عالية بدراسة المناخ والتغيرات البيئية. ولذلك، بالتوازي مع مشاريع أخرى تتعلق بالجيولوجيا والطاقة الجيوحرارية، تركز الجمعية حاليًا على إنتاج سلسلة وثائقية مكونة من أربع حلقات، حول علم المناخ وتأثير التغيرات المناخية في سويسرا. ستوفر هذه الوثائقيات تحليلاً عميقًا للتحديات التي تواجه المجتمع وكذلك الجهود التي يبذلها الباحثون لفهم و الحدّ من هذه التغيرات البيئيّة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم بثّ هذه السلسلة مجانًا بهدف أن تكون وسيلة اتصال وتدريس في المدارس والجامعات والجمعيات وما إلى ذلك.
في سبيل إطلاق هذا المشروع، تم اختيار جمعية ساينس اسكيب من قبل منصة تمويل المجتمع "إمباكت" التابعة لشركة الخدمات الصناعية في جنيف لجمع التمويل لإنتاج الحلقة الأولى من هذه السلسلة الوثائقيّة الطموحة.
تعترف منصة إمباكت التابعة لشركة الخدمات الصناعية، المعروفة بدعمها للمشاريع ذات التأثير البيئي والاجتماعي الكبير، بأهمية توعية الجمهور بقضايا المناخ من خلال الوثائقيات التعليمية والمشوّقة.
تدعو ساينس اسكيب بشكل حار المهتمين بالعلوم، والباحثين، والفضوليين بالطبيعة، وأصحاب تأثير التغير المناخي، والشركات الملتزمة، والجمعيات، وجميع أولئك الذين يشاركون رؤيتها لمتابعة المغامرة عبر الشبكات ودعم مشروعها للسلسلة الوثائقية.
Giovan Peyrotty
SciencEscape
+41 78 248 13 32
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