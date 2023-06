Cleanster.com s'associe à Hospitable.com pour optimiser la gestion de location à court terme

Nous sommes ravis de nous associer à Hospitable.com pour offrir une solution complète pour la gestion de location à court terme.” — gloria Oppong, Co-founder & CEO

MONTRéAL , QUéBEC, CANADA, June 6, 2023/ EINPresswire.com / -- Cleanster.com , une plateforme de nettoyage de premier plan pour les propriétaires immobiliers et les locations à court terme, a annoncé son partenariat officiel avec Hospitable .com, une solution de gestion de location à court terme reconnue et de confiance.Ce partenariat offrira aux propriétaires immobiliers une solution complète pour leurs besoins en matière de gestion de location à court terme, en combinant l'expertise et les fonctionnalités des deux plateformes.Hospitable rend le temps précieux aux hôtes de location à court terme. Fondée en 2016, Hospitable facilite l'hébergement à court terme pour plus de 10 000 clients. Les outils de Hospitable permettent aux hôtes d'automatiser les éléments les plus chronophages de l'hébergement, et leur contenu et leur communauté éduquent les investisseurs sur la manière d'augmenter leurs rendements de location à court terme.Le partenariat entre Cleanster.com et Hospitable.com apportera plusieurs avantages aux propriétaires immobiliers. Cleanster.com offre fiabilité, responsabilité et contrôle du budget, avec leurs nettoyeurs qui se présentent et exécutent la tâche en fonction d'une liste de contrôle et de photos de mise en scène. Ils sont le seul marché à offrir un accès 24/7 au support via SMS, Email, Chat et Slack Connect.Avec ce partenariat, Cleanster.com et Hospitable.com s'engagent à fournir aux propriétaires immobiliers la meilleure expérience possible en matière de gestion de location à court terme.Pour plus d'informations, visitez https://cleanster.com/fr/cleanster-com-integrates-with-hospitable/