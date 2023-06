Cleanster.com s'associe à iGMS pour optimiser les services de gestion de location à court terme

Nous sommes ravis de nous associer à iGMS. Nos clients actuels et futurs pourront enfin profiter de l'expérience intégrée qu'ils recherchaient.” — Gloria Oppong, Co-founder & CEO

MONTRéAL, QUéBEC , CANADA , June 16, 2023/ EINPresswire.com / -- Cleanster.com , la plateforme de nettoyage reconnue, destinée aux propriétaires immobiliers et aux locations à court terme, est ravie d'annoncer un partenariat stratégique avec iGMS , une solution SaaS estimée qui simplifie les tâches des hôtes et des gestionnaires de location de vacances en automatisant les processus banals et en augmentant l'efficacité.Cette nouvelle collaboration fournira une solution complète pour la gestion de locations à court terme, en alliant les forces et les capacités de Cleanster.com et d'iGMS.Fondée en 2015, iGMS a constitué une vaste clientèle mondiale provenant de plus de 49 pays, gérant près de 90 000 annonces immobilières à travers le monde. Son logiciel intégré de location de vacances permet aux hôtes de gérer les réservations, les modifications, les interactions avec les clients et les opérations quotidiennes de manière fluide. Les utilisateurs peuvent gérer tous leurs comptes Airbnb, Booking.com, HomeAway et VRBO via une seule plateforme, avec les mêmes fonctionnalités de pointe disponibles via l'application mobile, comme la messagerie automatique et les avis des clients, les modèles, la gestion d'équipe, le reporting financier, et plus encore.La collaboration entre Cleanster.com et iGMS apportera de nombreux avantages aux propriétaires immobiliers. Cleanster.com est renommée pour sa fiabilité, sa responsabilité et son contrôle budgétaire, avec ses nettoyeurs effectuant des tâches en fonction de listes de contrôle et de photos de mise en scène. Unique sur son marché, Cleanster.com offre un accès continu au support via SMS, Email, Chat et Slack Connect.Cleanster.com et iGMS sont profondément engagés à offrir aux propriétaires immobiliers l'expérience de gestion de location à court terme la plus fluide possible.Pour plus de détails sur ce partenariat passionnant, veuillez visiter https://cleanster.com/fr/cleanster-com-integrates-with-igms/