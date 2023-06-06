تنزانيا توفر بوابةً استثمارية واعدة في سوق المعادن الحيوية لمنطقة شرق أفريقيا
EINPresswire.com/ -- عُقد اليوم المؤتمر الصحفي الرسمي لإطلاق منتدى تنزانيا للتعدين والاستثمار 2023 في دار السلام، تحت رعاية كريمة من معالي الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو، وزير المعادن التنزاني، الذي سلط الضوء خلال المؤتمر على فرص الاستثمار غير المسبوقة التي تقدمها تنزانيا في قطاع التعدين.
وتتمتع تنزانيا بمكانةٍ متنامية بوصفها مركزاً لتطوير الطاقة الخضراء والمعادن الانتقالية وإنتاجها، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية ووجود السياسات الحكومية المواتية والطلب المتزايد على الطاقة المستدامة، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وتزخر تنزانيا بثروات المعادن الحيوية، التي تشكّل مكونات أساسية تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الصديقة للبيئة. كما تعتبر الدولة موطناً لرواسب كبيرة من الليثيوم والكوبالت والنيكل وعناصر أرضية نادرة. ويزداد الطلب على هذه المعادن اليوم في ظل تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وانسجاماً مع ارتفاع الطلب على هذه المعادن، وقعت الحكومة التنزانية مؤخراً اتفاقيات بقيمة 667 مليون دولار أمريكي مع ثلاث شركات أسترالية، وهي إيفولوشن إينيرجي مينيرالز وإيكوجراف وبيك رير إيرثز، لتعدين المعادن الأرضية النادرة والجرافيت في تنزانيا. وتأتي هذه الصفقة في إطار حملة رئيس الدولة لتسريع المفاوضات بشأن مشاريع التعدين والطاقة المعلقة منذ فترة طويلة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو، وزير المعادن التنزاني، خلال المؤتمر الصحفي: "يشرّفني ويسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر، وأود أن أدعو جميع الجهات المعنية في قطاع التعدين التنزاني من كل أنحاء أفريقيا والعالم إلى المشاركة في منتدى تنزانيا للتعدين والاستثمار، الذي يُقام في دار السلام بين 25 و26 أكتوبر 2023. ونتطلع للكشف عن مزيد من الإعلانات البارزة واستضافة مزيد من الاجتماعات الاستثمارية وتسليط الضوء على فرص تطوير المشاريع، فضلاً عن التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتسليط الضوء على الإمكانيات المستقبلية لقطاع التعدين التنزاني. ونأمل أن نلقاكم قريباً في دار السلام بعد تصنيف تنزانيا ضمن مجموعة الدول الأفريقية الأعلى تصنيفاً في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة".
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تُعد تنزانيا وجهة جذابة للاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والمعادن الانتقالية، نظراً لمناخها الاستثماري الملائم ووفرة مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى موقعها المتميز الذي يوفر وصولاً استراتيجياً إلى الأسواق المتنامية في المنطقة.
ووضعت الحكومة التنزانية إطار عمل لترسيخ ممارسات التعدين المستدامة والصديقة للبيئة، بما في ذلك مراعاة الضمانات البيئية والاجتماعية ووضع إطار تنظيمي لضمان الامتثال لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأولت الحكومة أيضاً تطوير الدولة وتعزيز قيمتها أقصى اهتمامها، لذا تحرص على الاستثمار في قطاع معالجة المعادن والمصافي، الذي من شأنه توفير فرص عمل للكفاءات المحلية وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين والشركات التنزانية.
كما تُعد تنزانيا عضواً في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، التي تسعى لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية، مما يضمن للمستثمرين بأن قطاع التعدين في تنزانيا يُدار بطريقة مسؤولة ومستدامة.
واختتم معالي الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو بقوله: "يسرني أن أرحب بجميع المستثمرين إلى تنزانيا، التي تمثل بوابة استثمار المعادن الحيوية في شرق أفريقيا وموطن معدن التنزانيت. وشكراً جزيلاً لكم".
Pragati Malik
وتتمتع تنزانيا بمكانةٍ متنامية بوصفها مركزاً لتطوير الطاقة الخضراء والمعادن الانتقالية وإنتاجها، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية ووجود السياسات الحكومية المواتية والطلب المتزايد على الطاقة المستدامة، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وتزخر تنزانيا بثروات المعادن الحيوية، التي تشكّل مكونات أساسية تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الصديقة للبيئة. كما تعتبر الدولة موطناً لرواسب كبيرة من الليثيوم والكوبالت والنيكل وعناصر أرضية نادرة. ويزداد الطلب على هذه المعادن اليوم في ظل تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وانسجاماً مع ارتفاع الطلب على هذه المعادن، وقعت الحكومة التنزانية مؤخراً اتفاقيات بقيمة 667 مليون دولار أمريكي مع ثلاث شركات أسترالية، وهي إيفولوشن إينيرجي مينيرالز وإيكوجراف وبيك رير إيرثز، لتعدين المعادن الأرضية النادرة والجرافيت في تنزانيا. وتأتي هذه الصفقة في إطار حملة رئيس الدولة لتسريع المفاوضات بشأن مشاريع التعدين والطاقة المعلقة منذ فترة طويلة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو، وزير المعادن التنزاني، خلال المؤتمر الصحفي: "يشرّفني ويسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر، وأود أن أدعو جميع الجهات المعنية في قطاع التعدين التنزاني من كل أنحاء أفريقيا والعالم إلى المشاركة في منتدى تنزانيا للتعدين والاستثمار، الذي يُقام في دار السلام بين 25 و26 أكتوبر 2023. ونتطلع للكشف عن مزيد من الإعلانات البارزة واستضافة مزيد من الاجتماعات الاستثمارية وتسليط الضوء على فرص تطوير المشاريع، فضلاً عن التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتسليط الضوء على الإمكانيات المستقبلية لقطاع التعدين التنزاني. ونأمل أن نلقاكم قريباً في دار السلام بعد تصنيف تنزانيا ضمن مجموعة الدول الأفريقية الأعلى تصنيفاً في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة".
=
تُعد تنزانيا وجهة جذابة للاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والمعادن الانتقالية، نظراً لمناخها الاستثماري الملائم ووفرة مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى موقعها المتميز الذي يوفر وصولاً استراتيجياً إلى الأسواق المتنامية في المنطقة.
ووضعت الحكومة التنزانية إطار عمل لترسيخ ممارسات التعدين المستدامة والصديقة للبيئة، بما في ذلك مراعاة الضمانات البيئية والاجتماعية ووضع إطار تنظيمي لضمان الامتثال لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأولت الحكومة أيضاً تطوير الدولة وتعزيز قيمتها أقصى اهتمامها، لذا تحرص على الاستثمار في قطاع معالجة المعادن والمصافي، الذي من شأنه توفير فرص عمل للكفاءات المحلية وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين والشركات التنزانية.
كما تُعد تنزانيا عضواً في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، التي تسعى لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية، مما يضمن للمستثمرين بأن قطاع التعدين في تنزانيا يُدار بطريقة مسؤولة ومستدامة.
واختتم معالي الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو بقوله: "يسرني أن أرحب بجميع المستثمرين إلى تنزانيا، التي تمثل بوابة استثمار المعادن الحيوية في شرق أفريقيا وموطن معدن التنزانيت. وشكراً جزيلاً لكم".
Pragati Malik
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