8 bonnes raisons de pratiquer le Yoga de Guru Siyag

Guru Siyag - Guru Siyag Yoga - www.gurusiyagyoga.org/fr

L'efficacité du Yoga de Guru Siyag est sans précédent. En agissant directement sur les tendances nocives du mental, ce Yoga libère le pratiquant du stress.

Une affection spirituelle a besoin d’un remède spirituel.” — Guru Siyag

PARIS, FRANCE, June 6, 2023/ EINPresswire.com / -- La popularité du Yoga est aujourd’hui incontestable. Partout dans les médias, sur internet, et dans nos vies hors écrans, ashrams, professeurs officieux, officiels et enthousiastes proposent des cours inspirés du Hatha Yoga (Yoga de l’effort), du Bhakti Yoga (Yoga de l’adoration du Divin), du Karma Yoga (Yoga de l’action), ou du Raja Yoga (Yoga royal).Au-delà de toutes ces écoles traditionnelles, le Yoga est une philosophie universelle, pratique et complète, codifiée par le sage Patanjali dans les Yogas Sutras. Le but véritable du Yoga est l’union de l’âme humaine avec la force consciente universelle. D’ailleurs, le terme sanskrit “Yoga” a donné le mot “joug” en français. Mais de quel joug le Yoga libère-t-il, et comment?Le Guru authentique et habilité: un être essentiel à la pratique et à l'évolution spirituelle Guru Siyag, dont le nom est Shri Ram Lal Siyag (1926-2017), est un maître spirituel originaire du Rajasthan, au nord-ouest de l’Inde. Dans la culture yogique originelle, "Guru" est un titre honorifique signifiant “qui ôte l’ignorance”. On ne peut s’autoproclamer Guru, pas plus qu’on ne peut s’autoproclamer Docteur en médecine. Pour devenir docteur en médecine et être reconnu comme tel, il faut, sous la supervision d’autres médecins accomplis et expérimentés, étudier activement le corps, ses affections et remèdes, pendant de longues années au terme desquelles on hérite du titre de Docteur octroyé par ses pairs.Il en va de même pour le Guru, dont le champ d’expertise est la spiritualité. Ainsi, un Guru authentique ne le devient pas seul. Il hérite de sa guruité par lignée. Shri Ram Lal Siyag appartient à la lignée historique des Naths (VIIIè / IXème siècle). Initié par Baba Gangainath Ji, il devient Guru en 1983, au terme de plusieurs expériences spirituelles fortes et de pratiques spirituelles d’une grande austérité. Découvrons maintenant ce qui rend le Yoga de Guru Siyag unique.Une méthode transformatrice qui libère du stress, de ces effets et permet la réalisation du Soi DivinConscient de la complexité de notre époque et des enjeux de la vie moderne, Guru Siyag a développé une technique de méditation simple, gratuite, et accessible à tous, sans distinction de religions, de genres, d’ethnies, de préférences alimentaires ou sexuelles. Là où certaines pratiques spirituelles exigent le végétarisme, l’abstinence sexuelle, l’arrêt de la consommation d’alcool ou autres substances, le Yoga de Guru Siyag repose uniquement sur le chant mental quotidien d’un mantra et sur la méditation.En clair, Guru Siyag n’exige pas du disciple qu'il change son mode de vie pour pratiquer le Yoga. C’est la pratique assidue du Yoga de Guru Siyag qui va déclencher progressivement l’abandon des tendances nocives de la personnalité. Donc, le changement de mode de vie, lorsqu’il est nécessaire, est un simple effet de cette pratique. De nombreux pratiquants du Yoga de Guru Siyag rapportent des changements positifs, voire des transformations spectaculaires dans leurs vies, de l’arrêt de comportements addictifs à un regain de vitalité physique, en passant par une vie mentale apaisée, libérée du stress, lui-même source de nombreuses affections mentales et physiques. Le Yoga de Guru Siyag se distingue par sa simplicité et par son efficacité. En effet, cette technique yogique agit simultanément sur les 3 aspects de la vie du disciple: le corps, la vie mentale, et l'âme.Le Yoga de Guru Siyag et le mantra du retour à conscienceGrâce à la pratique du Yoga de Guru Siyag et au mantra qu'il donne au cherchant lors de l'initiation, le Sanjivani mantra, le cherchant devient conscient de sa propre nature et se détache progressivement des habitudes qui nuisent à sa santé physique, mentale, et spirituelle. “Le Yoga de Guru Siyag a changé ma vie, déclare une disciple francophone du Maître Spirituel indien basée aux USA. Cela va bientôt faire six ans que je pratique ce Yoga. C’est une merveille. Ma vie est devenue paisible.”Le Yoga de Guru Siyag est le point culminant, l'achèvement de la vie spirituelle de tout cherchant. Il unifie tous les Yogas et libère de la Loi Karmique. Ce Yoga des Origines est accessible, gratuit, simple, et efficace. Voici 8 bonnes raisons de pratiquer le Yoga de Guru Siyag ________Pour recevoir le Mantra de Guru Siyag et commencer votre pratique, cliquez ici