Publicado pelo Disruptive Futures Institute, “Thriving on Disruption” se torna um dos livros mais vendidos

Publicado pelo Disruptive Futures Institute, “Disruptive as a Springboard for Value Creation” se torna um dos livros mais vendidos em sustentabilidade

In a systemic world, there is no such thing as discrete or isolated events - impacts cascade and spill over. Drivers of disruption collide, intersect, and amplify.” — Roger Spitz

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, June 5, 2023/EINPresswire.com/ -- o Disruptive Futures Institute lançou seu quarto e último volume da série “The Definitive Guide to Thriving on Disruption”, que se tornou um clássico instantâneo.

O novo e influente “Volume IV - Disruption as a Springboard to Value Creation” alcançou o primeiro lugar entre os mais vendidos em Negócios sustentáveis (Kindle), o 3º lugar em Economia do desenvolvimento sustentável (Kindle) e o 5º lugar em Negócios sustentáveis (impresso) na Amazon.

O volume, que se concentra na disrupção como um trampolim para a criação de valor sustentável, também alcançou o primeiro lugar entre os mais vendidos em futurologia (Ingram) e a primeira posição entre novos lançamentos do Amazon Kindle nas seguintes categorias: gestão estratégica, planejamento e previsão de negócios, educação empresarial, aprendizagem organizacional e inovação em tecnologia de negócios.

Os casos de uso práticos do Volume IV, como Cervest e seus aplicativos de inteligência climática, demonstram o trabalho da Techistential (Strategic Foresight & Sustainable Futures) e do Disruptive Futures Institute para disponibilizar estudos de caso úteis para a criação de valor sustentável.

"The Definitive Guide to Thriving on Disruption" é uma criação do renomado futurista Roger Spitz, líder mundial em previsão, sustentabilidade e inovação transformadora.

Uma nova perspectiva sobre a disrupção sistêmica:

O Volume IV “Disruption as a Springboard to Value Creation” apresenta uma nova perspectiva sobre o significado do nosso mundo imprevisível, complexo e sistêmico para você como empresa, equipe de liderança, investidor ou formulador de políticas. O livro se aprofunda nas seguintes questões:

- O que nosso mundo complexo e imprevisível significa para você como empresa?

- Como desenvolver a governança antecipatória com lideranças e conselhos, pensando no custo cada vez maior de fazer negócios como de costume?

- Como ir fundo no verdadeiro debate sobre ESG, visando compreender seus reais fundamentos, e não o ruído do mercado?

- Quais são as oportunidades de sustentabilidade e tecnologia climática criadas pela transição energética?

- Como realizar mudanças no nível dos sistemas em termos de inovação sustentável e transformadora (e não soluções pontuais ineficazes que ficam só na superfície)?

- Como empresas devem abordar a inovação do ecossistema usando seus modelos de negócios como sistema (BMaaS)?

- Como os setores vão se entrecruzar, convergir e emergir na próxima era da disrupção digital?

- Por que o espaço está se tornando a fronteira financeira como tema de investimento, e não só um lugar?

- Quais são as implicações da ordem seguinte, conforme o centro de gravidade muda para a Ásia e a África?

Acesse www.thrivingondisruption.com para ver mais informações, como a ampla repercussão na mídia.

Os quatro volumes do The Definitive Guide to Thriving on Disruption estão disponíveis para compra em livrarias (Amazon, Barnes & Noble, entre outras), e os e-books podem ser baixados no Apple Books, Kindle, Barnes & Noble, Kobo, entre outros.

Detalhes do Volume IV - Disruption as a Springboard to Value Creation

Editora: Disruptive Futures Institute LLC

Idioma: Inglês

Brochura: 670 páginas

ISBN: 978-1-955110-06-8 (impressão)

ISBN: 978-1-955110-07-5 (e-book)

Sobre o Disruptive Futures Institute, o hub mundial para entender a disrupção:

O Disruptive Futures Institute, com sede em San Francisco, é um think tank que oferece educação, pesquisa e liderança de pensamento em torno de tudo o que diz respeito a adaptação ao nosso mundo cada vez mais complexo e incerto. De diretorias a formuladores de políticas, o Disruptive Futures Institute ajuda empresas a reinventar sistemas de governança e tomada de decisões para garantir resiliência por meio da capacitação em inteligência de futuros. O Disruptive Futures Institute ensina por meio de educação executiva, masterclasses e publicações sobre:

● Estratégia prospectiva e futurologia

● Complexidade e pensamento sistêmico

● Previsão climática e criação de valor sustentável

● Inteligência artificial e tecnologias emergentes e exponenciais

● Inovação transformadora, design thinking e ficção científica

● Filosofia e Zen Budismo

Sobre a coleção:

The Definitive Guide to Thriving on Disruption é a coleção de quatro volumes mais vendida publicada pelo Disruptive Futures Institute:

● Volume I - FOUNDATIONS. Reframing and Navigating Disruption: como entender nosso mundo complexo, não linear e imprevisível.

● Volume II - FRAMEWORKS. Essential Frameworks for Disruption and Uncertainty: estruturas práticas para ajudar você e sua empresa a permanecerem relevantes no século 21.

● Volume III - YOUR LIFE. Beta Your Life: Existence in a Disruptive World: o que mudanças constantes e a incerteza significam para você como indivíduo?

● Volume IV - YOUR BUSINESS. Disruption as a Springboard to Value Creation: o que nosso mundo complexo, imprevisível e sistêmico significa para você como empresa?

Sobre os autores:

Roger Spitz é autor de best-sellers internacionais, presidente da Techistential (Climate & Foresight Strategy) e presidente do Disruptive Futures Institute. Roger mora em São Francisco e participa de vários conselhos consultivos de empresas, conselhos climáticos, fundos de capital de risco e instituições acadêmicas no mundo todo. Também é membro inaugural do Conselho de Inteligência Climática da Cervest, consultor do IEEE para normas de ESG e associado de previsão e sustentabilidade da Vektor Partners (Palo Alto e Londres), empresa de capital de risco que investe no futuro da mobilidade. Roger transformou o Disruptive Futures Institute em um proeminente centro de educação executiva global que ajuda empresas a se capacitarem em termos de inteligência de futuros, resiliência e mudança sistêmica. Também é um consultor especialista amplamente reconhecido no setor, escritor e palestrante sobre inteligência artificial.

A Dra. Lidia Zuin, que colaborou na publicação, é jornalista, pesquisadora em tecnologias emergentes, escritora de ficção científica e futurista profissional. Lidia é doutora em Artes Visuais e mestre em Semiótica. Publica colunas regulares sobre tendências globais emergentes e apresentou diversos TED Talks. Lídia tem suas origens em São Paulo e já foi diretora de inovação e futuros no UP Lab e professora no Istituto Europeo di Design, onde lecionou “Previsão e estudos de futuros: tecnologias exponenciais” em seu programa de pós-graduação em Design estratégico e inovação. Mudou-se para Malmö, na Suécia, em 2022, onde é redatora técnica da líder em tecnologia Neo4j.

