Le Dîner VIP de Sista Becky Réunit Les Plus Grandes Personnalités de la RDC

KINSHASA, DRC, May 25, 2023/ EINPresswire.com / -- La célèbre artiste congolaise Sista Becky a organisé hier soir un dîner à l’hotel du Fleuve Congo à Kinshasa, réunissant des personnalités du monde du spectacle et des affaires de la RDC pour discuter de l'avenir de l'industrie musicale et de l'économie créative du pays.Le "dîner des Walkers", organisé en collaboration avec Johnnie Walker, a vu Sista Becky - ambassadrice de la marque en RDC et première dame du rap congolais - accueillir des invités tels que les artistes DJ Wendy Rose et Yekima, des personnalités de la mode comme Miss Malaika et Chadrack Lumumba, et l'humoriste Riches K, entre autres."Ce fut une occasion fantastique de réunir des amis et des collègues de l'industrie partageant les mêmes idées afin de créer des liens, d'évaluer l'état de notre culture et d'explorer les moyens de faire évoluer la musique et la culture congolaises", a déclaré Sista Becky. "L'investissement et la diversité dans la prise de responsabilité sont essentiels à la croissance de l'industrie, et cet événement a permis de discuter de la culture et du divertissement congolais dans ce contexte."Selon une étude de marché récente, l'industrie musicale en Afrique est estimée à 3 milliards de dollars et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Cette croissance est due à la popularité croissante de la musique africaine tant sur le continent qu'à l'échelle internationale, ainsi qu'à l'essor des nouvelles technologies et des innovations qui modifient la manière dont la musique est consommée et distribuée, comme le service de streaming Baziks, qui fait la promotion de la Rumba Lingala, du Soukous, du Ndombolo et d'autres styles de musique congolaise."Bien qu'il soit certainement difficile de développer une industrie musicale à un moment où l'économie mondiale de la musique évolue si rapidement, l'infrastructure musicale n'est qu'une partie de l'histoire. Je pense qu'en tant que nation, nous commençons à nous reconnaître dans les valeurs de la culture populaire, c'est pourquoi des événements comme celui-ci sont importants pour discuter des rêves, lancer des idées et, en fin de compte, bénéficier à l'économie musicale de la RDC", a ajouté Sista Becky.Le dîner s'est déroulé dans un élégant décor de noir et or, et le chef Francis a présenté un menu gastronomique exquis. Outre les cocktails Johnnie Walker Gold highball, les invités ont eu droit à un Johnnie Walker Blue au dessert."Au cœur de la marque Johnnie Walker se trouve l'esprit d'aller de l'avant et de faire progresser la culture en Afrique en prenant des mesures audacieuses. Les 'Dîners Walker' sont des rencontres des plus talentueux créateurs de culture de tout le continent, dont beaucoup réalisent leur potentiel et jouent leur rôle pour contribuer à la croissance de l'économie créative", déclare Adrian de Wet, Directeur du Marketing de la Maison Walker. "Nous sommes fiers de soutenir la culture congolaise d'une manière aussi importante".Les dîners Walkers sont organisés dans toute l'Afrique, dans le but de réunir des artistes et des entrepreneurs du secteur du divertissement, qui souhaitent interagir, soutenir et contribuer au développement de l'économie culturelle en pleine croissance sur le continent.FINSNOTES À L'ÉDITEUR :