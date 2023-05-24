董事说明 - 2023 年 5 月 (Chinese)

1992 年，乔治·赫伯特·沃克·布什总统指定 5 月为亚裔美国人和太平洋岛民传统月，正式承认亚裔美国人和太平洋岛民 (AAPI) 社区在历史和文化方面的贡献。选择 5 月旨在纪念 1843 年 5 月 7 日第一批日本人移民美国，并纪念 1869 年 5 月 10 日横贯大陆铁路竣工周年纪念日。

亚裔美国人和太平洋岛民通常被统称为 AAPI，但后者在主权和去殖民化方面的斗争具独特性。因此，美国人口普查局将其分为两个独立的种族类别。根据 2020 年人口普查，AAPI 社区在全国人口中占比 6.2% （2060 万人），在哥伦比亚特区 (DC) 人口中占比约4.7%（31,575 人）。

尽管亚裔美国人和太平洋岛民仅占哥伦比亚特区人口的一小部分，但他们在哥伦比亚特区有着悠久而丰富的历史：

1935 年，中国社区教堂 (CCC) 成立，目前是专门为华人社区服务的最古老、也是最后一座教堂。CCC 最初开始提供英语和粤语的双语弥撒，1965 年《哈特—塞勒法案》通过后开始提供普通话弥撒。

1957年，Dalip Saund 国会议员宣誓就职，成为国会中第一位亚裔美国人、第一位印裔美国人以及第一位锡克教代表。

1965 年，Patsy Mink 宣誓就职，成为在国会任职的第一位亚裔美国女性以及第一位有色人种女性。

1982 年，越战纪念碑落成，由华裔建筑师林璎设计。

1998年，Sandy Dang 在 Columbia Heights 创立亚裔美国青年领导力赋权与发展 (AALEAD) 组织，通过教育赋权于低收入的亚裔美国青年。如今，该组织为哥伦比亚特区、马里兰州和弗吉尼亚州的多族裔亚裔社区提供服务。

庆祝亚裔美国人和太平洋岛民传统月意味着更多地了解丰富的多样性以及社区内的情况。在 COVID-19 大流行之后，停止亚裔仇恨 (Stop AAPI Hate)联盟成立，跟踪和分析仇恨事件。不幸的是，到目前为止，已经跟踪了超过 11,000 起事件。针对亚裔美国人和太平洋岛民的歧视、偏见和暴力在美国由来已久，最早可追溯至 19 世纪初。这种现象植根于本土主义和排外主义，随着移民抵达西部，开始从事铁路、矿业和其他低技能工作，排外主义开始抬头。

我们对结束种族主义和偏见负有共同责任。 我们有责任为我们的员工、居民和访客争取公平和安全，无论他们的种族或民族身份或原籍国如何。 在哥伦比亚特区，《人权法》保障我们在工作、学校、餐馆和酒吧、住房以及获得政府服务方面不受基于种族和国籍的歧视。 如需更多信息，您可以参加人权办公室 (OHR) 在 7 月举办的下一次人权培训活动，并留意我们的受保护特征星期二消息！ 我们也很自豪地发布了第一个关于种族的包容性语言指南。 你可以在这里得到它！