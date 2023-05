MULHERES QUE FAZEM A DIFERENÇA FORAM RECONHECIDAS NOS PRÉMIOS DO GORDON'S PINK DAY EM MAPUTO

Dez mulheres Moçambicanas de destaque foram reconhecidas no The Pink Lady Awards pelo Gin Gordon's Premium Pink, no Cais 66, em Maputo na Sexta-feira. Apresentado pela influenciadora Neyma, a premiação fez parte das celebrações do Gordon's Pink Day.

Neyma Nacimo, organizado pelo Gordon’s Premium Pink Gin, em reconhecimento às mulheres Moçambicanas que contribuem para o desenvolvimento do seu país.

Os Prémios estabelecem o padrão de como nós, como sociedade, honramos aqueles que nos ajudam sempre a crescer” — Neyma Nacimo

MAPUTO, MOZAMBIQUE, May 23, 2023/ EINPresswire.com / -- Dez mulheres Moçambicanas de destaque foram reconhecidas no The Pink Lady Awards pelo Gin Gordon's Premium Pink, no Cais 66, em Maputo na Sexta-feira. Apresentado pela influenciadora Neyma, a premiação fez parte das celebrações do Gordon's Pink Day e reconheceu as homenageadas pela sua contribuição para o progresso e desenvolvimento do país.O evento Pink Day Awards revelou quem são as pessoas que se destacaram em Moçambique, incluindo artistas Ellputo e Cami, empresário e criador de conteúdo Madina, representantes do governo, etc.As vencedoras do Pink Lady Awards foram escolhidas entre os sectores do desporto, negócios e desenvolvimento comunitário e incluem Benilde Mourna, Fauna Ussmane, Eunice Andrade, Madina Abacar, Taussy, Camila Farinheiro, Raddy Gramane, Huruda de Castro e Jubia Matusse.Os convidados também puderam desfrutar de uma noite de entretenimento com a embaixadora de Gordon’s Moçambique, Neyma Nacimo, juntamente com uma actuação fascinante de Idalvina Bahule e a sua banda, seguido de uma actuação excepcional da talentosa DJ Filippa Mondlane, também conhecida como AfroTwinF."Foi uma verdadeira honra para mim ser a apresentadora do Gordon's Pink Day Awards e fazer parte de um evento que reconhece mulheres tão inspiradoras. Os Prémios estabelecem o padrão de como nós, como sociedade, honramos aqueles que nos ajudam sempre a crescer," disse Neyma.O evento no Cais 66 teve como cenário tons de rosa, desde a entrada apelativa até à esplanada do Clube Naval de Maputo, juntamente com uma cabine telefónica cor-de-rosa do Gin Gordon's, para fotos no Instagram."Não podíamos estar mais felizes por podermos premiar estas mulheres incríveis pelo seu impacto na sociedade Moçambicana. Queremos dizer-lhes que as vemos e que aplaudimos tudo o que fazem. Estas são mulheres que são empreendedoras e realizadoras que lideram pelo exemplo e o Gordon's Premium Pink felicita-as" disse Inês Pascoal, Gestora da Marca.FIMSOBRE GORDON'S (INSTAGRAM: @GORDONSGINGLOBAL)Fundado há quase 250 anos, em 1769, por Alexander Gordon, o Gordon's Gin tem o carácter clássico do gin que faz o G&T perfeito, com um sabor puro e distinto a zimbro. Actualmente, o Gordon's Gin é o gin número um e o mais vendido do mundo. Foi-lhe concedido quatro Royal Warrants, desde 1925 até aos dias de hoje.SOBRE A DIAGEO (INSTAGRAM: @DIAGEO)A Diageo é líder mundial em bebidas alcoólicas, com uma colecção extraordinária de marcas nas categorias de bebidas espirituosas, cerveja e vinho. Essas marcas incluem Johnnie Walker, Bundaberg Rum, Smirnoff, Gordon's Gin e gin Tanqueray, vodkas Cîroc e Ketel One, Captain Morgan, Baileys e tequila Don Julio.A Diageo é uma empresa global, e os nossos produtos são vendidos em mais de 180 países em todo o mundo. A empresa está na lista de Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova Iorque (DEO). Para mais informações sobre a Diageo, os nossos colaboradores, as nossas marcas e o nosso desempenho, visite-nos no site www.diageo.com . Visite o site global de consumo responsável da Diageo, www.DRINKiQ.com , para obter informações, iniciativas e formas de partilhar as melhores práticas.Celebrando a vida, todos os dias, em todo o lado.