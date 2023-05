SCW.AI, Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesinde Yer Aldı

SCW.AI çalışanlarının %93’ü SCW.AI’yı Great Place To Work® olarak tanımlıyor.

IZMIR, TURKEY, May 22, 2023/ EINPresswire.com / -- İnovatif yazılım (SaaS) ve teknoloji firması SCW.AI by Supply Chain Wizard , 2022 yılında Bilgi Teknolojileri alanında 50-99 çalışan kategorisinde 7. sırada yer alarak Great Place To WorkSertifikası almaya hak kazanmıştı. SCW.AI, şirket kültürü ve çalışan memnuniyeti ile Great Place To Worktarafından belirlenen yüksek standartları tutarlı bir şekilde karşılayarak 2023 yılında Best Small 50-99 Kategorisi Türkiye'nin En İyi İşverenleri™ Listesi’nde 10. sırada yer alarak ödüle layık görüldü.“Supply Chain Wizard’da çalışanlarımızın potansiyellerine ulaşabilecekleri bir ortam yaratmaya odaklanıyoruz. Harika bir çalışan deneyimi yaratmak için güvenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Great Place To Worktarafından Türkiye'nin En İyi İşvereni seçilmek, Supply Chain Wizard'ın çalışanlarına olan bağlılığının ve onların bize duyduğu güvenin bir yansımasıdır” açıklamasında bulunan Şirket Kurucusu ve CEO’su Dr. Evren Özkaya, konuşmasına şu şekilde devam etti:“Bu başarımıza büyük katkısı bulunan Supply Chain Wizard ekibimiz ile gurur duyuyoruz. SCW’nin kendini şirket kültürüne adamış çalışanları ve liderlik ekibimiz, şirketimizin böylesine değerli bir ödül kazanmasını sağladı. Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir kurum kültürü yaratmaya tüm inancımız ile devam edeceğiz.”Great Place To Worktarafından verilen bu prestijli ödül, global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından şirket kültürünü ve çalışan memnuniyetini değerlendiren kapsamlı ve anonim bir araştırma aracılığıyla verilmiştir. SCW, çalışanlarının %93’ünün SCW.AI’yı Great Place To Workolarak tanımlamasından ve çalışma sonuçlarının şirketin insan odaklı değerlerine olan bağlılığını kanıtlamasından gurur duymaktadır.SCW.AI başarısını çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa değer veren bir kurum kültürü oluşturan çalışanlarına ve liderlik ekibine atfetmektedir. Şirket, bu destekleyici atmosferi sürdürmek için değerlerini paylaşan ve kurum kültürünü destekleyecek yeni yeteneklerle ile tanışmayı hedeflemektedir.Siz de çalışanlarına öncelik veren bir şirkete katılmak isterseniz, SCW.AI kariyer fırsatlarına web sitesinden ulaşabilir ve başvurularınızı iletebilirsiniz: https://scw.ai/careers SCW.AI by Supply Chain Wizard hakkındaİki kere Amerika’nın En Hızlı Büyüyen Şirketleri Inc.5000 listesinde yer alan, Financial Times tarafından Amerika’nın En Hızlı Büyüyen Top 500 Şirketleri Listesi’nde yer verilen ve Gartner’ın Cool Vendor listesinde Supply Chain Execution Technologies kategorisinde gösterilen SCW.AI, inovatif bir yazılım (SaaS) ve teknoloji firması olarak dijital fabrika ve dijital tedarik zinciri çözümünde uzmanlaşmış bir dünya lideridir. SCW.AI; yaşam bilimleri, ilaç ve tüketim ürünleri sektörlerinde uçtan uca dijital tedarik zinciri dönüşümlerini mümkün kılmak için üreticilere yardımcı olur ve bulut platformu aracılığıyla Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi gibi en son teknolojileri kullanarak ölçeklenebilir dijital çözümler tasarlama, geliştirme ve uygulamada onlarla ortaklık kurar. SCW.AI, üretim alanlarından yönetim kurulu odalarına uzanan her alanda veriye dayalı karar verme yoluyla sürdürülebilir değer yaratmaya ve şirketlerin bünyesinde halihazırda var olan gizli üretim potansiyelini tamamen ortaya çıkarmaya kendini adamıştır. SCW.AI, Panoramic Ventures ve Sabancı Ventures gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmektedir.