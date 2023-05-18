国际暗空协会现接受全球摄影比赛参赛作品
2022 second place winner in the Connecting to the Dark category, Elias Kolovs, "Thousand Stars Hotel."
2022 first-place winner in the Impact of Light Pollution category by Wang Jin, "Milky Way Over Li River."
International Dark-Sky Association hosts its 4th annual global photo contest, sponsored by Visit Utah. Entries must be received by June 30, 2023.TUCSON, ARIZONA, UNITED STATES, May 17, 2023/EINPresswire.com/ -- 国际暗空协会（DarkSky）是一家领先的全球组织，致力于对抗光污染，现正接受第四届“捕捉黑暗”摄影比赛的参赛作品，旨在庆祝自然黑暗的美丽和益处。这项比赛对全球的夜空爱好者开放，并且参赛是免费的。
DarkSky的执行董事Ruskin Hartley表示：“该比赛旨在捕捉黑暗天空对所有生物的重要性。与过去的比赛一样，这些图像有助于教育人们认识光污染的严重影响，并激励我们所有人保护夜空。”
今年的“捕捉黑暗”摄影比赛由犹他州旅游局赞助。该组织致力于通过负责任的旅游管理提升犹他州的生活品质。犹他州旅游局的经理Vicki Varela表示：“我们期待着欢迎来自世界各地、各个年龄段和技能水平的摄影师捕捉令人惊叹的夜空美景。保护黑暗天空有助于社区建立持久的旅游经济，并使我们的地方永远强大®。”
摄影师可以在2023年6月30日前每个类别提交一张照片。参赛作品将由来自世界各地的杰出天文摄影师组成的评委会进行评估，其中包括Imma Barrea（美国）、Ben Coley（南非）、Jeff Dai（中国）、Dr. Lin Qing（中国）、Ian Lauer（美国）和Parisa Bajelan（伊朗）。
比赛设有八个参赛类别和“人民选择”奖项：
连接黑暗 — 展示人类在宇宙中的位置和启示的照片。
国际暗空地点 — 捕捉国际暗空地点的照片。
光污染的影响 — 展示光污染对野生动植物、生态系统、气候、人类健康和观赏夜空的影响，包括严重光污染和眩光照明的图像。
灯光的光明面 — 使用DarkSky负责任照明原则的照明图像，展示
户外照明如何美观、健康和功能性。
夜间生物 — 展示光污染对野生动植物和生态系统的不利和致命影响的照片。
深空 — 捕捉星云、星系和星团等深空物体的照片。
手机摄影师 — 使用手机、平板电脑或GoPro拍摄的黑暗天空图像。不允许使用单反相机、无反相机或无人机拍摄的照片。
青少年 — 由17岁以下的人拍摄的代表任意比赛类别的照片。
公众还将被邀请从7月3日开始在八个比赛类别的获奖作品中选择“人民选择”奖项的获奖者。此外，在犹他州拍摄的照片有资格获得犹他州暗空奖。
每个类别的获奖者将获得奖品包，其中包括在DarkSky的Nightscape出版物、博客和社交媒体上的特写报道，以及DarkSky会员资格和周边商品。获奖者还将收到STRGZR帽子、T恤和其他小物件。
“人民选择”奖项的获奖者将获得奖品包，其中包括一张250美元的B&H礼品卡，在DarkSky的Nightscape出版物、博客和社交媒体上的特写报道，以及DarkSky会员资格和周边商品。
所有获奖照片还将在2023年晚些时候在上海天文馆的特别DarkSky展览中展示。
了解更多信息，请访问比赛的官方网站capturethedark.darksky.org。
关于国际暗空协会
国际暗空协会（DarkSky）是领先的全球光污染对抗组织。自1988年以来，DarkSky一直推动双赢的解决方案，让人们能够欣赏自然黑暗、星光闪烁的天空，同时享受负责任的户外照明的好处。DarkSky在六大洲的57个国家开展工作，拥有会员、志愿倡导者和国际暗空地点，共同致力于保护自然夜间环境。了解更多信息，请访问darksky.org。
Mary Davis
Caliber Group
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mdavis@calibergroup.com
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