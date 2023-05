SmartyMeet: Efektywniejsze Spotkania dzięki Integracji z Zoom, Google Meet i Teams

Integracja SmartyMeet z platformami Zoom, Google Meet i MS Teams

Polski startup SmartyMeet ogłasza integrację z Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, wzmacniając globalną współpracę i komunikację.

Integracja SmartyMeet z wiodącymi platformami do spotkań online wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zrewolucjonizować globalną współpracę, przełamywać bariery językowe i zwiększyć produktywność.” — Sławomir Kroczak, CEO i współzałożyciel SmartyMeet

WARSAW, POLAND, May 17, 2023/ EINPresswire.com / -- SmartyMeet , innowacyjna platforma do spotkań zasilana przez sztuczną inteligencję, która zmienia sposób interakcji zespołów, dumnie ogłasza kluczową integrację z czołowymi na świecie narzędziami do wideokonferencji: Zoom, Microsoft Teams i Google Meet. Wywodzący się z kwitnącego polskiego przemysłu technologicznego, ten startup z Warszawy zaznacza swoją obecność na globalnej scenie.Ten strategiczny ruch pozwala użytkownikom organizować i dołączać do spotkań bezpośrednio z platformy SmartyMeet, oferując bezproblemowe doświadczenie współpracy, które znacznie zwiększa produktywność i eliminuje bariery językowe. Jest to dowód na innowacyjnego ducha i technologiczną siłę polskiego przemysłu technologicznego.Niedawne badania pokazują, że pracownicy spędzają nawet do jednej trzeciej tygodnia pracy na spotkaniach, z których tylko 30% jest uznawanych za produktywne ( Harvard Business Review ). Potrzeba efektywnych, skutecznych narzędzi do spotkań jest kluczowa, a tutaj pojawia się SmartyMeet. Wykorzystując zaawansowaną technologię AI, platforma oferuje funkcje, takie jak tłumaczenie języka w czasie rzeczywistym, transkrypcję, podsumowanie spotkań i narzędzia do współpracy, wszystko zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności spotkań i poprawy globalnej komunikacji."Integracja z Zoom, Microsoft Teams i Google Meet to znaczący kamień milowy dla SmartyMeet," mówi Sławomir Kroczak, CEO i współzałożyciel SmartyMeet. "Jako polska firma jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować nasze zaawansowane funkcje jeszcze większej liczbie użytkowników i pomóc firmom na całym świecie współpracować i komunikować się skuteczniej."Innowacyjne funkcje platformy sięgają poza samo spotkanie. Przed spotkaniami, sztuczna inteligencja SmartyMeet działa jako dodatkowy członek zespołu, udostępniając informacje o uzgodnionych krokach po poprzednich spotkaniach i doradzając, które spotkania wymagają osobistego uczestnictwa. Podczas spotkań, redukuje rozproszenia, przełamuje bariery językowe i pobiera niezbędne informacje z baz wiedzy, utrzymując pełne zaangażowanie i skupienie uczestników. Po spotkaniach, implementuje dialogi po spotkaniu, dostarcza wglądy przywódcze i generuje notatki oraz zadania do wykonania."Nowa norma" pracy wymaga nowych rozwiązań. Z SmartyMeet wykorzystujemy moc AI, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnych spotkań i ułatwić skuteczną komunikację na całym świecie. Wierzymy, że nasza platforma, będzie dla firm szukających poprawy produktywności i współpracy prawdziwym przełomem - dodaje Kroczak.SmartyMeet jest częścią innowacyjnego ekosystemu technologicznego Polski, a ich zaangażowanie w poprawę komunikacji i produktywności w ewoluującym krajobrazie zdalnych i hybrydowych modeli pracy nigdy nie było silniejsze. Patrząc w przyszłość, SmartyMeet przewiduje, że ich platforma zasilana przez AI zagra jeszcze ważniejszą rolę w globalnym ekosystemie biznesu.Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak SmartyMeet przekształca świat wirtualnych spotkań, lub aby poprosić o pokaz nowatorskiej platformy, odwiedź www.SmartMeet.com O SmartyMeetSmartyMeet to pionierski startup technologiczny z Polski, który wykorzystuje AI do ulepszania spotkań wideo zespołów. Założony przez doświadczonych menadżerów, SmartyMeet dostarcza transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym przy użyciu AI, dzięki czemu użytkownicy nigdy nie przegapią ani słowa ze spotkania. Dążąc do zwiększenia produktywności i współpracy, SmartyMeet jest gotowy na zdefiniowanie globalnego krajobrazu komunikacji biznesowej.