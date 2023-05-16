مجموعة صن سيت للضيافة تستعد لافتتاح مطعم أموس اليوناني في فندق أوشوايا بيتش في إيبيزا
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 16, 2023/EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 16 مايو 2023 - كشفت مجموعة صن سيت للضيافة، مجموعة الضيافة الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها والمعروفة بتقديم أفضل تجارب الحياة العصرية في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والنوادي الشاطئية، عن استعداداتها لافتتاح مطعم أموس، أول وجهة خاصة بها في إيبيزا وتحديداً في فندق أوشوايا بيتش المميز، وذلك خلال يونيو القادم في خطوةٍ تؤكد على جهود المجموعة لترسيخ حضورها العالمي.
Ammos Greek Restaurant will seek to mirror the success of its flagship venue in Dubai offering authentic Greek cuisine in a chic yet traditional interior
Sunset Hospitality Group continues international expansion with the opening Ammos Greek restaurant at iconic destination Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
وتتعاون مجموعة صن سيت للضيافة مع مجموعة فنادق بلاديوم، المجموعة الرائدة في مجال الفنادق الفاخرة مع العديد من الوجهات الحصرية والفريدة حول العالم، بما في ذلك فندق أوشوايا بيتش، لإطلاق مطعم أموس اليوناني في منطقة بلايا دين بوسا الواقعة جنوب شرقي إيبيزا، والتي تعرف أيضاً باسم إيبيزا جولدن مايل. وتتميز بلايا دين بوسا بأجوائها الموسيقية الخلابة وتتمتع بموقع مميز على واحد من أطول شواطئ الجزيرة وأكثرها روعة، ويعتبر فندق أوشوايا من أبرز المنتجعات من فئة الخمس نجوم على مستوى العالم ويجسد أسلوب الحياة المتميز في إيبيزا والواقع المزدهر لقطاع السياحة فيها.
ويسعى المطعم إلى ترسيخ حضوره كإحدى وجهات الطعام الرائدة في الجزيرة المتوسطية، ومواصلة مسيرة النجاح التي بدأها فرعه الرئيسي في دبي، حيث يقدم أموس مجموعة من الأطباق اليونانية الأصيلة، ويتميز بتصاميم داخلية أنيقة تعكس العراقة اليونانية. كما يوفر المطعم لضيوفه خدمة كراسي الاستجمام للاستمتاع بأشهى الأطباق اليونانية وسط الإطلالات الخلابة.
ويمثل مطعم أموس الجديد كلياً في إيبيزا الخطوة الأحدث في مسيرة التطور العالمي لمجموعة صن سيت للضيافة، التي تعتزم افتتاح أكثر من 20 موقعاً جديداً بنهاية عام 2023. ويأتي ذلك عقب إعلان المجموعة في شهر مارس الماضي عن خططها لإطلاق أربع وجهات جديدة في جزيرة بالي الأندونيسية تحت مظلة علامات فولي وأتيكو وماماسيتا وسانتانا، بالإضافة إلى افتتاح فرعين جديدين لمطعم أموس اليوناني في ماربيا هذا الصيف؛ والعاصمة القطرية الدوحة خلال الأشهر المقبلة. ويؤكد توسع مجموعة صن سيت للضيافة في جزر البليار على مكانتها المتنامية في قطاع الضيافة العالمي، لاسيما في جنوب شرق آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على الموضوع قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة صن سيت للضيافة: "وقع اختيارنا على مجموعة فنادق بلاديوم كشريك مثالي لتوسيع نشاطنا إلى إيبيزا. ويمكّننا افتتاح مطعم أموس في فندق أوشوايا بيتش من الحضور في قلب أحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم. ونعتقد أن هذه الشراكة ستكون البداية فقط لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة وتأسيس علاقة متينة وراسخة، ونتطلع إلى تعزيز حضور علامتنا التجارية في جزر البليار".
ومن جانبها، قالت لولي فيجويرا، مديرة فندق أوشوايا بيتش: "يقدم فندق أوشوايا بيتش لزواره أجواء مريحة وممتعة مع العناية بأدق تفاصيل الحياة. ونثق بأن مطعم أموس اليوناني سيعزز تجارب تناول الطعام في الفندق، ويدعم قطاع الضيافة في إيبيزا".
لمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع: https://www.sunsethospitality.com
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لمحة حول مجموعة صن سيت للضيافة:
تأسست مجموعة صن سيت للضيافة في عام 2011 وفق رؤيةٍ طموحة تهدف إلى توفير تجارب ضيافة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم تتراوح من المنتجعات والنوادي الشاطئية إلى المطاعم ووُجهات السهر. ونمت المجموعة بسرعة لتصبح شركةً رائدة في مجال الاستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، حيث تقوم بتطوير مفاهيم جديدة ورائدة وعلاماتٍ تجارية عالمية وشهيرة. وتتميز المجموعة بحضورها في تسع دول من خلال 26 علامة تجارية مع سجلٍ حافل بتقديم خدمات عالية الجودة في مواقع استثنائية، حيث تضم محفظتها باقةً من العلامات الشهيرة، بما فيها فندق ومنتجع ميت، وآزور بيتش، وأموس، ونادي دريفت بيتش، وأورا، وسوشي سامبا، ودريم، ولامو بيسترو ديل ماري، وبلاك تاب، ولويجيا، ولولا تابرينا اسبانيولا، وجولدفيش، وإيزولا، ونادي ريز للياقة والعافية، وغيرها الكثير. واحتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيسها، تتابع المجموعة نموها مع خطط لزيادة محفظتها لتضم أكثر من 50 وجهةً رائدة، وتوسيع حضورها إلى 14 دولة بحلول عام 2023. يرجى زيارة: www.sunsethospitality.com
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