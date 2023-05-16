الذكاء الصناعي يُصنِّف شركة FBS ضمن قائمة أفضل شركات الوساطة في العالم

الذكاء الصناعي يُصنِّف شركة FBS ضمن قائمة أفضل شركات الوساطة في العالم
EINPresswire.com/ -- تم تصنيف FBS، وهي شركة وساطة دولية تعمل في أكثر من 150 دولة، كواحدة من أفضل شركات الوساطة في العالم، حسب موقع FXonline.ai، وهو منصة تعتمد على الذكاء الصناعي تعرض قوائم شركات الوساطة في سوق الفوركس.
حصلت FBS على تقييم بلغ 7.2 من أصل 10، وهو ما جعلها تحتلُّ مركزًا متقدّمًا في قائمة موقع FXonline.ai و سَلَّطت المنصة المبتكرة الضوء على النّهج الذي تتبعه الشركة، والذي يركّز على العملاء، كما أشارت المنصَّة أيضًا إلى الميِّزات التي تتمتع بها الشركة مثل سهولة الاستخدام، و خدمة العملاء الممتازة، وعملية التسجيل السريعة.
تسمح تكنولوجيا الذكاء الصناعي التي يستخدمها موقع FXonline.ai بتحليل موضوعي لقطاع التداول و الشركات العاملة فيه، مما يؤدي إلى تقييمات عادلةٍ وغير مُتحيِّزة. وتهدف الشركة إلى خلق عصر جديد في مجال الفوركس تسوده العدالة والحرية كقيم أساسية. تهدف منصة الذكاء الاصطناعي هذه إلى مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات تستند إلى الحقائق باستخدام المعلومات المتعلقة بشركة الوساطة، وذلك عن طريق تحليل شامل لموقع الأنترنت لهذه الشركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حلّلت هذه المنصة كل مرحلة من مراحل عمل المستخدم مع شركة FBS وغيرها من شركات الوساطة المختارة، و من ثم قيّمت المنصَّة تلك الشركات حسب 5 معايير رئيسية تشمل شروط التداول، العروض الترويجية، سهولة الاستخدام، الإيداع والسحب، و خدمة دعم العملاء. و ينتج عن هذا النهج تقييمات موثوقة ومباشرة لا تتأثر بالعواطف البشرية.
و قالت منصة FXonline.ai في تقييمها لشركة FBS : "صُمِّمَت منصتنا التي تعتمد على الذكاء الصناعي لتكون في مصلحة المتداول، فهي تقدم للمستخدمين نظرةً و تقييمًا محايدًا لقطاع الفوركس وتساعدهم في اختيار المنصة الأنسب لهم في ثوانٍ معدودة. نحن سعداء بانضمام أشهر شركات الوساطة في هذا القطاع، الذين يرغبون في الحصول على مراجعة و تقييم محايد لعملهم. الفوركس سوق صعب، ونحن نقدر حقيقة أن شركة FBS حصلت على تقييم عالي بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي المُصمَّمة داخل الشركة، والتي وضعتها ضمن أفضل المنافسين، مما يجعلها خِيارًا جيّدًا للمتداولين حول العالم".
ومن جانبها، قالت كسينيا مولودكينا، مديرة التسويق الاستراتيجي في شركة FBS: "إننا سعداء وفخورون بحصول خدماتنا على هذا التقييم العالي. أنه أمر مبهج حقًّا أن نرى دليلاً على احترافيتنا وخصوصًا عندما يأتي هذا الدليل من تحليلٍ قائمٍ على الذكاء الاصطناعي، إذ إن هذا التحليل خوارزميةٌ غير متحيِّزة وخاليةٍ من التدخل البشري. سنلتزم بمبادئنا وقيمنا لنواصل تزويد عملائنا بأفضل خِدْمَات التداول الممكنة".
على مدى أكثر من 14 عام من العمل المتفاني، حازت شركة FBS على أكثر من 75 جائزة دولية، وتعزَّزَ هذا الإنجاز الآن بحصول شركة FBS على هذا الترتيب العالي في قائمة FXonline.ai. تحافظ شركة FBS على مستوى عالٍ في خدمة العملاء ودعمهم - لدى FBS أكثر من 27 مليون متداول و500000 شريك يعملون، والأرقام في تزايد مستمر.
PR
حصلت FBS على تقييم بلغ 7.2 من أصل 10، وهو ما جعلها تحتلُّ مركزًا متقدّمًا في قائمة موقع FXonline.ai و سَلَّطت المنصة المبتكرة الضوء على النّهج الذي تتبعه الشركة، والذي يركّز على العملاء، كما أشارت المنصَّة أيضًا إلى الميِّزات التي تتمتع بها الشركة مثل سهولة الاستخدام، و خدمة العملاء الممتازة، وعملية التسجيل السريعة.
تسمح تكنولوجيا الذكاء الصناعي التي يستخدمها موقع FXonline.ai بتحليل موضوعي لقطاع التداول و الشركات العاملة فيه، مما يؤدي إلى تقييمات عادلةٍ وغير مُتحيِّزة. وتهدف الشركة إلى خلق عصر جديد في مجال الفوركس تسوده العدالة والحرية كقيم أساسية. تهدف منصة الذكاء الاصطناعي هذه إلى مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات تستند إلى الحقائق باستخدام المعلومات المتعلقة بشركة الوساطة، وذلك عن طريق تحليل شامل لموقع الأنترنت لهذه الشركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حلّلت هذه المنصة كل مرحلة من مراحل عمل المستخدم مع شركة FBS وغيرها من شركات الوساطة المختارة، و من ثم قيّمت المنصَّة تلك الشركات حسب 5 معايير رئيسية تشمل شروط التداول، العروض الترويجية، سهولة الاستخدام، الإيداع والسحب، و خدمة دعم العملاء. و ينتج عن هذا النهج تقييمات موثوقة ومباشرة لا تتأثر بالعواطف البشرية.
و قالت منصة FXonline.ai في تقييمها لشركة FBS : "صُمِّمَت منصتنا التي تعتمد على الذكاء الصناعي لتكون في مصلحة المتداول، فهي تقدم للمستخدمين نظرةً و تقييمًا محايدًا لقطاع الفوركس وتساعدهم في اختيار المنصة الأنسب لهم في ثوانٍ معدودة. نحن سعداء بانضمام أشهر شركات الوساطة في هذا القطاع، الذين يرغبون في الحصول على مراجعة و تقييم محايد لعملهم. الفوركس سوق صعب، ونحن نقدر حقيقة أن شركة FBS حصلت على تقييم عالي بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي المُصمَّمة داخل الشركة، والتي وضعتها ضمن أفضل المنافسين، مما يجعلها خِيارًا جيّدًا للمتداولين حول العالم".
ومن جانبها، قالت كسينيا مولودكينا، مديرة التسويق الاستراتيجي في شركة FBS: "إننا سعداء وفخورون بحصول خدماتنا على هذا التقييم العالي. أنه أمر مبهج حقًّا أن نرى دليلاً على احترافيتنا وخصوصًا عندما يأتي هذا الدليل من تحليلٍ قائمٍ على الذكاء الاصطناعي، إذ إن هذا التحليل خوارزميةٌ غير متحيِّزة وخاليةٍ من التدخل البشري. سنلتزم بمبادئنا وقيمنا لنواصل تزويد عملائنا بأفضل خِدْمَات التداول الممكنة".
على مدى أكثر من 14 عام من العمل المتفاني، حازت شركة FBS على أكثر من 75 جائزة دولية، وتعزَّزَ هذا الإنجاز الآن بحصول شركة FBS على هذا الترتيب العالي في قائمة FXonline.ai. تحافظ شركة FBS على مستوى عالٍ في خدمة العملاء ودعمهم - لدى FBS أكثر من 27 مليون متداول و500000 شريك يعملون، والأرقام في تزايد مستمر.
PR
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