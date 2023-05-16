تعاون بين (iCodejr) ومدرسة 42 أبوظبي لاستضافة نسخة أبوظبي من مسابقة (Code Battle) للبرمجة

iCodejr partners with 42 Abu Dhabi for Abu Dhabi Chapter of Code Battle Hannan Moti, co-founder at iCodejr

من المقرر استضافة نسخة أبوظبي والعين من المسابقة في 30 سبتمبر المقبل ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 300 مبرمج