ميدياتك تطلق معالج +Dimensity 9200 للارتقاء بأداء الهواتف الذكية الرائدة
EINPresswire.com/ -- أعلنت ميدياتك عن تعزيز محفظتها من معالجات Dimensity المتفردة بإطلاق شريحة +Dimensity 9200 الجديدة والمخصصة للهواتف الرائدة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس. ويستند العرض الجديد على نجاح الجيل السابق مع تحسين الأداء والحفاظ على مزايا توفير استهلاك الطاقة لإطالة عمر البطارية والارتقاء بتجارب الألعاب الإلكترونية. ويوفر الحل الجديد سرعات تشغيل معززة بالمقارنة مع الجيل السابق Dimensity 9200، إذ يجمع معالج +Dimensity 9200 نواة Arm Cortex-X3 فائقة الأداء التي توفر سرعة تشغيل تصل إلى 3.35 جيجاهرتز، مع ثلاثة أنوية Cortex-A715 توفر سرعة تشغيل تصل إلى 3.0 جيجاهرتز، وأربعة أنوية Arm Cortex-A510 لتعزيز الكفاءة بسرعة تشغيل تصل إلى 2.0 جيجاهرتز. كما حسّنت ميدياتك أداء وحدة معالجة الرسوميات الخاصة بمعالجات Dimensity +9200 من طراز Arm Immortalis-G715 بواقع 17%، لتحسين الأداء عند ممارسة الألعاب الإلكترونية وغيرها من تطبيقات الحوسبة المكثفة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور ينشي لي، نائب مدير عام وحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية لدى ميدياتك: "يؤكد إطلاق معالجات +Dimensity 9200 مواصلة مساعينا للارتقاء بمعايير الأداء والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، بما يضمن لمصنعي الأجهزة إمكانية الوصول إلى أقوى خاصيات الألعاب الإلكترونية المتوفرة في القطاع حالياً. ويستطيع العملاء الاستفادة من الدمج بين مزايا السرعة المحسنة في تقنية تتبع الأشعة وسلاسة تجربة اللعب مع معدلات عالية لتحديث الإطارات وتكنولوجيا ميدياتك لتوفير الطاقة للاستمتاع بأفضل المؤثرات البصرية مع إطالة عمر البطارية".
ويتميز معالج +Dimensity 9200 بمودم للاتصال بشبكات الجيل الخامس يدعم الإصدار 16 ويتوافق مع معايير 4CC-CA، بما يضمن سرعة الانتقال بين الاتصالات بعيدة المدى بمعدل أقل من 6 جيجاهرتز والموجة الميليمترية فائقة السرعة. كما تدعم الشريحة إمكانية الاتصال بالشبكة اللاسلكية عن طريق تقنية 2x2 + Wi-Fi 7 2x2 (الإصدار السابع بهوائيين للاستقبال وهوائيين للإرسال) مع سرعات بيانات عالية تصل إلى 6.5 جيجابايت في الثانية، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 5.3 الجديدة. وتسمح تقنية ميدياتك بالتشغيل المشترك لاتصالات Wi-Fi وتقنية بلوتوث Bluetooth LE Audio منخفضة استهلاك الطاقة من أجل الربط مع الأجهزة الطرفية بشكل آني وبأوقات استجابة منخفضة للغاية ودون أي تدخلات.
وتتضمن المزايا الرئيسية لشريحة +Dimensity 9000 من ميدياتك:
• تقنية HyperEngine 6.0: التي تحسن تجربة الألعاب الإلكترونية بواسطة تقنية الأداء المتكيف القادرة على الحفاظ على معدلات عالية لتحديث الإطارات مع الحد من زمن الاستجابة.
• الجيل الثاني من المعالجات بدقة تصنيع 4 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات: والتي تعد الخيار الأمثل للاستخدام في عدد من الأجهزة بأشكال مختلفة وتصاميم فائقة النحافة.
• الجيل السادس من وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي (APU 690): التي تعزز وظائف الحد من الضجيج والمهام فائقة الدقة المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إمكانية إنشاء مقاطع فيديو سينمائية واقعية من خلال مزايا التركيز الآني وتعديلات البوكيه.
• Imagiq 890 من ميدياتك: وهو معالج إشارة الصور الرائد وعالي الأداء، والذي يدعم الأجهزة لالتقاط صور ومقاطع فيديو مضيئة وعالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
• تقنية MiraVision 890 من ميدياتك: تقنية العرض المزودة بمعدل تحديث تكيفي وخاصية الحد من تشويش الحركة بما يضمن سلاسة تجربة المستخدم.
• تقنية 5G UltraSave 3.0 من ميدياتك: تشمل مجموعة من حلول كفاءة الطاقة الكفيلة بتحسين عمر البطارية في جميع ظروف الاتصالات بشبكات الجيل الخامس.
ومن المتوقع إصدار الهواتف الذكية المزوّدة بشريحة +Dimensity 9000 من ميدياتك في مايو 2023. لمزيد من المعلومات حول منصة حلول الهواتف المحمولة من ميدياتك، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني:
https://i.mediatek.com/mediatek-5g
Pragati Malik
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور ينشي لي، نائب مدير عام وحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية لدى ميدياتك: "يؤكد إطلاق معالجات +Dimensity 9200 مواصلة مساعينا للارتقاء بمعايير الأداء والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، بما يضمن لمصنعي الأجهزة إمكانية الوصول إلى أقوى خاصيات الألعاب الإلكترونية المتوفرة في القطاع حالياً. ويستطيع العملاء الاستفادة من الدمج بين مزايا السرعة المحسنة في تقنية تتبع الأشعة وسلاسة تجربة اللعب مع معدلات عالية لتحديث الإطارات وتكنولوجيا ميدياتك لتوفير الطاقة للاستمتاع بأفضل المؤثرات البصرية مع إطالة عمر البطارية".
ويتميز معالج +Dimensity 9200 بمودم للاتصال بشبكات الجيل الخامس يدعم الإصدار 16 ويتوافق مع معايير 4CC-CA، بما يضمن سرعة الانتقال بين الاتصالات بعيدة المدى بمعدل أقل من 6 جيجاهرتز والموجة الميليمترية فائقة السرعة. كما تدعم الشريحة إمكانية الاتصال بالشبكة اللاسلكية عن طريق تقنية 2x2 + Wi-Fi 7 2x2 (الإصدار السابع بهوائيين للاستقبال وهوائيين للإرسال) مع سرعات بيانات عالية تصل إلى 6.5 جيجابايت في الثانية، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 5.3 الجديدة. وتسمح تقنية ميدياتك بالتشغيل المشترك لاتصالات Wi-Fi وتقنية بلوتوث Bluetooth LE Audio منخفضة استهلاك الطاقة من أجل الربط مع الأجهزة الطرفية بشكل آني وبأوقات استجابة منخفضة للغاية ودون أي تدخلات.
وتتضمن المزايا الرئيسية لشريحة +Dimensity 9000 من ميدياتك:
• تقنية HyperEngine 6.0: التي تحسن تجربة الألعاب الإلكترونية بواسطة تقنية الأداء المتكيف القادرة على الحفاظ على معدلات عالية لتحديث الإطارات مع الحد من زمن الاستجابة.
• الجيل الثاني من المعالجات بدقة تصنيع 4 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات: والتي تعد الخيار الأمثل للاستخدام في عدد من الأجهزة بأشكال مختلفة وتصاميم فائقة النحافة.
• الجيل السادس من وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي (APU 690): التي تعزز وظائف الحد من الضجيج والمهام فائقة الدقة المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إمكانية إنشاء مقاطع فيديو سينمائية واقعية من خلال مزايا التركيز الآني وتعديلات البوكيه.
• Imagiq 890 من ميدياتك: وهو معالج إشارة الصور الرائد وعالي الأداء، والذي يدعم الأجهزة لالتقاط صور ومقاطع فيديو مضيئة وعالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
• تقنية MiraVision 890 من ميدياتك: تقنية العرض المزودة بمعدل تحديث تكيفي وخاصية الحد من تشويش الحركة بما يضمن سلاسة تجربة المستخدم.
• تقنية 5G UltraSave 3.0 من ميدياتك: تشمل مجموعة من حلول كفاءة الطاقة الكفيلة بتحسين عمر البطارية في جميع ظروف الاتصالات بشبكات الجيل الخامس.
ومن المتوقع إصدار الهواتف الذكية المزوّدة بشريحة +Dimensity 9000 من ميدياتك في مايو 2023. لمزيد من المعلومات حول منصة حلول الهواتف المحمولة من ميدياتك، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني:
https://i.mediatek.com/mediatek-5g
Pragati Malik
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