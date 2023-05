"Metoree" kündigt Eintritt in Deutschland an: Plattform zum Vergleich von Industrieprodukt-Herstellern & Lieferanten

Hersteller und Lieferanten finden

Metoree startet in Deutschland: Die Plattform ermöglicht Vergleich von Industrieprodukt-Herstellern & Lieferanten. Expansion und Kategorie-Erweiterung geplant.

MIYOSHI, AICHI, JAPAN, May 16, 2023/ EINPresswire.com / -- Die ZAZA Inc. (Geschäftsführer: Go Nagatsu, im Folgenden "ZAZA") gibt bekannt, dass sie den Markteintritt in Deutschland für die Plattform " Metoree " startet, die den gebündelten Vergleich von Herstellern und Lieferanten für Industrieprodukte ermöglicht.Über MetoreeMetoree ist eine Online-Plattform, die 2017 von ZAZA ins Leben gerufen wurde und es ermöglicht, Hersteller und Lieferanten von Industrieprodukten gebündelt zu vergleichen. Seit dem Start des Dienstes wird Metoree von vielen Forschern und Ingenieuren genutzt, um Lösungen für die Herausforderungen der Fertigungsindustrie zu finden.Markteintritt in DeutschlandAb 2023 wird Metoree seine Dienstleistungen auch auf dem deutschen Markt anbieten. Derzeit ist es möglich, in über 100 Kategorien, wie Photodioden und Oszilloskope , Hersteller und Lieferanten zu vergleichen.ZukunftsaussichtenMetoree wird weiterhin seine Mission "die Welt zu einem besseren Ort zu machen" verfolgen und darauf abzielen, eine Umgebung zu schaffen, in der Ingenieure und Forscher aus der ganzen Welt leicht Hersteller und Lieferanten finden können. Derzeit bietet Metoree seine Dienste in vielen Ländern wie den USA, Japan, Spanien und Frankreich an und plant, die Anzahl der gelisteten Unternehmen und Kategorien zu erweitern.KundenstimmenIngenieure und Forscher, die Metoree nutzen, geben uns folgendes positives Feedback:- Mit Metoree konnte ich einfach Hersteller und Lieferanten gebündelt vergleichen.- Durch Metoree konnte ich ein Produkt finden, das meinen Anforderungen entspricht.- Mit Metoree konnte ich schnell das ideale Produkt finden.【Metoree-Länderversionen】Deutsche Website: https://de.metoree.com/ Französische Website: https://fr.metoree.com/ Spanische Website: https://es.metoree.com/ Englische Website: https://us.metoree.com/ Japanische Website: https://metoree.com/ Die ZAZA Inc. wird durch Metoree dazu beitragen, dass Ingenieure und Forscher auf der ganzen Welt effizient die optimalen Industrieprodukte finden können und somit zur weiteren Entwicklung der Fertigungsindustrie beitragen. Wir werden auch weiterhin an der Verbesserung der Metoree-Dienstleistungen arbeiten, wie zum Beispiel die Expansion in verschiedene Länder und die Einführung neuer Kategorien.