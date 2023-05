Cansel annonce un nouveau centre de service certifié Trimble® pour la cartographie mobile

Le fournisseur canadien compte parmi les trois entreprises qualifiées au niveau international pour l'entretien des solutions de cartographie mobile de Trimble.

Les solutions de cartographie mobile revêtent une importance capitale pour les activités d'un grand nombre de nos clients, et il s’avère donc essentiel d’assurer le bon fonctionnement de ces systèmes.” — Martin Trudelle, président et chef de la direction de Cansel

BURNABY, BC, CANADA, May 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Cansel, un important fournisseur de solutions technologiques pour les industries de l'ingénierie, l'arpentage, la construction et les services publics, a annoncé aujourd'hui qu'il est maintenant partenaire de service certifié Trimblepour la cartographie mobile. Cansel devient donc seulement la troisième entreprise au niveau international à obtenir cette qualification.En tant que distributeur et prestataire de services Trimble, Cansel étend ses activités de service grâce aux compétences et qualifications hautement spécialisées nécessaires à l'entretien et à la réparation des solutions de cartographie mobile Trimble MX9 et MX50 Le centre de service de Cansel à Québec fera office de plateforme principale au Canada pour l'entretien des systèmes de cartographie mobile de Trimble. Il s'agit d'un des neuf centres de service au pays, regroupant plus de 20 techniciens dédiés à l'entretien. Tous ces techniciens sont formés et certifiés par Trimble, ainsi que par des fournisseurs incluant, entre autres, Radiodetection, HP et Spectra.« Les solutions de cartographie mobile revêtent une importance capitale pour les activités professionnelles d'un grand nombre de nos clients, et il s’avère donc essentiel d’assurer le bon fonctionnement de ces systèmes », explique Martin Trudelle, président et chef de la direction de Cansel. « Depuis des décennies, nous mettons à la disposition de nos clients les centres de service les plus avancés sur le plan technique en Amérique du Nord. Nous sommes fiers de pouvoir à présent offrir des services rapides et fiables permettant à nos clients de profiter pleinement de leurs systèmes de cartographie mobile, tout en minimisant leur temps d'arrêt et en maximisant leur productivité. »Pour en apprendre davantage sur les solutions de cartographie mobile de Trimble, visitez le site Web de Cansel.À propos de CanselCansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données géospatiales, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions technologiques de terrain pour les professionnels des domaines de l'ingénierie, l'arpentage, la construction, l'exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. Le siège social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site www.cansel.ca.