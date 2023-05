Les graffitis découverts sur les murs de l'université de Saint-Denis Les membres de la délégation Diploact effacent les graffitis antisémites Les membres de la délégation Diploact France

"39-45 Le retour, soyez préparés", Un antisémitisme inacceptable, sur les murs de l’Université de Saint-Denis.

L'antisémitisme est toujours présent. Nous serons et lutterons là où il se trouve.” — Eden-tal Haddad présidente de Diploact France:

TEL AVIV, ISRAEL, May 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Le matin du 11 mai, les étudiants de l’organisation Diploact France qui opère en France, ont effacé des graffitis antisémites choquants découverts à l’université de Saint-Denis.Dans le cadre de la délégation Diploact d’étudiants franco-israéliens venus en France cette semaine en partenariat avec l'Uejf (Union des étudiants juifs de France), plusieurs sessions ont été prévus dans les universités afin de rencontrer les étudiants, créer un dialogue et décrire la réalité en Israël à laquelle ils n’avaient pas accès. La délégation a été à la rencontre des étudiants de l’université de Saint-Denis et a réussi à échanger avec un certain nombre d’entre eux. Beaucoup de discussions ont été très intéressantes, certaines passionnantes bien que houleuses.Certains membres de la délégation ont cependant décidé d’agir lorsqu’en s’apprêtant à partir, ils se sont retrouvés face un graffiti antisémite choquant et inacceptable sur le mur d’un des bâtiments : "Vive la Palestine, 39-45 le retour, soyez préparés". Notre délégation a directement opéré afin d’effacer les graffitis. Une vidéo postée sur le compte Instagram de Diploact France montre nos militants à l'université.En tant que français - certains de nos grands-parents ont été déportés vers les camps de la mort - découvrir des propos de ce genre, quelques semaines après la journée internationale en la mémoire de l’holocauste alors que l’antisémitisme en Europe persiste a été un véritable choc. Ceci est une preuve triste de la présence de la haine antisémite et du racisme en France.Laura Benhamou, activiste de Diploact France présente à Saint Denis, raconte : « Les propos antisémites de ce genre, rappelant les plus sombres épisodes de l’histoire, n’ont pas leur place dans les universités en France. Aucun étudiant ne dois avoir honte de son identité, aucun étudiant ne dois faire face à des propos comme cela. C’est pour ça que Diploact France opère en France et combat cette antisémitisme malheureusement persistant. »Diploact France est une initiative de l'ONG " Reservists on Duty " qui a été créée en 2022 par des étudiants franco-israéliens afin de partir à la rencontre des étudiants en France et lutter contre la désinformation, l'antisémitisme et l'antisionisme.