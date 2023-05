De beaux jours pour l’économie culturelle en Côte d’Ivoire

Mercredi dernier, l'illustre rappeur ivoirien, Didi B, a organisé un dîner inédit chez Richards à Abidjan, rassemblant les poids lourds du monde du divertissement et des affaires de la Côte d'Ivoire pour échanger et débattre de l'avenir de l'industrie musicale.

En collaboration avec la marque Johnnie Walker, DIDI B organise un dîner inédit pour discuter de l'évolution de l'économie culturelle ivoirienne

C'était une occasion formidable de réunir des amis et des collègues du secteur partageant les mêmes idées pour échanger, évaluer l'état de notre culture et explorer des moyens.” — Didi B

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE, May 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Mercredi dernier, l'illustre rappeur ivoirien, Didi B, a organisé un dîner inédit chez Richards à Abidjan, rassemblant les poids lourds du monde du divertissement et des affaires de la Côte d'Ivoire pour échanger et débattre de l'avenir de l'industrie musicale et de l'économie culturelle du pays.Le prestigieux événement ‘Dîner des Walkers’, organisé en partenariat avec la marque Johnnie Walker, a vu l'ambassadeur de la marque et roi de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, Didi B, accueillir des invités de marque tels que les célèbres entrepreneurs Joel Williams, Amie Kouame et Rekiin Zagba DK ;la Directrice de Trace Francophone Africa, Nadeige Tubiana ; La CEO de Vox Africa, Rolande Kenmogne ; l'artiste et finaliste du Top 30 de Keep Walking Africa (et sœur de Didi B), Yilim, parmi d'autres personnalités."C'était une occasion formidable de réunir des amis et des collègues du secteur partageant les mêmes idées pour échanger, évaluer l'état de notre culture et explorer des moyens de promouvoir la musique et la culture ivoiriennes", a déclaré Didi B. "L'investissement et la diversité dans la propriété sont essentiels à la croissance de l'industrie, et cet événement a offert un moyen de mesurer le pouls de la culture et du divertissement ivoiriens dans ce contexte."Grâce à sa riche culture et à la profondeur de ses talents, la musique ivoirienne a connu une croissance phénoménale. Selon Statista, les revenus du secteur des événements musicaux devraient atteindre 12,10 millions de dollars en 2023 et 15,64 millions de dollars d'ici 2027. Les revenus du marché de la musique numérique devraient atteindre 2,452 millions de dollars en 2023 et plus de 3,03 millions de dollars d'ici 2027."Bien qu'il soit indéniablement difficile de construire l'infrastructure d'une industrie musicale à une époque où les économies mondiales de la musique évoluent si rapidement, l'infrastructure musicale n'est qu'une partie de l'histoire. Je pense qu'en tant que nation, nous commençons à nous comprendre dans la culture populaire, donc des événements comme celui-ci sont importants pour discuter des rêves, mettre en marche des idées et, en fin de compte, profiter à l'économie musicale ivoirienne", a ajouté Didi B.Le dîner était agrémenté d'une élégante décoration noire et or, avec le chef Axel Rousseau qui présentait un menu raffiné. Outre les cocktails Johnnie Walker Gold Label Reserve, les convives ont pu savourer du Johnnie Walker Blue Label en guise de dessert.Les ‘Dîners des Walkers’ sont organisés à travers l'Afrique, dans le but de réunir des artistes et des entrepreneurs du monde du divertissement, désireux d'échanger, de soutenir et de contribuer au développement de l'économie culturelle en plein essor du continent."Au cœur de la marque Johnnie Walker se trouve l'esprit de bara, d’avancer et de faire progresser la culture en Afrique en franchissant des étapes audacieuses. Les 'Dîners des Walkers' sont des rassemblements des créateurs et des faiseurs de culture les plus talentueux du continent, dont beaucoup réalisent leur potentiel et jouent leur rôle pour contribuer à la croissance de l'économie créative", explique Adrian de Wet, Responsable Marketing de la Maison de Walkers. "Nous sommes fiers de soutenir la culture ivoirienne de manière si importante."Ces événements exclusifs mettent en lumière l'engagement de la marque Johnnie Walker à promouvoir la créativité et l'innovation, tout en offrant une plateforme unique pour les acteurs clés du secteur de la musique et de la culture pour échanger des idées, créer des synergies et façonner l'avenir de l'industrie en Afrique.Le succès du ‘Dîner des Walkers’ à Abidjan témoigne de l'importance croissante de la musique et de la culture ivoiriennes sur la scène internationale. Grâce à l'appui d'initiatives comme celle-ci, la Côte d'Ivoire est en passe de devenir un acteur majeur dans le monde de la musique et du divertissement, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités pour les artistes et les entrepreneurs du secteur.FIN