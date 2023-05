Luis Miranda estuvo colaborando con Sudaca con informes sobre la problemática de la selva y el desarrollo de las comunidades.

PUCALLPA, UCAYALI, PERU, May 11, 2023/ EINPresswire.com / -- En los últimos meses Luis Miranda estuvo colaborando con Sudaca con informes sobre la problemática de la selva y el desarrollo de las comunidades. Hace algunas semanas visitó la comunidad de Santa Clara de Uchunya, en Pucallpa, para recoger el testimonio de los mismos pobladores luego de la polémica generada tras la visita de la embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kenna.A continuación, difundimos el último reportaje audiovisual de nuestro querido "Oso" Miranda. Su búsqueda de la verdad, llegando al lugar de los hechos, y su inigualable pluma siempre perdurarán en la historia de las crónicas periodísticas de nuestro país.In the last few months, Luis Miranda has been collaborating with Sudaca, providing reports on the issues affecting the jungle and the development of communities. A few weeks ago, he visited the community of Santa Clara de Uchunya in Pucallpa to gather testimonies from the local residents following the controversy sparked by the visit of the United States ambassador, Lisa Kenna.Now, we present the latest audiovisual report by our beloved "Oso" Miranda. His search for the truth, reaching the scene of events, and his unparalleled storytelling will forever be remembered in the history of journalistic chronicles in our country.

SANTA CLARA DE UCHUNYA PUCALLPA @Sudacaperu ​