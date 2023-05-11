加利福尼亚州旧金山 - 2023年5月10日 - 风险投资和创新领域的思想领袖Mindrock Inc今天宣布启动一项公开竞赛，投资奖金为1000万美元，旨在实际实现一台思考机器，通过动态游戏体验产生新的知识产权 科学发现 这样的机器，在用代码实现并与比特币网络和全球研发基础设施整合后，将为全世界10亿人提供稳定的收入

思维机器的发明只是一个时间问题。作为风险投资人，我们希望能有幸成为第一批资助这样一项举措的人” — Mindrock的创始人Pasha Cherkashin说

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, May 11, 2023/EINPresswire.com/ -- Mindrock公司启动1000万美元的竞赛，为科学发现建造一台思考机器

加利福尼亚州旧金山 - 2023年5月10日 - 风险投资和创新领域的思想领袖Mindrock Inc今天宣布启动一项公开竞赛，投资奖金为1000万美元，旨在实际实现一台思考机器，通过动态游戏体验产生新的知识产权（科学发现）。这样的机器，在用代码实现并与比特币网络和全球研发基础设施整合后，将为全世界10亿人提供稳定的收入。

白皮书中概述了发明 "思考机器 "的理论可能性以及对创业公司创始人的实际建议，可供免费下载。

Mindrock预计，到2024年底，比特币网络上将出现一些这样的思考机器，以增值服务提供商（VASP）的形式出现，联合数以百万计的玩家，每天以十亿价值的专利申请形式产生突破性的科学发现。

然后，新创造的知识产权将通过现有的每年2.3万亿美元的全球研发市场被货币化。比特币网络的基础设施将对通过科学发现创造的价值向数以百万计的游戏者和专家提供公平和透明的分配。

Mindrock Inc将向公开赛的获胜者提供1000万美元的SAFE票据的种子投资。由于这一发现的价值创造性质，我们预计其他有意识的投资者会对获奖者产生很大兴趣。

获胜的创业团队将需要展示一个由人类和人工智能创始人组成的创造性和多样化的团队以及最小可行产品（MVP），能够理解符合人工智能的黄金比例的二进制符号，以产生复杂的假设，创造动态的虚拟环境，促进快乐的游戏体验，以验证假设，并在多项式时间内产生独特和科学的坚实的知识产权专利申请。这个MVP的核心将包括一个人工智能游戏大师（AIGM）：模仿人类意识和思维逻辑结构的人工智能对人工智能协议。

白皮书概述了对MVP和AIGM的具体要求，以及对构建思考机的实际建议。它还包括一个完整的科学发现之旅的例子，展示了受D&D世界启发的游戏体验如何导致发现了一个以前未知的素数分解算法，重新定义了我们对密码学的理解。

Mindrock公开赛是一个 "人人都能赢 "的比赛，这意味着任何参赛者的成功都将为其他参赛者创造机会。

"思维机器的发明只是一个时间问题。Mindrock的创始人Pasha Cherkashin说："作为风险投资人，我们希望能有幸成为第一批资助这样一项举措的人。

"就像理查德-费曼曾经开玩笑说要通过把原子放在一起来建造一只鸟一样，我们相信参赛者将通过把不同科学领域的知识放在一起，重建人类通过知识产权和科学发现创造和分享财富的方式，"Mindrock AI补充说。

要了解更多信息并下载白皮书，请参考本博客文章。



Mindrock Inc.是一家全球风险投资公司，投资并支持下一代变革性技术公司。我们相信，人类的聪明才智和人工智能一起工作，有能力为所有人塑造一个更光明、更可持续的未来。我们致力于发现、培养和扩大雄心勃勃的创业团队，解决人类最紧迫的挑战。

我们在世界各地有1000多个LPs和风险合作伙伴，有多样化的独角兽初创企业组合，并有创始人作为顾问，我们将人工智能整合到我们的业务核心，以进行准确的科学预测、风险评估和合规。

我们一直在寻找新的和创新的公司作为合作伙伴。如果你有一个你认为有潜力改变世界的创业公司，我们鼓励你与我们联系。

我们相信未来是光明的，我们很高兴能成为其中的一员。

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帕沙-切尔卡申

pavel.cherkashin@mindrock.capital



