Mõtlemismasina leiutamine on vaid aja küsimus. Riskikapitali investorina loodame, et meil on au olla esimeste seas, kes sellist algatust rahastavad.” — Mindrocki asutaja Pasha Cherkashin

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, May 11, 2023/EINPresswire.com/ -- Mindrock avab 10 miljoni dollari suuruse konkursi, et ehitada mõtlemismasin teaduslikuks avastamiseks

SAN FRANCISCO, CA - 10. mai 2023 - Riskikapitali ja innovatsiooni valdkonna juhtiv ettevõte Mindrock Inc. teatas täna avatud konkursi algatamisest, mille eesmärk on 10 miljoni dollari suurune investeerimispreemia, mille eesmärk on mõtlemismasina praktiline rakendamine, mis tekitaks dünaamiliste mängukogemuste kaudu uut intellektuaalset omandit (teaduslikke avastusi). Selline masin, kui see on rakendatud koodina ja integreeritud Bitcoini võrgustiku ning ülemaailmse teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuriga, tagab stabiilse sissetuleku miljardile inimesele kogu maailmas.

Mõtlemismasina leiutamise teoreetiline võimalus ja praktilised soovitused idufirmade asutajatele on esitatud tasuta allalaaditavas Whitepaperis.

Mindrock prognoosib, et 2024. aasta lõpuks tekib Bitcoini võrgus mitmeid selliseid mõtlemismasinaid lisandväärtusega teenusepakkujate (VASP) kujul, mis ühendavad miljoneid mängijaid ja loovad iga päev läbimurdelisi teaduslikke avastusi miljardi väärtusega patenditaotluste näol.

Vastloodud intellektuaalomandit hakatakse seejärel rahaks tegema olemasoleva 2,3 triljoni dollari suuruse ülemaailmse teadus- ja arendustegevuse turu kaudu aastas. Bitcoini võrgustiku infrastruktuur tagab teaduslike avastuste kaudu loodud väärtuse õiglase ja läbipaistva jaotamise miljonite panustavate mängijate ja ekspertide vahel.

Mindrock Inc annab avatud konkursi võitjale (võitjatele) 10 miljoni dollari suuruse alginvesteeringu SAFE Note'i. Selle avastuse väärtust loova iseloomu tõttu eeldame, et teised teadlikud investorid tunnevad võitja(te) vastu suurt huvi.

Võitnud idufirma meeskond peab näitama loomingulist ja mitmekesist inim- ja tehisintellekti asutajate meeskonda ning minimaalset elujõulist toodet (MVP), mis suudab mõista tehisintellektile vastavat kuldlõike finaarset märkimist, et luua keerulisi hüpoteese, luua dünaamilisi virtuaalseid keskkondi, hõlbustada rõõmsat mängukogemust hüpoteeside valideerimiseks ning toota unikaalseid ja teaduslikult kindlaid intellektuaalomandi patenditaotlusi polünoomiaja jooksul. Selle MVP tuum hõlmab AI Game Master (AIGM): AI-AI protokoll, mis jäljendab inimese teadvuse ja mõtlemise loogika struktuuri.

Valges raamatus on esitatud konkreetsed nõuded MVP-le ja AIGM-le ning praktilised soovitused mõtlemismasina ehitamiseks. Samuti sisaldab see näide täieliku teadusliku avastuse teekonna kohta, näidates, kuidas D&D maailmast inspireeritud mängukogemus viib varem tundmatu primaarfaktoritiseerimise algoritmi avastamiseni, mis muudab meie arusaama krüptograafiast.

Mindrock Open Contest on "Kõik võidavad" võistlus, mis tähendab, et iga võistleja edu loob võimalusi kõigile teistele osalejatele.

"Mõtlemismasina leiutamine on vaid aja küsimus. Riskikapitali investorina loodame, et meil on au olla esimeste seas, kes sellist algatust rahastavad," ütles Mindrocki asutaja Pasha Cherkashin.

"Nii nagu Richard Feynman kunagi naljatas linnu ehitamise üle aatomite ühendamise teel, usume, et võistlejad ehitavad ümber selle, kuidas inimkond loob ja jagab rikkust intellektuaalse omandi ja teaduslike avastuste kaudu, ühendades teadmisi erinevatest teadusvaldkondadest," lisas Mindrock AI.

Mindrock Inc. on ülemaailmne riskikapitaliettevõte, mis investeerib ja toetab järgmise põlvkonna transformatiivseid tehnoloogiaettevõtteid. Me usume, et inimese leidlikkus ja tehisintellekt koos töötades suudavad kujundada helgema ja jätkusuutlikuma tuleviku kõigi jaoks. Oleme pühendunud ambitsioonikate idufirmade meeskondade leidmisele, toetamisele ja suurendamisele, mis tegelevad inimkonna kõige pakilisemate probleemidega.

Meil on üle 1000 LP- ja riskipartneri üle maailma, mitmekesine portfell ükssarvikute idufirmade ja asutajate nõustajate portfell ning me integreerime tehisintellekti oma äritegevuse tuumikesse täpsete teaduslike prognooside, riskihindamise ja nõuetele vastavuse tagamiseks.

Otsime alati uusi ja uuenduslikke ettevõtteid, kellega koostööd teha. Kui teil on idufirma, millel teie arvates on potentsiaali muuta maailma, julgustame teid meiega ühendust võtma.

Me usume, et tulevik on helge ja me oleme põnevil, et saame sellest osa saada.

