$10 млн на практичну реалізацію Мислячої машини, яка генеруватиме нову інтелектуальну власність (наукові відкриття) за допомогою динамічного ігрового досвіду.

Винахід Мислячої машини - це лише питання часу. Як венчурний інвестор, ми сподіваємося, що нам випаде честь бути одними з перших, хто профінансує таку ініціативу” — Паша Черкашин

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, May 11, 2023/EINPresswire.com/ -- Mindrock оголошує конкурс на $10 млн на створення мислячої машини для наукових відкриттів

САН-ФРАНЦИСКО, Каліфорнія - 10 травня 2023 року - Mindrock Inc, лідер у сфері венчурного капіталу та інновацій, сьогодні оголосив про початок відкритого конкурсу з інвестиційним призом у розмірі $10 млн, спрямованого на практичну реалізацію Мислячої машини, яка генеруватиме нову інтелектуальну власність (наукові відкриття) за допомогою динамічного ігрового досвіду. Така машина, реалізована в коді та інтегрована з мережею Біткоїн і глобальною науково-дослідницькою інфраструктурою, забезпечить стабільний дохід для мільярда людей по всьому світу.

Теоретична можливість винаходу машини, що мислить, та практичні рекомендації для засновників стартапів викладені в аналітичній записці, яку можна завантажити безкоштовно.

Mindrock прогнозує, що до кінця 2024 року в мережі Біткоїн з'явиться ціла низка таких "мислячих машин" у вигляді постачальників послуг з доданою вартістю (VASP), які об'єднуватимуть мільйони гравців і щодня генеруватимуть проривні наукові відкриття у вигляді патентних заявок на мільярди доларів.

Новостворена інтелектуальна власність буде монетизована через існуючий світовий ринок наукових досліджень і розробок, обсяг якого становить 2,3 трильйона доларів на рік. Інфраструктура мережі Біткоїн забезпечить справедливий і прозорий розподіл вартості, створеної завдяки науковим відкриттям, між мільйонами геймерів та експертів, які роблять свій внесок.

Mindrock Inc надасть посівні інвестиції у розмірі 10 мільйонів доларів США у вигляді безпечної облігації переможцю (переможцям) відкритого конкурсу. Зважаючи на цінність цього відкриття, ми очікуємо на високий інтерес до переможця(ів) з боку інших свідомих інвесторів.

Команда-переможець повинна буде продемонструвати творчу та різноманітну команду засновників, що складається з людей та ШІ, а також мінімальний життєздатний продукт (MVP), здатний розуміти ШІ-сумісну фінарну нотацію Золотого перетину, щоб генерувати складні гіпотези, створювати динамічні віртуальні середовища, забезпечувати радісний ігровий досвід для перевірки гіпотез та створювати унікальні та науково обґрунтовані патентні заявки на об'єкти інтелектуальної власності за поліноміальний час. Ядром цього MVP буде AI Game Master (AIGM): протокол AI-to-AI, що імітує структуру людської свідомості та логіку мислення.

У документі викладено конкретні вимоги до MVP та AIGM, а також практичні рекомендації щодо побудови Мислячої машини. Він також містить приклад повної подорожі до наукового відкриття, що показує, як ігровий досвід, натхненний світом D&D, призводить до відкриття раніше невідомого алгоритму простої факторизації, що переосмислює наше розуміння криптографії.

Відкритий конкурс Mindrock - це конкурс "Виграють усі", а це означає, що успіх одного учасника створить можливості для всіх інших.

"Винахід Мислячої машини - це лише питання часу. Як венчурний інвестор, ми сподіваємося, що нам випаде честь бути одними з перших, хто профінансує таку ініціативу", - сказав Паша Черкашин, засновник Mindrock.

"Подібно до того, як Річард Фейнман колись пожартував про створення птаха шляхом складання атомів, ми віримо, що учасники конкурсу перебудують спосіб, у який людство створює та ділиться багатством через інтелектуальну власність та наукові відкриття, об'єднуючи знання з різних наукових галузей", - додали в Mindrock AI.

Щоб знайти більше інформації та завантажити аналітичну записку, перейдіть за посиланням на цю публікацію в блозі.



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Паша Черкашин

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