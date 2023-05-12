هايسنس تطلق الجيل الجديد من أجهزة التلفاز الحائزة على جوائز في المنطقة خلال فعالية حصرية
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 12, 2023/EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 مايو، 2023: كشفت هايسنس، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن مجموعة عام 2023 الأحدث من أجهزة التلفاز الحائزة على عدة جوائز، خلال فعاليةٍ حصرية أقيمت في دبي مساء يوم الأربعاء.
واشتملت المجموعة التي استعرضتها العلامة على الجيل الجديد من أجهزة تلفازULED وMini LED والأجهزة الليزرية، فضلاً عن طراز 85UX الأبرز والمزود بتقنية ULED X، وهو من المزايا الحديثة التي توفر صوراً عالية الدقة باستخدام شرائح متطورة للغاية طورتها هايسنس بشكلٍ مستقل خصيصاً لسلسلة ULED. وقد حازت هذه المجموعة على العديد من الجوائز العالمية التي كرّمت جهود هايسنس في تطوير تقنيات تلفازٍ حديثة، حيث حصل تلفاز ULED X على جائزة الابتكار CES 2023 بفضل أنظمته البصرية المتقدمة وقدرته الفائقة على معالجة الصور وغيرها من تقنيات العرض الرائدة في القطاع، بينما فاز تلفاز U9 بجائزة الابتكار CES 2022 وتلفاز U8 بجائزة EISA عن فئة "أفضل منتج لعام 2022-2023".
وحظي الضيوف، خلال الفعالية المنعقدة بحضور أبرز شخصيات إدارة هايسنس الدولية وفيدا الدولية إلى جانب وفودٍ من قطاع التجزئة وغيرهم من الشركاء في المنطقة ورواد خدمات البث حسب الطلب، بفرصةٍ فريدة للاطلاع عن كثب على تكنولوجيا ULED X وأحدث سلاسل U8K وU7K وU6K وPL1H من أجهزة التلفاز وأجهزة الإسقاط الذكي C1 صغير الحجم وPX2-PRO.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يكمن نجاح استراتيجية النمو الخاصة بنا في تلبية تطلعات عملائنا على نحوٍ دائم، وتسلّط حلولنا التقنية الضوء على جهود البحث الحثيثة التي نجريها لتطوير المنتجات بشكلٍ متكامل، وهو ما يعدّ من ركائز هايسنس الأساسية للمضي قدماً في تحقيق مزيدٍ من التطور. ونسعى خلال عام 2023 إلى الارتقاء بمكانة علامتنا في الشرق الأوسط، من خلال تعزيز شراكاتنا وافتتاح مزيدٍ من مراكز البحث والتطوير واعتماد استراتيجية متعددة العلامات التجارية إلى جانب خططٍ تسويقية تركز بشكلٍ متزايد على قطاع التجزئة وتستكشف سبلاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء من خلال حلولنا الذكية".
كما نال طراز 85UX المدعوم بتكنولوجيا ULED X إعجاب الحضور بتصميمه وتقنيته الفريدة، مع ما يزيد عن 20 ألف وحدة LED صغيرة تعزز مستوى السطوع حتى 2,500 نيت، ما يوفر تجربة عرض استثنائية من خلال آلية التحكم الذكية بالإضاءة الخلفية وتقنياته المتطورة التي تشتمل على تكنولوجيا Mini-LED X وخاصية التعتيم 5000+ Local Dimming Zones مع ميزة العرض الديناميكي Dynamic X-Display.
وتجدر الإشارة إلى ULED X هو الجيل الجديد من تقنية ULED الخاصة بشركة هايسنس، وهي خلاصة جهود العلامة الرامية إلى النهوض بجودة الصورة باستخدام تكنولوجيا LED بعد أعوامٍ من أعمال البحث والتطوير. وتقدم السلسلة الجديدة الخوارزمية الأولى من نوعها للتحكم في الإضاءة 16 بت، والتي توفر مزيداً من الدقة والتفاصيل تتيح تأثيرات لونية أكثر سلاسة، إذ تجري خاصية Hi-View Engine X تعديلات تلقائية لتوفر أفضل جودة للصورة في كل إطار.
كما ترتقي سلسلة UX بتجربة المشاهدة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة بحجم رائع من قياس 85 بوصة، ما يعني تجربة سينمائية غامرة ودقة K4 فائقة، إلى جانب زاوية عرض أوسع بنسبة 30% وميزة انعكاس منخفض للغاية تتيح لجميع الموجودين في غرفةٍ واحدة الاستمتاع بأعلى جودة بغض النظر عن مكان جلوسهم.
من جانبه، قال جيري ليو، نائب الرئيس العالمي لشركة لدى هايسنس: "لطالما التزمت هايسنس باستراتيجية التطوير الخاصة بها التي تتمحور حول الابتكار، ونعمل كل عام على تقديم تقنيات متطورة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التزام العلامات التجارية بجهود البحث والتطوير للنهوض بتجربة المستخدم النهائية. ولا يقتصر تركيزنا على العملاء فحسب، إذ نواصل التعاون مع شركائنا لتحسين سبل إدارة سلسلة التوريد لدينا، ونولي أهمية كبيرة للشمولية الثقافية واستقطاب المواهب الخارجية لإرساء منظومةٍ ذات كفاءة عالية".
وأكد ليو على أهمية الممارسات البيئية التي تحدّ من الانبعاثات الكربونية في إطار جهود هايسنس لدعم التوجهات المستدامة، إذ تمّ إدراج اسم العلامة مجدداً في قائمة فورتشن ESG، تكريماً لجهودها في حماية البيئة وغيرها من أنشطة المسؤولية الاجتماعية في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي والتصنيع واختيار شركاء سلسلة التوريد ومجالات الاستدامة الأخرى. وأضاف ليو: "تدرك هاينس أهمية فهم احتياجات العملاء لتطوير تقنياتٍ تلبي تطلعاتهم على نحوٍ أمثل، كما تواصل جهود الابتكار والبحث لتتجاوز مستوى توقعاتهم وتحقق النجاح الدائم".
وبالإضافة للاهتمام الذي استقطبته سلاسل ULED المتطورة، برزت سلاسل U8K وU7K وU6K بإمكانياتها الذكية التي تلبي تطلعات العملاء فيما يتعلق بالدقة العالية وحجم الشاشة والتكنولوجيا الذكية، إلى جانب جهاز الإسقاط الذكي وصغير الحجم C1 ونظام السينما الليزري PL1H المزودين بتكنولوجيا TriChroma التي تتيح للمستخدمين تجربةً غامرة مع صورةٍ تلتقط أدق التفاصيل وبيئةٍ يُمكن التحكم بعناصر الإضاءة فيها.
ومن جانبٍ آخر، تمّ تسليط الضوء نظام التشغيل الجديد VIDAA ذي المزايا الأكثر تطوراً، حيث استعرض دينيس أوستير، المدير الأول لدى شركة فيدا الدولية، مزايا USP الخاص بالإصدار الأحدث من نظام VIDAA، والذي يُمكّن المستخدمين من إنشاء حسابات متعددة ويقدم توصيات بشأن المحتوى، بالإضافة إلى توفير حماية إضافية للأطفال، وغيرها من مزايا الاتصال المتعدد بالمنصات وتقنية الصوت الخاصة من VIDAA. ويُمكن التحكم بهذه المزايا بالكامل باستخدام جهاز التحكم عن بعد، لتواصل VIDAA الارتقاء بتجربة المستخدم إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.
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نبذة عن هايسنس:
تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.
تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.
وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.
تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.
ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.
تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.
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الموقع: https://hisenseme.com/
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