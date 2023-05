Texan Hispanics: Health & Socioeconomic Profile - A call for urgent action

Texan Hispanic: Health and Socioeconomic Profile

We look forward to working with community, health, and policy leaders across Texas on developing public policies to increase health access, ... for the benefit of all Texans.” — Guillermo Chacon, President of the Latino Commission on AIDS

HOUSTON, TEXAS, USA, May 9, 2023/ EINPresswire.com / -- Several community-based organizations, in collaboration with institutional partners, under the theme Texas Unidos/Texas United, proudly present a comprehensive profile on the health and socioeconomic status of Texan Hispanics. We hope this profile strengthens and guides our shared goals to fortify the Texan public health system, including addressing the shortage and training of health professionals and enacting an integrated approach to health care and socioeconomic policies.As a young and diverse group, Hispanics constitute a vibrant cultural, social, political, and economic force. One in five Hispanics in the U.S. live in Texas, and Hispanics account for 40.2% of the 29.5 million Texans. (U.S. Census Bureau, 2022c) While immigration toward Texas has slowed in the past decade, Hispanics are still a growing and young demographic group. (U.S. Census Bureau, 2022a) Over a third (34.4%) of Hispanics are under 19, and half (50.1%) are under 29. .(U.S. Census Bureau, 2022b) The Texan Hispanics: Health & Socioeconomic Profile highlights our strengths and challenges to live healthy lives and contribute to the future of Texas. To realize our potential, we must ensure that Texas Hispanic communities enjoy educational and professional opportunities, obtain quality and affordable services, and achieve socioeconomic stability.We hope the profile helps us examine the fundamental causes of disease underlying health disparities and inequity simultaneously across multiple health issues, populations, and geographies across Texas. We also seek to demonstrate the need to address our health and social workforce supply shortage. For instance, there is only one community health worker for every 7,172 Texans and one licensed clinical social worker for every 3,373 Texans. (Texas Department of State Health Services, 2022)“We look forward to working with community, health, and policy leaders across Texas on developing public policies to increase health access, key protections, fair socioeconomic opportunities, health equity, and dignity for the benefit of all Texans,” stated Guillermo Chacón, President of the Latino Commission on AIDS and founder of the Hispanic Health Network.The Latino Commission on AIDS led this important project through its Institute for Latinx Health Equity , our community-driven research and innovation program, and Latinos in the South , in collaboration with AIDS Outreach Center (AOC), Borderland Rainbow Center (BRC), Fundación Latino Americana de Acción Social (FLAS), the Hispanic Health Network, Project CHAMPS (Community Action Health Access & Multi-Program Services), the San Antonio AIDS Foundation (SAAF), and the Valley AIDS Council.The Latino Commission on AIDS would like to thank Gilead Sciences for funding this project and reaffirming its commitment to creating healthier communities.For more information, visit ilhe.org/texan-hispanics-health-socioeconomic-profile/.###About the Latino Commission on AIDSThe Latino Commission on AIDS's mission is to improve and expand access to quality and appropriate health care to address HIV, viral hepatitis, STI prevention, and other health challenges faced by the diverse communities we serve, as well as promote research, treatment, and support services by and for Hispanic/Latinx. The Commission is the leading organization coordinating the National Hispanic Hepatitis Awareness Day(May), the National Latino AIDS Awareness Day (October 15), Zero Homophobia (May), Zero Transphobia (November), Latinos in the South, and other prevention, research, capacity building, and health advocacy programs across the United States and its territories. The Commission is also the founder of the Hispanic Health Network, which is dedicated to addressing health disparities.Hispanos/as en Texas: Perfil de salud y socioeconómico - Un llamado a la acción urgenteBajo el lema Texas Unidos/Texas United, varias organizaciones comunitarias, en colaboración con otras instituciones asociadas, presentan con orgullo un informe completo sobre la salud y el estado socioeconómico de los hispanos/as en Texas. Esperamos que este perfil fortalezca y guíe nuestros objetivos compartidos para fortalecer el sistema de salud pública de Texas, lo que incluye abordar la escasez y la capacitación de profesionales de la salud y promulgar un enfoque integrado para la atención médica y las políticas socioeconómicas.Como grupo joven y diverso, los/as hispanos/as constituyen una fuerza vibrante cultural, social, política y económica. Uno/a de cada cinco hispanos/as en los EE. UU. vive en Texas, y los/as hispanos/as representan el 40,2 % de los 29,5 millones de tejanos/as. (U.S. Census Bureau, 2022c) Si bien la inmigración hacia Texas se ha desacelerado en la última década, los/as hispanos/as siguen siendo un grupo demográfico joven y en crecimiento. (U.S. Census Bureau, 2022a) Más de un tercio (34,4 %) de los/as hispanos/as tiene menos de 19 años y la mitad (50,1 %) tiene menos de 29. (U.S. Census Bureau, 2022b)“Hispanos/as en Texas: Perfil de salud y socioeconómico” destaca nuestras fortalezas y desafíos para vivir vidas saludables y contribuir al futuro de Texas. Para realizar nuestro potencial, debemos asegurarnos de que las comunidades hispanas de Texas disfruten de oportunidades educativas y profesionales, obtengan servicios asequibles y de calidad y logren estabilidad socioeconómica.Esperamos que el informe nos ayude a examinar las causas fundamentales de las enfermedades que conducen a las disparidades e inequidades en la salud simultáneamente en múltiples problemas de salud, poblaciones y geografías en todo Texas. También buscamos demostrar la necesidad de abordar nuestra escasez de mano de obra social y de salud. Por ejemplo, solo hay un(a) trabajador(a) de salud comunitaria por cada 7,172 tejanos y un(a) trabajador(a) social clínico(a) certificado(a) por cada 3,373 tejanos. (Texas Department of State Health Services, 2022)“Esperamos trabajar con líderes comunitarios, de salud y de políticas en todo Texas en el desarrollo de políticas públicas para aumentar el acceso a la salud, protecciones clave, oportunidades socioeconómicas justas, equidad en la salud y dignidad para el beneficio de todos los tejanos/as”, declaró Guillermo Chacón, Presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de la Red de Salud Hispana.La Comisión Latina sobre el SIDA dirigió este proyecto importante a través del Instituto para la Equidad en Salud Latinx, nuestro programa comunitario de investigación e innovación, y Latinos en el Sur, en colaboración con AIDS Outreach Center (AOC), Borderland Rainbow Center (BRC), Fundación Latino Americana de Acción Social (FLAS), Hispanic Health Network, Project CHAMPS (Community Action Health Access & Multi-Program Services), San Antonio AIDS Foundation (SAAF), y el Valley AIDS Council.La Comisión Latina sobre el SIDA quisiera agradecer a Gilead Sciences por financiar este proyecto y reafirmar su compromiso de crear comunidades más saludables.Para obtener más información, visite ilhe.org/texan-hispanics-health-socioeconomic-profile/.###Acerca de la Comisión Latina sobre el SIDALa misión de la Comisión Latina sobre el SIDA es mejorar y ampliar el acceso a una atención médica adecuada y de calidad para abordar el VIH, la hepatitis viral, la prevención de ITS y otros desafíos de salud que enfrentan las diversas comunidades a las que servimos, así como promover la investigación, el tratamiento y servicios de apoyo por y para hispanos/latinx. La Comisión es la organización líder que coordina el Día Nacional Hispano de Concientización sobre la Hepatitis (mayo), el Día Nacional Latino de Concientización sobre el SIDA (15 de octubre), Cero Homofobia (mayo), Cero Transfobia (noviembre), Latinos en el Sur y otros programas de prevención e investigación, desarrollo de capacidades y programas de defensa de la salud en los Estados Unidos y sus territorios. La Comisión también es la fundadora de la Red de Salud Hispana, que se dedica a abordar las disparidades de salud.References/Referencias:Texas Department of State Health Services. (2022). Health Profession Fact Sheets. Retrieved from https://healthdata.dshs.texas.gov/dashboard/health-care-workforce/hprc/health-profession-fact-sheets U.S. Census Bureau. (2022a). Census ACS Survey 2021, 5-Yr Estimates. B05007. Retrieved from https://data.census.gov/cedsci/table?q=b05007&g=0400000US48_0500000US48215_310XX00US15180%2C19100%2C21340%2C26420%2C31180%2C41700&tid=ACSDT5Y2020.B05007 U.S. Census Bureau. (2022b). Census ACS Survey 2021, 5-Yr Estimates. Counties. Retrieved from https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2021/counties/asrh/ U.S. Census Bureau. (2022c). Population Estimates, 2020-2021. Retrieved from https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/datasets/2020-2021/counties/asrh/