سيبو باسيفيك تحتفل بمرور 10 أعوام على طريق دبي مع شبكة أقوى وأقل أجرة وأسعار 10 دراهم إماراتية
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 8, 2023/EINPresswire.com/ --
Candice Iyog, Chief Marketing & Customer Experience Officer of Cebu Pacific during the CEB Stakeholder's Night in Dubai
(L-R) Philippine Ambassador to the UAE H.E Alfonso Ver, CEB CMO & Customer Experience Officer Candice Iyog, DOT USec Shereen Yu-Pamintuan & TPB COO Marga Nograles at the CEB Stakeholder's Night
سيبو باسيفيك (CEB) ، أكبر شركة طيران فلبينية تخدم دبي ، تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لخدمة الوجهة من خلال تعزيز شبكتها وقدرتها والحفاظ على النقل الجوي بأسعار معقولة بين الفلبين والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) لكل من المسافرين الفلبينيين وغير الفلبينيين .
واصلت شركة سيبو باسيفيك، الناقل الوطني الفلبيني الوحيد الذي يسافر مرتين يوميًا بين دبي ومانيلا، تقديم أسعار منخفضة للمسافرين من وإلى الإمارات العربية المتحدة، بما يصل إلى 54 % أقل من شركات الطيران الأخرى، مما يجعل السفر الجوي أكثر سهولة وبأسعار جذابة للفلبينيين في الخارج والسياح.
وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة علـى تأسيسها في دبي ، أطلقت شركة سيبو باسيفيك بيعًا خاصًا للمقاعد يسمح للمسافرين من دبي إلى مانيلا بحجز رحلاتهم في الفترة من 5 إلى 9 مايو 2023 مقابل 10 دراهم إماراتية أجرة أساسية في اتجاه واحد، وستكون فترة السفر من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر 2023.
قالت كانديس إيوج ، رئيسة التسويق وتجربة العملاء في سيبو باسيفيك: "تعد دبي وجهة مهمة لشركة سيبو باسيفيك حيث أنها موطن لمئات الآلاف من الفلبينيين في الخارج الذين يعملون بجد لكسب لقمة العيش لعائلاتهم والمساهمة في الاقتصاد الفلبيني".
وأضافت: "نحن ملتزمون باستمرار بتزويد الكبابايين (أبناء الوطن) في دولة الإمارات العربية المتحدة بأسهل وأسرع اتصال بالفلبين ، وربط السياح من جميع أنحاء العالم بأفضل الوجهات في بلدنا ".
من المقرر أن تضاعف شركة سيبو باسيفيك عدد رحلاتها بين دبي ومانيلا حيث تنمو بنسبة 109 ٪، أي ما يعادل 29000 مقعد إضافي شهريًا. تشغل شركة الطيران أوسع شبكة محلية من مطار نينوي أكينو الدولي (NAIA) في مانيلا وتسير إلى 29 وجهة فلبينية، مما يسمح للفلبينيين بالاتصال بسهولة بمقاطعاتهم الأصلية ويتيح للسائحين الدوليين للسفر إلى أفضل الشواطئ في العالم.
حلقت شركة سيبو باسيفيك أول رحلة لها من دبي إلى مانيلا في 7 أكتوبر 2013، مما يجعلها أول رحلة طيران طويلة المدى على الإطلاق. كما أنها كانت أول شركة طيران محلية فلبينية تهبط في دبي منذ 15 عامًا.
مع احتفاظ شركة سيبو باسيفيك بمهامها الطرفية في مبنى NAIA 3 و 4، سيتمكن المسافرون من دبي أيضًا من الوصول إلى وجهتهم المحلية المفضلة دون أي متاعب.
شركة سيبو باسيفيك في مكانها الصحيح لتحقيق التعافي الكامل حيث إنها تستعيد 100 ٪ من شبكتها وقدرتها التي كانت موجودة قبل الجائحة، مدعومة بمبيعات مقاعدها، وأوسع شبكة محلية، وإعادة جميع وجهاتها الدولية.
تقوم شركة الطيران برحلات إلى 35 وجهة محلية و23 وجهة دولية، تمتد عبر آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.
Jan Vincent Ang
New Perspective Media Group
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