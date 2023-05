Apresentamos o Aveiro: O mais recente modelo de óculos de sol em bioacetato amigo do ambiente da JOPLINS

Joplins Aveiro - Bio Acetate Sunglasses Aveiro Orange

LISBOA, LISBOA, PORTUGAL, May 2, 2023/ EINPresswire.com / -- A Joplins, marca líder de óculos de sol ecológicos , tem o prazer de apresentar a sua mais recente criação: Aveiro, um novo modelo de óculos de sol em bioacetato. Com foco na sustentabilidade e estilo, Aveiro oferece aos clientes uma alternativa ecológica aos óculos tradicionais, sendo ao mesmo tempo um verdadeiro fashion statement.As armações de acetato à base de plantas do modelo Aveiro são fabricadas a partir de fontes de algodão e madeira plantadas, diminuindo a necessidade de tratamentos químicos e o consumo de energia durante a produção. Esta abordagem ecológica não só beneficia o ambiente, como também permite uma gama diversificada de cores, desde o laranja e azul vibrantes ao creme e castanho subtis. Aveiro é o acessório perfeito para quem pretende expressar o seu estilo único enquanto cuida do planeta.Fundada em 2016, a Joplins é uma marca de óculos de sol portuguesa sediada em Lisboa, cuja missão passa por criar óculos sustentáveis e elegantes com impacto positivo no ambiente e na sociedade. A empresa utiliza madeira natural reprocessada – com certificação FSC – e bioacetato, proveniente de polpa de madeira misturada com plastificantes naturais. Tudo isto permite produzir armações de alta resistência com acabamentos únicos.A Joplins orgulha-se da qualidade das suas lentes. O modelo Aveiro apresenta diversas camadas de lentes polarizadas e resistentes a riscos, proporcionando a melhor proteção possível aos olhos. Além disso, a Joplins oferece uma garantia de 2 anos para todos os seus produtos, que são feitos a mão.O que distingue a Joplins de outras marcas de óculos é o seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Por cada par de óculos de sol Aveiro vendido, a Joplins planta 3 árvores, apoia comunidades locais em África e remove 1 kg de plástico dos oceanos em projetos na Indonésia e no Brasil. Isto é conseguido através de parcerias com o Plastic Bank, Eden Reforestation Projects e Trees For The Future. Os clientes também recebem um saco de linho sustentável, um pano de microfibras de qualidade superior com instruções para cuidar das lentes e um elegante e sustentável estojo de cortiça com três dobras para uma fácil portabilidade.Para mais informações sobre a Joplins e o seu mais recente modelo de óculos de sol em bioacetato Aveiro, visite o seu website.Sobre a Joplins:A Joplins é uma marca de óculos de sol ecológicos sediada em Lisboa, Portugal. Fundada em 2016, a empresa dedica-se a criar óculos sustentáveis e elegantes que não só têm um ótimo look, mas também um impacto positivo no ambiente e sociedade. A Joplins utiliza apenas madeira natural reprocessada – com certificação FSC – e bioacetato proveniente de polpa de madeira misturada com plastificantes naturais para criar as suas armações, resultando em óculos de alta resistência com acabamentos únicos. A Joplins está empenhada na sustentabilidade e na responsabilidade social, plantando árvores, apoiando as comunidades locais e removendo o plástico dos oceanos em cada compra.