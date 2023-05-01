هايسنس تستعرض في معرض كانتون مجموعتها المتكاملة من أحدث ابتكارات 2023 التي تعتزم طرحها في الشرق الأوسط وأفريقيا قريباً
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 1, 2023/EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 1 مايو، 2023: كشفت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن مجموعةٍ متكاملة من ابتكاراتها التي توفر قيمةً مضافة للعملاء باستخدام أحدث التقنيات في فئة الإلكترونيات الاستهلاكية، خلال مشاركتها الناجحة في الدورة الـ 133 من معرض كانتون. وتواصل هايسنس من خلال هذه الخطوة ترسيخ مكانتها الرائدة بصفتها علامةً تحرص على الارتقاء بحياة عملائها، حيث تعمل على تطوير وطرح منتجاتٍ ذكية تحت عنوان "ابتكار من أجل الناس".
واستقطب معرض الاستيراد والتصدير الصيني (كانتون)، الذي شهد مشاركة 35 ألف جهة عارضة ومشترين من 226 دولة، أكثر من 370 ألف زائر خلال اليوم الأول فقط. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتيح لنا المشاركة في معرض كانتون منصةً عالمية لاستعراض خبراتنا الواسعة وإمكانياتنا المتميزة في تطوير تقنياتٍ حديثة ستصل قريباً إلى منطقة الشرق الأوسط عن طريق شبكتنا من الموزعين الإقليميين. وتؤكد منتجاتنا المعروضة في جوانزو قدرتنا على توفير أذكى التقنيات للمنازل، لنضعها بين أيدي ملايين من عملائنا الأوفياء".
وحظيت التقنيات التلفزيونية باهتمامٍ واسع مع التحسينات المستمرة للشركة في جودة الصورة ضمن سلسلة ULED، حيث شهد جهاز ULED X مقاس 110 بوصة إقبالاً لافتاً بفضل تقنية الصور عالية الجودة بدقة 8K وإضاءة mini-LED الخلفية وزاوية الرؤية الموسعة، فضلاً عن خاصية الانعكاس المنخفض للغاية والصوت المحيطي الغامر بتقنية قنوات 3.1.2 للارتقاء بمستوى الصورة والصوت.
وبالإضافة للاهتمام الذي استقطبته سلاسل U8K وU7K وU6K، تجري سلسلة U7 من المنتجات المتطورة بتقنية ULED عمليات بحث وتطوير مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعشاق الألعاب الإلكترونية من الشاشات الكبيرة. وتتميز سلسلة U6K وU8K بعملياتها الذكية التي تلبي الطلب على مزايا الدقة العالية والشاشات الكبيرة والاستخدام المرئي الذكي والمتنوع. وتجسّد تميز تكنولوجيا الليزر الخاصة بالشركة من خلال الإقبال الكبير الذي حظيت به أجهزة التلفاز الليزي بمقاس 100 و120 بوصة، إلى جانب جهاز الإسقاط الذكي وصغير الحجم C1 ونظام السينما الليزري PL1H اللذين برزا بقوة من خلال إتاحة تجربةٍ غامرة مع صورةٍ تلتقط أدق التفاصيل وبيئةٍ يُمكن التحكم بعناصر الإضاءة فيها.
كما قدّمت هايسنس منتجاتٍ منزلية ذكية أخرى، مثل سلسلة Pure Flat من الثلاجات المزودة بشاشات ذكية كبيرة وإمكانية اتصال بشبكة الواي فاي ونظام تكييف الهواء بتقنية التحكم الذكي، والتي طُرحت في المعرض لأول مرة.
وأضاف أو: "نركز على توفير عروض قيّمة وهادفة لعملائنا من خلال تقديم أجود المنتجات التي تعتمد التقنيات المتقدمة وابتكارات الاستدامة والمزايا المصممة خصيصاً للمنطقة بأسعار معقولة. وندرك أهمية هذه الاستراتيجية البسيطة في تعزيز مكانتنا لنكون العلامة المفضلة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة".
ومن جهةٍ أخرى، قدّمت هايسنس حلّConnect Life الخاصّ بالمنازل الذكية، وهو تطبيقٌ يعزز وظائف الأجهزة المنزلية المتنوعة، ما يدعم مزايا الاتصال وتوفير الطاقة وسهولة الاستخدام، وذلك في إطار مساعي العلامة لتسهيل حياة المستخدين وجعلها أكثر رفاهية.
وقدّمت هايسنس خلال مؤتمرٍ صحفي منعقد على هامش المعرض نظام التشغيل الجديد في السوق VIDAA الذي أبهر الحضور، مع مزايا المشاهدة المخصصة لحماية للأطفال وتقنية الصوت الخاصة من VIDAA، إلى جانب إتاحة مجموعةٍ واسعة من المحتوى المتنوع إقلمياً وعالمياً للعديد من المستخدمين. وفي هذا السياق، أكّد يانيف جرونوالد، الرئيس التنفيذي للعمليات في VIDAA، بأنّ نجاح VIDAA يكمن في التزام العلامة بمواصلة التطوير التقني ونجاح الشركاء في توفير تجربة لا تُضاهى للمستخدمين، حيث يعتزم النظام المبتكر التركيز على العملاء مستقبلاً لتزويدهم بتجربة تلفاز ذكي من أعلى المستويات.
كما أحيت هايسنس حفل عشاءٍ فاخر للشركاء والموزعين في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلع السيد أو الحضور بأن الابتكارات المعروضة ستشق طريقها بسرعة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل استثمار الشركة المكثف في المنطقة بهدف تحفيز النمو الكبير.
Pragati Malik
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