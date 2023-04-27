Telenity E-Turquality programında ‘’Bilişimin Yıldızları’’ arasındaki yerini aldı Aydın Kendir, Genel Müdür, Telenity

Telenity E-Turquality programında ‘’Bilişimin Yıldızları’’ arasında yerini aldığını duyurdu.

İSTANBUL, TURKEY, April 27, 2023/EINPresswire.com/ -- Geliştirdiği yazılım ve çözümlerle kendi alanında uluslararası pazar liderlerinden biri olan Telenity, E-Turquality "Bilişimin Yıldızları" programına kabul edilerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Ticaret Bakanlığı liderliğinde kurgulanan E-Turquality “Bilişimin Yıldızları” Programı, teknolojik alanda katma değeri yüksek firmaların desteklenmesi, ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyona teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek küresel unicornların oluşturulması amacıyla yürütülmektedir.

Detaylı inceleme-değerlendirme sonrasında programa kabul edilen Telenity, uluslararası pazarlara giriş, yurt dışı fuar, kongre ve seminer katılımı, yazılım, mobil uygulama ve platform geliştirme, stratejik iş planı ve teknik danışmanlık hizmetleri, operasyonel ve kurumsal altyapının geliştirilmesi ve benzeri onlarca kalemde Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu destekleri almaya hak kazandı.

Telenity Genel Müdürü Aydın Kendir, programa seçilmeleri hakkındaki görüşlerini ‘’E-Turquality programında yer alarak Türkiye'nin bilişim sektöründeki başarısına katkıda bulunacağımızı bilmek, bizleri son derece mutlu etmektedir. 2000 yılından bugüne kadar inşaa ettiğimiz uluslararası tecrübemizi E-Turquality programından elde edeceğimiz faydalarla daha da perçinleyip sadece bölgemizde değil, küresel pazarda da servis ve çözümlerimizle öne çıkacağız. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz’’ diyerek ifade etti.

Telenity bu prestijli programın bir parçası olmaktan büyük onur duymaktadır.

Telenity Hakkında

Telenity, dünya genelindeki iletişim hizmet sağlayıcıları için son teknoloji çözümler sunan endüstri lideri bir sağlayıcıdır. Telenity, telekom ekosistemlerini dönüştürmek ve ağlarının gerçek gücünü kullanmalarına yardımcı olmak için müşterileriyle birlikte çalışır. Telenity, katma değerli hizmetleri modernleştirip birleştirerek operasyon verimliliği yaratır ve işletim giderlerini azaltır. 5G'nin kabiliyetlerinden sonuna kadar yararlanan Telenity, yeni gelir kalemleri oluşturacak ve abonelerin mobil deneyimini zenginleştirecek yenilikçi dijital hizmetler sağlamak için İş Destek Sistemi sunmaktadır. Telekom ekosisteminin 20 yılı aşkın teknolojik bilgi birikimine sahip, yerleşik ve güvenilir bir teknoloji aktörü olarak Telenity, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, işlerini geliştirecek ve yeni 5G çağında rekabette bir adım önde olmalarına yardımcı olacak ürünler ve çözümler sunmaktadır.

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