LE CHANTEUR DE JAZZ AMÉRICAIN JACQUI NAYLOR FAIT SES DÉBUTS À PARIS APRÈS DES SPECTACLES SOLD OUT EN ALLEMAGNE

La chanteuse et compositrice américaine de jazz Jacqui Naylor. Photo de Thomas Heinser. L'album jazz Long Game de Jacqui Naylor. Photo de Thomas Heinser.

PARIS, FRANCE, April 26, 2023/ EINPresswire.com / -- LE CHANTEUR DE JAZZ AMÉRICAIN JACQUI NAYLOR FAIT SES DÉBUTS À PARIS APRÈS DES SPECTACLES SOLD OUT EN ALLEMAGNEJacqui Naylor fait ses débuts avec son quartet à Paris au Sunset-Sunside et à Bruxelles au Music Village après avoir joué à guichets fermés en Allemagne.La célèbre chanteuse et compositrice de jazz américaine JACQUI NAYLOR est en tournée en Europe avec son quartet. Ils ont vendu à Hambourg et feront leurs débuts à Paris au Sunset-Sunside le 3 mai et à Bruxelles au Music Village les 5 et 6 mai.Naylor est célèbre pour sa capacité à interpréter un répertoire varié avec une voix profonde et soul ainsi qu'une approche innovante des standards du jazz, des hymnes du rock et de sa propre musique originale. La chanteuse et compositrice s'est fait remarquer en particulier par une technique d'arrangement qu'elle a appelée « acoustic smashing », qui consiste à chanter les paroles et la mélodie d'un standard de jazz sur le groove d'un hymne rock bien connu, ou vice versa. « Naylor est dotée d'un talent et d'une sensibilité unique lui permettant de réaliser cette prouesse », écrit le New York Magazine.Cette artiste de jazz remarquable a enregistré onze albums, dont plusieurs figurent dans les listes des « Top Ten » (dix meilleurs) du USA Today, du Jazziz Magazine et du Washington Post, entre autres. Les compositions originales de Naylor ont servi à des campagnes publicitaires, à des émissions de télévision et à des films, dont un long métrage documentaire sur elle intitulé « Lucky Girl ». Sa reprise bossa nova de « Losing My Religion » de REM a été écoutée plus de quatre millions de fois sur Spotify et a été reprise dans la série de télé-réalité à succès « So You Think You Can Dance ».Dans son dernier album, The Long Game, Naylor propose des arrangements jazz éthérés de classiques du rock de David Bowie, Peter Gabriel et Coldplay. Ces arrangements se marient à merveille avec des arrangements latinos de standards de Kurt Weill et Charlie Chaplin, ainsi qu'avec les propres compositions de la chanteuse, coécrites avec le pianiste, guitariste et arrangeur, ART KHU.Le quartet de Naylor se produit ensemble depuis plus de dix ans. Outre Khu au piano, le groupe comprend PHIL STEEN à la basse et ELE HOWELL à la batterie. Howell a étudié dans son enfance avec Khu et tourne aujourd'hui régulièrement avec Ravi Coltrane et Christian Scott. « Jouer avec ces musiciens exceptionnels pendant de nombreuses années nous permet de créer une musique dynamique, sensible et explosive. Nous pouvons être spontanés » : déclare Naylor.Naylor a été en tête d'affiche dans des salles et des festivals réputés du monde entier, notamment au Monterey Jazz Festival, au SFJAZZ, au Women in Jazz Festival en Allemagne, au Jazz Aspen Snowmass, au Vancouver Jazz Festival, au Ronnie Scott's de Londres, au Quasimodo de Berlin et aux Blue Note Jazz Clubs de New York, Milan et Tokyo.QUI : Jacqui Naylor (voix) avec Art Khu (piano), Phil Steen (basse), Ele Howell (batterie)QUOI : Des concerts live de jazzQUAND : Du 3 mai au 13 mai 2023OÙ : Clubs de jazz et théâtres en France, en Belgique et au Portugal :Mercredi 3 mai, Paris France, Sunset-Sunside, 60 Rue Des Lombards21:30 HNEC, 28 € www.sunset-sunside.com +33 0140264660Vendredi 5 et samedi 6 mai, Bruxelles Belgique, Music Village, Rue des Pierres 50 Steenstraat20:30 HNEC, 22-25 € www.themusicvillage.com +32 35080623Dimanche 7 mai, Bruges Belgique, 27Bflat, Sint-Jakobsstraat 1520:00 HNEC, 20 € www.27bflat.be +32 479297429Samedi 13 mai, Covilhã Portugal, Teatro Municipal da Covilhã, Rua Ruy Faleiro 121:30 WET www.facebook.com/tmcovilha +351 275330690Pour en savoir plus sur Jacqui Naylor, notamment sur les dates de sa tournée, sa musique, ses vidéos et ses sites de médias sociaux, consultez les sites www.jacquinaylor.com et www.linktr.ee/jacquinaylor

My Funny Valentine - Arrangé avec ACDC Back In Black : Jacqui Naylor au chant, Art Khu au piano, Ugonna Okegwo à la basse, Danny Gottlieb à la batterie.