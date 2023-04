Nouveau traitement prometteur pour le TSPT

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, April 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Les résultats d’une étude internationale récente indiquent que la rétroaction neurologique, un traitement non invasif et non pharmacologique, s’avère prometteuse pour le traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT), et qu’elle est comparable aux traitements de référence en ce qui concerne la réduction des symptômes et l’amélioration des taux de rémission.L’essai clinique qu’ont mené conjointement l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille, l’Université Western et l’Université de Genève démontre comment les gens peuvent utiliser la rétroaction neurologique pour apprendre à réguler de façon non invasive les zones du cerveau qui montrent une activité altérée (soit trop d’activité, soit pas assez) en lien avec les symptômes du TSPT.Le Dr Andrew Nicholson de l’Institut Atlas et scientifique à l’Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa, ainsi que le Dr Tomas Ros, de l’Université de Genève, collaborent à ce programme de recherche depuis sa création avec la Dre Ruth Lanius, à l’Université Western. Parlant de son expérience clinique dans le traitement du TSPT, la Dre Lanius a déclaré que la rétroaction neurologique a une capacité intrigante de guérir les réseaux cérébraux touchés par un traumatisme, et qu’elle peut être efficace pour aider les personnes à se sentir de nouveau elles-mêmes et à retrouver leur bien-être à la suite d’un traumatisme.Le Dr Nicholson a ajouté qu’en régulant l’activité cérébrale dans ces zones hypoactives/hyperactives, les participants ont constaté une diminution des symptômes associés au TSPT. Il a déclaré : « La rétroaction neurologique fonctionne de la façon suivante; elle permet aux personnes d’entraîner leur cerveau de la même façon qu’on peut entraîner les muscles dans une salle de conditionnement physique. Ici, elles apprennent à réguler de manière non invasive les zones du cerveau qui peuvent devenir dysrégulées à la suite d’un traumatisme. » Il a ajouté qu’il était particulièrement encouragé par le fait que plus de 60 % des participants avaient non seulement connu une réduction de leurs symptômes, mais que leur état ne correspondait plus aux critères de diagnostic du TSPT à la fin de l’essai clinique. Le Dr Nicholson a également souligné à quel point les patients tolèrent bien la rétroaction neurologique, en précisant : « Nous avons l’habitude de voir un taux d’abandon assez élevé au cours d’essais cliniques, mais aucun patient n’a quitté celui-ci. Je pense que cela en dit long sur la possibilité que les gens tolèrent bien le traitement en général, et sur son efficacité. »Cette étude est la dernière étape d’un programme de recherche de plus de 10 années sur l’utilisation de la rétroaction neurologique pour traiter le TSPT. Dans l’avenir, Dr Nicholson poursuivra sa collaboration avec Dre Lanius et Dr Ros dans le but de repousser encore plus loin cette nouvelle frontière pour le traitement du TSPT, grâce à la recherche que dirige l’Institut Atlas.Le président et chef de la direction de l’Institut Atlas, Fardous Hosseiny, a déclaré qu’il s’agit d’un projet passionnant pour de nombreuses raisons, et qu’il est heureux que l’Institut joue un rôle de catalyseur quant à cette recherche révolutionnaire. « Cela témoigne de notre capacité et de notre désir d’explorer de nouveaux traitements pour le TSPT et pour d’autres problèmes de santé mentale », a déclaré M. Hosseiny, ajoutant qu’il est essentiel que les gens aient de nombreux choix à leur disposition pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour eux. « L’éventail des traitements offerts à notre communauté devrait être plus large, afin que les vétérans et leur famille puissent explorer des options pour trouver ce qui leur permettra d’avoir la meilleure qualité de vie possible en fonction de leur situation personnelle. »Le 1er juin 2023, l’Institut Atlas tiendra un webinaire qui réunira les points de vue des chercheurs, des responsables de l’application clinique et, surtout, de ceux qui vivent avec les effets du TSPT, soit les vétérans et les membres de leur famille.Pour obtenir plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez consulter https://atlasveterans.ca/fr/commununaute/activites/la-retroaction-neurologique-un-nouveau-traitement-prometteur-pour-le-tspt