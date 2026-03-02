L’Institut Atlas et le Canadian Legacy Project publient des résultats sur les expériences de transition des vétéranes

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, March 2, 2026 / EINPresswire.com / -- La transition après le service est souvent décrite comme un processus solitaire et complexe, où chaque vétéran est confronté à des circonstances qui lui sont particulières. Pour beaucoup de militaires qui quittent le service actif, il faut composer avec les changements de carrière, les changements d’identité, les systèmes de soins de santé et la nouvelle dynamique communautaire. Toutefois, pour les vétéranes, cette transition peut être encore plus difficile en raison des expériences fondées sur le sexe pendant et après leur service, ainsi que de la visibilité réduite dans les systèmes de services aux vétérans.Afin de mieux comprendre les expériences de transition des vétéranes au Canada, le Canadian Legacy Project et l’ Institut Atlas pour les vétérans et leur famille ont collaboré à un projet de recherche visant à étudier la transition ainsi que l’adaptation à la vie après le service chez les vétéranes des Forces armées canadiennes.La Dre Kate Hill MacEachern, chercheuse principale de l’étude et associée de recherche principale à l’Institut Atlas, a expliqué que l’étude publiée le 2 mars 2026 visait à répondre au manque de recherche sur les expériences et les mesures de soutien en matière de transition des vétéranes, aidant à recueillir des données probantes pour éclairer l’élaboration de programmes et de services pertinents. Elle ajoute que les résultats soulignent que la santé mentale est un facteur déterminant lié aux défis liés à la transition et à l’adaptation pour les vétéranes au Canada. « Sans surprise, ce rapport montre que plus de 60 % des répondantes ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à s’adapter à la vie après le service et que bon nombre d’entre elles avaient reçu un diagnostic de trouble de santé mentale, dont le trouble de stress post-traumatique et l’anxiété étaient les troubles les plus diagnostiqués. »De plus, une femme sur trois a déclaré avoir subi au moins une fois du harcèlement sexuel pendant son service et d’une forme quelconque de discrimination au moins une fois par mois. La grande majorité d’entre elles avaient accédé à des services d’Anciens Combattants Canada, tandis que plus de 50 % avaient accédé à des services ou à des programmes d’organismes sans but lucratif. De plus, les participantes ont souligné l’importance d’approches tenant compte des traumatismes, sécuritaires sur le plan psychologique et propres aux femmes.Co-chercheuse principale de l’étude, la caporale-chef (à la retraite) Tabitha Beynen a déclaré qu’il est essentiel de générer des données empiriques au moyen de recherches qui renforcent les perceptions d’expériences personnelles et appuient une politique éclairée, la conception de programmes et la prise de décisions. « Je n’étais pas surprise de bon nombre des résultats présentés dans le rapport. Cela confirme une grande partie de ce que j’ai entendu de la part d’amies, de collègues et d’autres vétéranes. »David Howard, fondateur et président du Canadian Legacy Project, a déclaré : « Notre organisme de bienfaisance a reconnu une lacune importante dans les programmes de soutien conçus spécialement pour les vétéranes canadiennes. Afin d’élaborer efficacement les programmes nécessaires pour aider ces femmes, nous avons demandé à l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille de mener cette recherche essentielle. Les connaissances tirées de cette recherche ont incité le Canadian Legacy Project à réorienter son approche philanthropique pour répondre aux besoins des vétéranes. Cela comprend l’établissement d’un nouveau programme de soutien par les pairs dirigé par une conseillère ou un conseiller, dans le cadre duquel les participantes prennent part à des séances hebdomadaires en ligne pendant six mois avant de passer à un format autonome. »« Les conclusions de ce rapport sont un pas vers une compréhension plus claire des défis auxquels font face les vétéranes et du soutien qui, selon elles, peut faire une différence dans leur vie, a déclaré la Dre Sara Rodrigues, directrice de la recherche appliquée à l’Institut Atlas. Nous espérons que cette recherche permettra non seulement de mieux comprendre les complexités de la vie des femmes après le service, mais qu’elle motivera d’autres recherches et programmes qui continueront de faire progresser ces efforts. »Pour lire les résultats complets de l’étude, visitez atlasveterans.ca/rapport-transition-femmes ###À PROPOS DE L’INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLEL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille collabore à la fois avec les vétérans, leur famille, les fournisseurs de services et les chercheurs en vue de rapprocher la recherche et la pratique. Il entend ainsi permettre aux vétérans et familles d’obtenir les meilleurs soins et mesures de soutiens possibles sur le plan de la santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’intermédiaire du ministre des Anciens Combattants.À PROPOS DU PROJET CANADIAN LEGACYLe Canadian Legacy Project est un organisme de bienfaisance national enregistré qui a été créé en 2008 pour soutenir les anciens combattants canadiens dans le besoin et défendre leurs intérêts. Le Canadian Legacy Project met sur pied, dirige et soutient des programmes gratuits à l’intention des vétérans canadiens afin de les aider à réintégrer avec succès la vie civile. Parallèlement, le Canadian Legacy Project travaille avec les jeunes Canadiens pour les sensibiliser à l’héroïsme et aux sacrifices consentis par les vétérans canadiens.

