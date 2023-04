DTEN D7X für Microsoft Teams zertifiziert

Die All-in-On Videokonferenz- und Kollaborationslösung DTEN D7X ist jetzt für Microsoft Teams zertifiziert

LONDON, UNITED KINGDOM, April 19, 2023/ EINPresswire.com / -- DTEN D7X für Microsoft Teams zertifiziertDie All-in-On Videokonferenz- und Kollaborationslösung DTEN D7X ist jetzt für Microsoft Teams zertifiziert und bietet außergewöhnliche Videokonferenzen und Whiteboarding für Teams-NutzerDTEN, Anbieter von All-in-one-Videokonferenzlösungen, hat die Zertifizierung seiner Videokonferenz- und Kollaborationslösung DTEN D7X für Microsoft Teams erhalten. In Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt DTEN eine einfach zu bedienende, sofort einsatzbereite Teams Rooms on Android Collaboration-Lösung.Das DTEN-Portfolio an Video-Collaboration-Lösungen mit eingebauten Kameras, Mikrofonen und Lautsprechern ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit in hybriden Teams für Mitarbeiter, die von überall aus arbeiten. Durch die Touch-Fähigkeit des D7X wird die Zusammenarbeit mit Microsoft Whiteboard ermöglicht, so dass die Tischkonsole optional ist. Die DTEN D7X als Teams Rooms on Android-Lösung ermöglicht es Teams-Anwendern, die Vorteile der DTEN-Lösungen und der von Millionen von Menschen weltweit genutzten Kollaborationsplattform für Microsoft Teams zu nutzen.„Wir sind stolz darauf, die Microsoft-Zertifizierung für unsere Video-Collaboration-Lösung für Teams Rooms erhalten zu haben“, sagt Wei Liu, CEO von DTEN. „Die Microsoft-Zertifizierung ist ein weiterer Beweis für die Qualität unserer Produkte. Wir wissen, dass unsere Kunden Flexibilität brauchen, wenn sie hybrides Arbeiten oder Lernen planen. Die Zusammenarbeit mit der Microsoft Teams-Gruppe war außergewöhnlich und wir freuen uns darauf, gemeinsam innovative Teams Room Anwendungsfälle voranzutreiben und unser All-in-One-Lösung in das Teams-Ökosystem einzubringen.“Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses wurden die Collaboration-Lösungen von DTEN strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die strengen Standards von Microsoft hinsichtlich Leistung, Sicherheit und Kompatibilität erfüllen. Mit dieser Zertifizierung können die Kunden von DTEN darauf vertrauen, dass ihre Geräte nahtlos mit Teams zusammenarbeiten und eine zuverlässige und sichere Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglichen.„Wir freuen uns, dass DTEN dem Ökosystem der für Microsoft Teams zertifizierten Geräte beitritt“, sagte Albert Kooiman, Senior Director of Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification bei Microsoft. „Die Collaboration-Displays von DTEN kombinieren Microsoft Teams mit Touch und Freihandeingabe über das Microsoft Whiteboard. Wir werden auch zukünftig mit DTEN zusammenarbeiten, um unseren Kunden diese reichhaltigen hybriden Collaboration-Erlebnisse zu bieten."Andere DTEN-Geräte der D7X-Serie befinden sich ebenfalls im Prozess der Teams-Zertifizierung. Die Microsoft-Zertifizierung aller DTEN-Geräte, einschließlich einer persönlichen Desktop-Collaboration-Lösung, ist eine der obersten Prioritäten des Unternehmens.DTEN D7X for Teams ist ab sofort bei autorisierten Händlern und Distributoren erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.dten.com Über DTENDTEN verändert die Art und Weise, wie Menschen sich vernetzen und zusammenarbeiten durch immersive, auf Video ausgerichtete Hardware und Abonnement-Dienste. Die Lösungen sind in Unternehmen, Schulen, zuhause und in hybriden Umgebungen weltweit zu finden. Sie liefern eine intuitive, qualitativ hochwertige und lebensechte Videokonferenzerfahrung für jeden Tagungsraum. Als mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen ist DTEN für eine einfache Inbetriebnahme (Plug & Play), überragende audiovisuelle Klarheit und fließende, elegante Designs bekannt. DTEN wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien (USA).Weitere Informationen unter www.DTEN.com Pressekontakt:press@re-sauce.net oder pr.emea@dten.com