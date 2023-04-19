اختيار شركة FBS كأفضل شركة وساطة مالية 2022 - 2023 من قبل أكاديمية النيل للعلوم المالية والإدارية

شركة FBS و هي منصة لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات CFD عبر الإنترنت، اختيرت كأفضل شركة وساطة مالية لعامي 2022-2023

BELIZE CITY, BELIZE, April 19, 2023/ EINPresswire.com / -- القاهرة، مصر FBS و هي منصة لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات CFD عبر الإنترنت، اختيرت كأفضل شركة وساطة مالية لعامي 2022-2023. هذا الجائزة الخاصة مُنحت من قبل أكاديمية النيل للعلوم المالية والإدارية ضمن قمة الاستثمار في صعيد مصر، التي عُقدت في جامعة أسيوط المصرية في مارس 2023. وتعد هذه الجائزة بمثابة دليل على اِلتزام شركة FBS بتقديم خدمات مالية استثنائية لعملائها في صعيد مصر، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها.قمة الاستثمار في صعيد مصر جمعت أكثر من 100 خبير مالي و محلل و أيضا الأشخاص المهتمّين بتعزيز مهاراتهم في التداول، و معرفة آخر المستجدات في السوق المالية العالمية. وقد تضمن برنامج الحدث مناقشات وعروض تقديمية حول أربع موضوعات رئيسية: إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات CFD ودراسة حالات من شركة FBS، ظروف سوق الذهب، ودراسة و تحليلات لتحركات و اتجاهات السوق، واستكشاف استراتيجيات الاستثمار والفرص الاستثمارية المحتملة. واختتم المؤتمر بحفل توزيع الجوائز أين توجت شركة FBS في فئة أفضل شركة وساطة مالية لعامي 2022-2023.علاء محمد مدير الشراكات في المنطقة العربية في شركة FBS، أثناء تسلّم الجائزة عبّر عن امتنان الشركة، حيث صرح قائلا: "يشرّفنا تلقي هذه الجائزة من أكاديمية النيل للعلوم المالية والإدارية، و نحن في شركة FBS نسعى جاهدين لتقديم القيمة الحقيقية لعملائنا الكرام في جميع أنحاء العالم، ونهدف دائما إلى توفير أفضل تجربة تداول ممكنة لهم."وعلّق الدكتور محمد حسن، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية النيل للعلوم المالية والإدارية، "أظهرت FBS مستوى استثنائي من الالتزام والتفاني في صناعة الخدمات المالية - ليس فقط عبر حلول وساطة عالية المستوى، ولكن أيضا بمساهماتها في تنمية و نشر التداول على أسس علمية و مدروسة بين العامة. نحن نتطلع إلى تعزيز و تقوية العلاقة الإيجابية بين شركة FBS و أكاديمية النيل للعلوم المالية والإدارية."تأسست منصة FBS لتداول العقود مقابل الفروقات CFD عام 2009 و اكتسبت سمعة قوية كشركة وساطة موثوقة تركّز على العميل. مع التزام قوي بالابتكار وإرضاء العملاء، تقدم FBS اليوم للأسواق العالمية تطبيقات شفافة وموثوقة لأكثر من 27 مليون متداول لعقود الفروقات CFD._______________________شركة FBS هي علامة تجارية عالمية موجودة في أكثر من 150 دولة. الشركات المستقلة التي تعمل تحت مظلّة علامة FBS التجارية مكرّسة لخدمة العملاء و تتيح لهم تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات CFDs باستعمال الهامش.FBS Markets Inc. – الرخصة IFSC/000102/310.Tradestone Ltd. – CySEC رقم الترخيص 331/17.Intelligent Financial Markets Pty Ltd – ASIC رقم الترخيص 426359 - تقدم الخدمات للمتداولين الأستراليين.