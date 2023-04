ThreatQuotient lance ThreatQ Academy, un nouveau programme de certification

PARIS, FRANCE, April 18, 2023/ EINPresswire.com / -- ThreatQuotient™ , pionnier sur le marché du renseignement sur la menace et des plates-formes d'opérations de sécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement de ThreatQ Academy Online, une nouvelle offre de formation en ligne proposée aux clients et aux partenaires dans le cadre du programme ThreatQ Academy, qui regroupe les solutions de formation et d'apprentissage de ThreatQuotient. Complétant les offres existantes de formations avec instructeur virtuelles et sur site, ThreatQ Academy Online permet d'accéder aux modules disponibles parmi un catalogue personnalisé de formations en ligne à suivre à son propre rythme.ThreatQ Academy répond à pratiquement tous les besoins opérationnels et permet aux clients d'obtenir un retour sur investissement plus rapide de la plate-forme ThreatQ . Les modules actuellement disponibles au sein de ThreatQ Academy Online sont les suivants : Opérations de sécurité et de renseignement ThreatQ, Administration de la plate-forme ThreatQ et Fondements du renseignement sur les cybermenaces. Des modules supplémentaires seront mis à disposition au fur et à mesure de leur développement.Dans le rapport État de l'Adoption de l'Automatisation de la Cybersécurité en 2022 de ThreatQuotient, les responsables de la cybersécurité ont cité la fidélisation des collaborateurs et la nécessité de combler la pénurie de compétences en cybersécurité parmi les questions prioritaires. ThreatQ Academy répond directement au problème de pénurie de compétences en offrant aux collaborateurs actuels des formations qui leur permettront d'évoluer et d'acquérir les compétences nécessaires pour les postes liés aux opérations de sécurité, favorisant par la même occasion la fidélisation du personnel. Les collaborateurs qui suivent une formation à la demande via ThreatQ Academy Online bénéficieront également d'un accès immédiat aux nouveaux contenus et fonctionnalités dès leur publication. Cela permet de raccourcir le délai d'obtention des informations les plus récentes sur les outils ThreatQ par rapport aux formations virtuelles ou sur site dispensées par un instructeur.« ThreatQuotient considère les postes de cybersécurité comme une expérience d'apprentissage continu, et le besoin de ressources de formation dans ce secteur est critique à l'heure où la pénurie de compétences continue d’affecter les entreprises », explique Charlie Hanner, directeur des services de Threat Intelligence de ThreatQuotient. « Nous sommes ravis de proposer ThreatQ Academy afin de combler le fossé entre le déploiement des outils et leur maîtrise par les utilisateurs finaux, et d'assurer un retour sur investissement immédiat à nos clients et partenaires. Nous nous réjouissons d'aider davantage d'entreprises à optimiser leurs ressources existantes et de contribuer au développement professionnel continu du personnel chargé des opérations de sécurité. »Les premiers utilisateurs de ThreatQ Academy Online, tels que Sharafraz Khan, un ingénieur sécurité, constatent déjà les avantages d'une formation en ligne pouvant être réalisée à son rythme. Il témoigne : « nous nous réjouissons d'aider davantage d'entreprises à optimiser leurs ressources existantes et de contribuer au développement professionnel continu du personnel chargé des opérations de sécurité.Lorsque de nouvelles fonctionnalités seront disponibles, je suis certain que je pourrai en tirer pleinement parti très rapidement et que je pourrai me mettre à niveau pendant mon temps libre et à mon propre rythme. »Les utilisateurs de ThreatQ Academy devront démontrer leur compréhension des objectifs du cours par le biais d'évaluations pratiques des compétences, de quiz et d'autres exercices interactifs conçus pour simuler des cas réels. Certains cours seront assujettis à un examen. Les candidats ayant réussi cet examen recevront un certificat de formation ThreatQ.Avril 2023 marque le dixième anniversaire de la création de ThreatQuotient. Cette étape importante reflète la philosophie de l'entreprise consistant à être un véritable partenaire pour ses clients plutôt qu'un simple fournisseur, ce qui a contribué au succès et à la croissance de ThreatQuotient au cours des dix dernières années. Plus récemment, ThreatQuotient a été récompensé par une multitude de prix sectoriels qui attestent sa position de leader sur le marché. ThreatQuotient a remporté deux prix Cybersecurity World Awards 2023 pour les catégories « Security Operations Center (SOC) » et « Solutions d'orchestration, d'automatisation et de réponse de sécurité (SOAR) », trois prix Cybersecurity Excellence Awards 2023 pour les catégories « Automatisation de la sécurité », « Opérations de sécurité » et « Détection des menaces, renseignement sur la menace et réponse aux menaces », et a été nommé finaliste du prix CRN Tech Innovator Awards 2022 dans la catégorie « Gestion de la sécurité ».Pour en savoir plus sur ThreatQ Academy ou sur les solutions d'opérations de sécurité orientées sur les données de ThreatQuotient, consultez le site https://www.threatq.com/threatq-academy À propos de ThreatQuotientThreatQuotient améliore les opérations de sécurité en regroupant des sources de données, des outils et des équipes disparates afin d'accélérer la détection des menaces et la réponse à incident. La plate-forme d'opérations de sécurité orientée sur les données de ThreatQuotient permet aux équipes de prioriser les menaces, d'automatiser les tâches et de collaborer pour résoudre les incidents de sécurité. Elle permet une prise de décision plus ciblée et optimise les ressources limitées en intégrant les processus et technologies existants dans un espace de travail unifié. Résultat : une réduction des informations parasites, des menaces prioritaires claires et la possibilité d'automatiser les processus avec des données extrêmement fiables. Les fonctionnalités de pointe en matière de gestion, orchestration et automatisation des données de ThreatQuotient prennent en charge de nombreux scénarios d'utilisation, notamment la réponse à incident, le Threat Hunting, la lutte contre le spear phishing, le tri des alertes et la priorisation des vulnérabilités. Par ailleurs, elles peuvent également servir de plate-forme de Threat Intelligence. ThreatQuotient est basé dans le nord de la Virginie, et possède des filiales chargées des opérations internationales en Europe, en Asie-Pacifique et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site www.threatquotient.com