مجموعة صن سيت للضيافة تعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة أفريكان للضيافة

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 18, 2023/EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 18 أبريل، 2023 - أعلنت صن سيت للضيافة، مجموعة الضيافة العصرية الرائدة في دولة الإمارات، عن عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة أفريكان للضيافة في المغرب لتقديم تجارب أسلوب الحياة الفاخرة في المغرب.
وتدير مجموعة صن سيت للضيافة محفظة واسعة تضم أبرز العلامات التجارية في قطاع تجارب الإقامة والمطاعم، بما فيها فنادق ومنتجعات ميت وشاطئ ومطعم فولي وسوشي سامبا وإيزولا ولامو وأتيكو وأموس ودريفت بيتش. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مجموعة صن سيت للضيافة للتوسع العالمي بعد إعلانها مؤخراً عن افتتاح مطعمي سوشي سامبا في إيطاليا وآزور بيتش في فيتنام.
وتملك مجموعة أفريكان للضيافة محفظة متنامية تضم 24 فندقاً و54 مطعماً و21 ركناً للمشروبات و15 ردهة في ثماني مدن مغربية، بما فيها الدار البيضاء ومراكش وطنجة، وتشكل سلسلة فنادق ذا فيو إحدى أفخر العلامات التجارية الفندقية التابعة للمجموعة، ويعزز التعاون الجديد بين المجموعتين مكانة الفنادق بين أبرز الوجهات الفاخرة والمخصصة للسياح والسكان المحليين، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على تجارب الطعام والضيافة الفاخرة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة صن سيت للضيافة: "تدعم الشراكة الجديدة استراتيجية التنوع لمجموعة صن سيت للضيافة، كما تساهم بشكل كبير في تعزيز مشهد الضيافة في المغرب لمواكبة المتطلبات المتغيرة باستمرار للعملاء. وتمنحنا هذه الشراكة فرصة توسيع أنشطتنا في شمال أفريقيا، وتمثل خطوة مهمة في دعم استراتيجيتنا للنمو. ويسرنا التعاون مع مجموعة أفريكان للضيافة الرائدة لتنفيذ هذه المشاريع، ونتطلع إلى بناء شراكة ناجحة وطويلة الأمد وتوفير التجارب الاستثنائية اللازمة لتطوير القطاع".
وبدوره، قال عباس عزوزي، الرئيس التنفيذي لأفريكا هوتيلز مانجمنت، الفرع الإداري لمجموعة أفريكان للضيافة: "يشكل التعاون مع مجموعة صن سيت للضيافة فرصة استثنائية لتقديم تجارب أسلوب الحياة الفاخرة في المغرب، ودعم الرؤية الاستراتيجية لمجموعتنا في تعزيز مكانتها الرائدة في مجال تقديم تجارب الترفيه وفنون الطهو والثقافة والإبداع. ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح في المغرب بالاستفادة من خبرات مجموعة صن سيت للضيافة التي حققت إنجازات عديدة في قطاع الضيافة ضمن أسواق مختلفة".
لمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة ومحفظتها المتنوعة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sunsethospitality.com
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لمحة حول مجموعة صن سيت للضيافة:
تأسست مجموعة صن سيت للضيافة في عام 2011 وفق رؤية طموحة تهدف إلى توفير تجارب ضيافة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم تتراوح من المنتجعات والنوادي الشاطئية إلى المطاعم ووجهات السهر. ونمت المجموعة بسرعة لتصبح شركة رائدة في مجال الاستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، حيث تقوم بتطوير مفاهيم جديدة ورائدة وعلامات تجارية عالمية وشهيرة. وتتميز المجموعة بحضورها في 15 دولة من خلال 26 علامة تجارية مع سجل حافل بتقديم خدمات عالية الجودة في مواقع استثنائية. حيث تضم محفظتها باقة من العلامات الشهيرة، بما فيها فندق ومنتجع ميت، وآزور بيتش، وأموس، ونادي دريفت بيتش، وأورا، وسوشي سامبا، ودريم، ولامو بيسترو ديل ماري، وبلاك تاب، ولولا تابرينا اسبانيولا، وجولدفيش، وإيزولا، ونادي ريز للياقة والعافية، وغيرها الكثير. يرجى زيارة:www.sunsethospitality.com
لمحة حول مجموعة أفريكان للضيافة وأفريكا هوتيلز مانجمنت:
تشكل مجموعة أفريكان للضيافة إحدى أبرز العلامات الرائدة في قطاع الضيافة في المغرب والمختصة في تطوير الأصول وإدارة العمليات. وتدير أفريكا هوتيلز مانجمنت، فرع الإدارة التابع للمجموعة، محفظة تضم أربع علامات تجارية مملوكة بالكامل تشمل الإقامة العادية والفاخرة والعصرية، بالإضافة إلى إدارة 24 فندقاً في مواقع مميزة في جميع أنحاء المغرب والعمل لافتتاح فنادق جديدة. وتواصل المجموعة تطبيق استراتيجيتها للنمو في المغرب مع التزامها المستمر بتقديم تجارب الضيافة الغنية والمبتكرة، والتي تتمحور حول الجودة العالية والبساطة. ويشكل تطوير شراكات مبتكرة وقيمة بين دول الجنوب في مجموعة من المدن الأفريقية المستهدفة إحدى أولويات المجموعة خلال السنوات المقبلة.
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