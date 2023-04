Anuncian Actividades Gratuitas por el Día del Delfín

The Dolphin Company visitará más de cinco escuelas de nivel preescolar y primaria para llevar actividades divertidas y educativas acerca de los delfines.

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, April 17, 2023/ EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, anunció que a través de su marca Dolphin Discovery y el programa Amar es Educar, ofrecerá durante una semana diversas actividades inclusivas para el público en general dedicadas a la conmemoración del Día del Delfín , que se celebra el 14 de abril de cada año con el objetivo de concientizar a las personas acerca de la conservación de la especie.Del martes 18 al lunes 24 de abril, The Dolphin Company visitará más de cinco escuelas de nivel preescolar y primaria para llevar actividades divertidas y educativas que le permitirán a niños y niñas conocer información interesante acerca de los delfines y qué pueden hacer para protegerlos y al medio ambiente en el que se desarrollan. El viernes 21 de abril, ofrecerán un ciclo de conferencias que se llevará a cabo de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. en el planetario Ka’Yok’ de Cancún.“Cada año nos emociona preparar las actividades del Día del Delfín, para nosotros representa la oportunidad de brindar información valiosa acerca de esta maravillosa especie, para que la conozcan y eso los inspire a cuidar de ella y del ambiente en el que se desarrolla. Esta edición es especial para nosotros, ya que las actividades y conferencias serán totalmente inclusivas para personas con discapacidad visual y auditiva, esto significa que contaremos con la presencia de dos intérpretes de la lengua de señas mexicana y que crearemos material en braille para que todos puedan formar parte de este maravilloso evento y no se pierdan ni un detalle de él”, comentó Paula Lomán, Coordinadora de Educación Ambiental de The Dolphin Company.Cada año, The Dolphin Company realiza actividades conmemorativas del día del delfín, lobo marino y manatí, y en cada ocasión incorpora a niños con diferentes discapacidades, para que toda la comunidad conozca más acerca de las especies que habitan bajo su cuidado.Acerca de Dolphin DiscoveryDolphin Discovery ha contribuido, durante más de 28 años, al estudio y conservación de los mamíferos marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor experiencia de interacción con estas especies. Los 12 hábitats que conforman Dolphin Discovery en México y el Caribe, han recibido a más de 12 millones de personas a lo largo de su historia y, orgullosamente, forma parte de The Dolphin Company, el operador de parques más grande de Latinoamérica. Para más información visite www.dolphindiscovery.com Acerca de The Dolphin CompanyPor más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com