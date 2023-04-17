هايسنس تطلق جهاز تلفزيون Hisense PX1-PRO TriChroma Laser Cinema الليزري والمزود بتقنية تريكروما

Hisense Launches PX1-PRO TriChroma Laser Cinema in the Middle East region
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 17, 2023/EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 أبريل 2023: كشفت هايسنس، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن إطلاق جهاز تلفزيون Hisense PX1-PRO TriChroma Laser Cinema الليزري والمزود بتقنية تريكروما خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، الفعالية العالمية الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا، حيث يتوفر حالياً في منطقة الشرق الأوسط.
ويعتمد جهاز التلفزيون الجديد والمخصص للمسارح المنزلية على تقنية تريكروما الليزرية والحائزة على العديد من الجوائز، والتي تقدم جودة صورة واقعية ودقة ألوان عالية ونابضة بالحياة لتمنح العملاء تجربة مشاهدة غير مسبوقة. ويأتي المنتج المبتكر مع مجموعة من المزايا الذكية مثل سلاسة الحركة لضمان المشاهدة المستمرة بدون انقطاع، ونمط الألعاب الذي يقدم تجربة ممتعة، ونظام أندرويد الذي يوفر مجموعة واسعة من خيارات المحتوى والبث، بالإضافة إلى تصميم جهاز التلفزيون المريح للعين وأجهزة الاستشعار منخفضة الضوء الأزرق لحماية العين، فضلاً عن تقنية العرض قصيرة المدى للغاية التي توفر صورة كبيرة وواسعة على الشاشة والجدار وتضمن أفضل تجربة مشاهدة مسرحية على الإطلاق.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تحرص علامة هايسنس على توفير أحداث التقنيات في المنطقة، ويسرّنا إطلاق جهاز التلفزيون الليزري الجديد الذي يندرج في إطار مساعينا لمواصلة تطوير تقنياتنا من خلال طرح مجموعة من المنتجات المبتكرة، والتي تمنح العملاء تجربة مشاهدة استثنائية".
ويوفر المنتج الجديد تجربة غير مسبوقة لعشاق المسارح المنزلية، حيث يحتوي على نظام عدسة تركيز رقمية مدعومة، مما يسمح للجهاز بعرض صور عالية الدقة بأحجام تتراوح بين 90 و130 إنش قطري. كما تشمل خيارات التخصيص مرونة استخدام إعدادات الشاشة الحالية سواء كان نظام المسرح المنزلي جديداً أو قديماً.
ويوفر جهاز PX1-PRO أشعة الليزر الصافية باللون الأحمر والأخضر والأزرق، ويصل إلى أكثر من مليار لون مع دقة K4 ومعدل تحديث 60 هرتز، إلى جانب تقنيتي Dolby Vision وHDR10 ووضع Filmmaker Mode. كما يضم الجهاز مزايا صوتية استثنائية مثل نظام Dolby Atmos وإمكانات منصة WiSA Ready، يُضاف إليها منفذ HDMI فائق السرعة لدعم قناة إرجاع الصوت المحسنة وزمن الاستجابة المنخفض التلقائي، ما يمنح جميع أفراد العائلة تجربة ترفيهية لا مثيل لها.
وكشفت هايسنس مؤخراً عن خطة استراتيجيتها الممتدة لثلاثة أعوام لتسريع نمو أعمالها وتطوير علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تركز بشكل رئيسي على توفير المنتجات وتعزيز التنافسية.
وأضاف أو: "تعتزم هايسنس خلال السنوات الثلاثة القادمة تعزيز حضور العلامة من خلال طرح تقنياتها ومنتجاتها الرائدة في السوق، وذلك من خلال مبادرات التسويق المختلفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الحالية للشركة، وإنشاء قواعد إنتاج ومراكز بحث وتطوير مخصصة لتوسيع شبكة خدماتها، وافتتاح متاجر إضافية للعلامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
وأصبحت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لشركة هايسنس، وهي تشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية العولمة التي تقودها العلامة. وشهد حضور الشركة في المنطقة نمواً ملحوظاً بفضل منتجاتها المتطورة والاستراتيجية، والتي تلبي مختلف احتياجات السكان المحليين. وشاركت هايسنس العام الماضي في بطولة العالم لكرة القدم، مما منحها انتشاراً أوسع خلال العام الجاري، وبالتالي تتطلع الشركة قدماً لإطلاق المزيد من المبادرات المبتكرة والمميزة في المستقبل.
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نبذة عن هايسنس:
تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.
تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.
وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.
تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.
ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.
تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.
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