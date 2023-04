The Dolphin Company: Reconocido a Nivel Mundial por Entrenamiento y Cuidado Animal

The Dolphin Company recibió el primer lugar en la categoría ‘Impacto Educacional’ por la presentación “One Glide Ahead”.

Estamos orgullosos de presentar DE forma innovadora de obtener radiografías de forma voluntaria, y mostrar nuestra trayectoria de más de veinte años en el cuidado y conservación de los manatíes.” — Edgar Urbina, Director de Especialistas en Mamíferos Marinos TDC

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, April 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Recientemente, The Dolphin Company , operador de parques de presencia mundial, obtuvo un importante premio y participó activamente durante la conferencia anual de la Asociación Internacional de Entrenadores de Animales Marinos (IMATA) que se llevó a cabo este mes en Atlanta, Georgia, y que en esta edición se realizó en colaboración con la Alianza para el Manejo del Comportamiento Animal (ABMA). Ambas asociaciones reconocidas debido a que manejan altos estándares sobre el cuidado y entrenamiento animal a nivel mundial.IMATA es una asociación dedicada a la mejora del cuidado humano y el manejo de los animales marinos que a través de una conferencia anual, fomenta la comunicación entre los profesionales al servicio de la ciencia animal marina a través de la formación, investigación, conservación y educación. Por otro lado, la ABMA es una organización sin fines de lucro compuesta por especialistas en el cuidado de animales que busca innovar en las técnicas de cuidado y manejo de las especies para alcanzar su completo bienestar.Durante la conferencia, The Dolphin Company recibió el primer lugar en la categoría ‘Impacto Educacional’ por la presentación “One Glide Ahead”, un trabajo de su parque Zoomarine en Italia en el que por primera vez en la historia se consiguió que un ejemplar de ardilla voladora o petauro del azúcar (Petaurus breviceps) permitiera voluntariamente que se le realizaran rayos x. Zoomarine tiene bajo su cuidado a 11 ejemplares de esta especie y es el único parque en toda Europa que tiene un programa educativo e interactivo con el público.Además de recibir el premio, Daniela de la Cadena & Francesca Cenci, embajadoras y presentadoras de “One Glide Ahead”, fueron nominadas al premio “Personas más influyentes de la conferencia”, gracias a los impactantes resultados presentados. De igual manera, The Dolphin Company realizó una segunda presentación durante la conferencia, en la que se habló acerca de su trayectoria en el condicionamiento del manatí del caribe, una especie considerada en peligro de extinción. Esta especie forma parte de su familia desde el año 2001, y gracias a eso ha sido capaz de realizar comportamientos médicos voluntarios aplicables a los ejemplares de la vida silvestre y ha contribuido a la preservación de la especie atendiendo el nacimiento de las 11 crías que han nacido bajo su cuidado a través del programa de reproducción ‘Miracle’, donde las personas pueden tener un increíble encuentro con manatíes y lobos marinos.Adicionalmente, The Dolphin Company presentó una infografía en la categoría de “Póster” en el que habla acerca de cómo han desarrollado e implementado exitosamente herramientas a sus programas interactivos y de educación ambiental de todos los parques y hábitats de su familia alrededor del mundo, que les permiten ser empáticos con las personas con discapacidad visual y auditiva, a través de material en sistema de braille y capacitación de lenguaje de señas en su personal.“Estamos muy orgullosos de nuestra participación durante la conferencia anual. No sólo presentamos una forma única e innovadora para conseguir radiografías de forma voluntaria, sino tuvimos la oportunidad de presentar nuestra trayectoria de más de veinte años en el cuidado y conservación del manatí, y además, pudimos demostrar todo lo que hemos estado haciendo en nuestros parques en cuanto a inclusión, para que así como nosotros, nuestros colegas conozcan la importancia de tener programas y personal capacitado para atender a todos nuestros visitantes sin excepción, para que su experiencia sea memorable”, comentó Edgar Urbina, Director de Especialistas en Mamíferos Marinos de The Dolphin Company.The Dolphin Company ha participado durante más de veinte años en esta conferencia y ha obtenido 22 reconocimientos en categorías como capacitación, educación, atención médica, conservación, entre otras, demostrando su firme compromiso de contribuir y promover la educación ambiental, la inclusión, el cuidado y conservación de las especies, no solo de las que habitan bajo su cuidado, sino también de las que se encuentran en la vida silvestre.Acerca de The Dolphin CompanyPor más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com