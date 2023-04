L’obésité : la pandémie silencieuse du 21ème siècle

Infographie - obésité

La solution efficace pour les patients adultes pourrait être la multidisciplinarité et les nouvelles techniques endoscopiques non invasive.

Pierre Elie pesait 117 kg. Aujourd'hui, 15 mois après avoir bénéficier d'une sleeve gastroplastie endoscopique (ESG), il a perdu plus de 30 kg. Avant la ESG, il devait faire face à de nombreuses difficultés quotidiennes : il avait besoin de l'aide de sa fille pour ramasser des objets par terre, en été il ne sortait pas de chez lui car la chaleur excessive ne lui permettait pas de respirer, son dos et ses genoux lui faisaient très mal et il ne pouvait pas rester debout trop longtemps. Il souffrait d'une obésité sévère qui, à seulement 52 ans, avait déjà gravement compromis sa santé."Après de nombreuses années d'obésité et de mauvaises habitudes alimentaires, j'ai décidé de rencontrer le professeur Karsenty pour discuter de l'ESG. Nous avons décidé que cela aurait été la meilleure option pour moi afin d'améliorer ma vie. Je peux vous dire aujourd'hui que ma vie a radicalement changé dans les deux sens, mentalement et physiquement. Ce fut pour moi l'un des meilleurs choix et l'une des meilleures expériences de ma vie". – déclare Pierre Elie.L'histoire de Pierre Elie avant la ESG est similaire à celle de millions de personnes souffrant d'obésité (avec IMC>35 et comorbidités) et d'obésité sévère (IMC>40). Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'obésité est en réalité bien plus qu'une pandémie. Elle est à ce jour la 4ème cause de mortalité évitable dans le monde. En Europe, elle touche 59 % de la population adulte et est associée à 1,2 million de décès par an1. En France 56 % des adultes présentent un surpoids ou une obésité (1.)"L’obésité est une pathologie peu ou pas reconnue du corps médical, de la population et des plus complexe. Elle mélange problématique de sédentarité, d’alimentation ultra-transformé, de polluants, de causes psychologiques, de génétique … Et pour autant elle est la 4ème cause de mortalité évitable dans le monde et en perpétuelle progression. Il y à urgence à mettre à disposition, pertinence, qualité dès uns et des autres pour enrayer cette pandémie mondiale et tueuse. » - déclare Anne Sophie Jolie, Présidente du CNAO - Collectif National des Associations d'Obèses.L’obésité ne peux pas être réduit qu’à mauvaise gestion de son alimentation et/ou d'un mode de vie inapproprié, mais une condition multifactorielle définie par une adiposité excessive à laquelle sont liées 18 autres maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, hypertension...). Outre les comorbidités cliniques, il existe également des conséquences psychologiques importantes, telles que la perte d'estime et de confiance en soi, l'isolement et, dans les cas graves, la dépression et la précarité sociale.L'obésité est une maladie chronique, qui peut être et invalidante, elle doit être traitée comme toutes d'autres maladies chroniques et récidivantes. Seule une prise en charge globale et pluridisciplinaire, adaptée aux besoins de l'individu, peuvent améliorer la qualité et l’espérance de vie des adultes souffrants d'obésité. Chaque patient doit donc être initié et suivi dans un parcours sur mesure alliant pertinence et qualité, en fonction de ses antécédents médicaux et de son degré d'obésité. Le traitement consiste en une réduction du poids corporel, effectuée sous une stricte surveillance médicale, l’engageant à suivre un équilibrage alimentaire approprié le suivi d'activité physique régulier et adapté ainsi qu’un suivi psychologique"Heureusement, aujourd'hui, la chirurgie bariatrique, qui rencontre souvent une forte résistance de la part des patients, n'est pas la seule option thérapeutique. Nous avons à notre disposition la sleeve gastroplastie endoscopique (SGE), une procédure peu invasive sûre et efficace qui complète les possibilités de la chirurgie bariatrique et constitue parfois une alternative à celle-ci." déclare Prof. Luc Karsenty, Hopital Americain De Paris.La ESG est une procédure endoscopique qui utilise un système de suture endoscopique (OverStitch) pour réduire le volume de l'estomac d'environ 70 à 80 %, de manière similaire à la procédure chirurgicale, mais sans incision ni cicatrice. Grâce à l'approche mini-invasive, les patients ont un parcours post-opératoire plus rapide qui leur permet de rentrer chez eux dans un délai plus court par rapport aux options chirurgicales. Ce système permet aux patients de se sentir rassasiés plus longtemps, avec moins de nourriture et d'atteindre une perte de poids cliniquement significative.Grâce au profil élevé en termes de sécurité et d'efficacité démontré par plus de 200 études cliniques publiées avec un suivi jusqu'à 5 ans, le système de suture endoscopique OverStitch™ a récemment reçu le marquage CE, spécifiquement pour la gastroplastie endoscopique. En plus, tous les résultats des essais cliniques cités, ont été confirmés par l'étude randomisé et contrôlé MERIT, publié dans la revue scientifique The Lancet en juillet 2022, qui a consacré l’haute niveau de efficacité et de sûreté de la procédure. Pour lire la publication complète, visitez https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22 )01280-6/fulltext. De plus amples informations sur l’étude MERIT sont disponibles sur clinicaltrials.gov (NCT03406975).Pour plus d'informations concernant l'autorisation de mise sur le marché de ces systèmes par De Novo, consultez le site www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/denovo.cfm , qui pourra être mis à jour pour refléter cette décision à une date ultérieure.À propos d'Apollo Endosurgery, Inc.Apollo Endosurgery, Inc. est une société de technologie médicale qui se concentre sur le développement de dispositifs de nouvelle génération, peu invasifs, pour faire progresser l'endoscopie thérapeutique conçue pour traiter une variété de conditions gastro-intestinales, y compris la fermeture de défauts gastro-intestinaux, la gestion des complications gastro-intestinales et la perte de poids comme traitement de l'obésité. Les thérapies basées sur les dispositifs d'Apollo constituent une alternative aux procédures chirurgicales invasives, ce qui permet de réduire les taux de complication et les coûts totaux des soins de santé. Les produits d'Apollo sont aujourd'hui proposés dans plus de 75 pays et comprennent le système de suture endoscopique OverStitch, le système de suture endoscopique OverStitch SxTM, le système de ballon intra-gastrique Orbera, le système de fixation endoscopique HeliX X-Tack, ainsi que les systèmes Apollo ESGTM, Apollo ESG SxTM, Apollo REVISETM et Apollo REVISE SxTM.

Sources :1 Rapport européen de l'OMS sur l'obésité 2022