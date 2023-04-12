دي إم جي إيفنتس تطلق المعرض السعودي للمياه لتلبية مستويات الطلب المرتفعة على المياه في المملكة

RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, April 12, 2023/EINPresswire.com/ -- كشفت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة بتنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق المعرض السعودي للمياه، وهو الفعالية الأكبر المتخصصة بقطاع المياه في المملكة، بهدف دعم خطط المملكة بمشاريع مائية بقيمة 80 مليار دولار أمريكي بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وينطلق المعرض من 11 حتى 13 سبتمبر 2023 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويتشارك الموقع مع الدورة الثانية من المعرض السعودي للبنية التحتية، الفعالية التجارية الوحيدة المتخصصة بقطاع البنية التحتية في المملكة، لاستقطاب الجهات المعنية في قطاع المياه طوال ثلاثة أيام من نشاطات الأعمال والتعلم والتواصل.
وتستضيف الفعالية مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع لعرض منتجاتهم وخدماتهم، بما يتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث الابتكارات التي تشمل حلول توريد المياه والتكنولوجيا المائية وأنظمة الصرف وتكنولوجيا مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه ومحطات تحلية المياه وحماية التربة وإدارة المياه وإعادة التدوير وتكنولوجيا الحفر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "ساهمت جهود المملكة الدؤوبة لتحقيق الأمن المائي في توفير مساحة للنمو والابتكار في القطاع. ويتشارك المعرض السعودي للمياه، المعرض الوحيد من نوعه في المملكة الذي ينطلق في سبتمبر 2023، الموقع مع المعرض السعودي للبنية التحتية، ويوفر فرصة للشركات المحلية والإقليمية والدولية لمشاركة التقنيات والابتكارات والمنتجات والخدمات الجديدة".
ويلعب المعرض دوراً هاماً في نمو الشركات في قطاع المياه، وذلك بالاعتماد على الحضور الراسخ لدي إم جي إيفنتس في أكثر من 15 فعالية ضمن المملكة العربية السعودية. وأصبحت المياه عنصراً أساسياً في آفاق التطوير الخاصة بالمملكة، ولا سيما مع وجود مجموعة كبيرة من المشاريع الضخمة قيد التخطيط والتنفيذ في المملكة. كما تستقطب الفعالية، التي تستمر لثلاثة أيام، المشترين من القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات الجهات المتخصصة.
وأضاف دينتون: "تلبي المملكة مستويات الطلب المتزايدة على المياه والتي يسببها التنوع الاقتصادي والنمو السكاني والتوسع الحضري، ما يزيد من أهمية المعرض السعودي للمياه من خلال استقطاب الخبراء والمبتكرين وصناع القرار لمناقشة أحدث التطورات والحلول والتحديات في قطاع المياه".
ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من الشخصيات المرموقة التي تمثل الجهات الحكومية والبلدية إلى جانب أعضاء من المؤسسات التجارية ومقدمي الخدمات العامة والهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى الاستشاريين في مجال الصحة والسلامة ومستهلكي المياه التجارية والصناعية ومحطات تحلية المياه المستقلة، إلى جانب الخبراء في مجال الهندسة والبيئة، وشركات الطاقة المتجددة والمقاولين والمقاولين من الباطن ومزودي خدمات إدارة المرافق والكيانات المصرفية والقانونية.
وتعتمد المملكة على أحدث التقنيات وأهم المهارات في جميع مفاصل منظومة المياه لديها، ما يجعلها قدوةً لجميع الدول التي تعاني من شح المياه. وتتمثل إحدى الأهداف الرئيسية للمعرض في توفير منصةً للخبراء يشاركون فيها معارفهم وتحليلاتهم مع الشركات للمساعدة في معالجة التحديات المائية التي تواجه المملكة، والتي تساهم بتسريع جهود الحكومة للاستثمار في مشاريع المياه الأساسية في إطار رؤية المملكة 2030، لا سيما مع معدلات استهلاك المياه المرتفعة للفرد والتي تبلغ ضعف المتوسط العالمي وأربعة أضعاف معدل تجدد الموارد المائية الطبيعي.
ويتيح المعرض للجهات العارضة إمكانية التواصل مع الجمهور المستهدف والدخول إلى سوق متنامي لدعم الحلول الخاصة بها والتواصل مع صناع القرار ممن يمتلكون قدرة شرائية، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بخدماتها وحلولها وتحسين صورة العلامة ومكانتها.
واختتم دينتون: "يمتاز قطاع المياه السعودي بمجالات النمو والتطوير الواسعة التي يمتلكها، ويوفر مجموعة كبيرة من الفرص أمام الشركات المحلية والدولية للتعاون ودفع عجلة الابتكار. ويسرنا أن نلعب دوراً محورياً في هذه المساعي، ونتطلع إلى تنظيم فعالية ناجحة".
لمزيدٍ من المعلومات حول الفعالية المجانية، يرجى زيارة: http://www.saudiwaterexpo.com/
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