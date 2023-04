Share This Article

News Provided By

5 Tendências de Videoconferência para 2023

5 Tendências de Videoconferência para 2023

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, April 11, 2023/EINPresswire.com/ -- Quando foi a última vez que você pegou no telefone no trabalho para ligar para alguém? Em vez de um telefone de escritório, usamos um headset e iniciamos uma videoconferência! Solidificando o seu lugar num ambiente de trabalho moderno, a videoconferência tornou se tão vital quanto os e-mails, nos nossos hábitos diários de trabalho.

O trabalho híbrido já não é novidade, cada vez mais empresas em todo o mundo estão a expandir as suas medidas de flexibilidade, apoiando o crescimento da videoconferência. Ela está em constante evolução, respondendo às necessidades das empresas e dos funcionários.

Assim, as seguintes 5 tendências de videoconferência para 2023 devem estar no radar de todos!

Videoconferência com Inteligência Artificial (IA)

A Inteligência Artificial (IA) acrescenta uma camada de sofisticação à videoconferência. Otimizando as experiências de reunião virtual, a IA é responsável pela redução de ruído, apresentações e colaboração aprimorada, transcrições ao vivo, resumos da reunião e análises.

Desenvolvimentos no Processamento de Linguagem Natural (PLN) permitem que pessoas que não são fluentes na linguagem nativa da reunião ou aquelas com dificuldades auditivas participem plenamente nas reuniões virtuais. A transcrição ao vivo está prestes a tornar se ainda mais rápida e precisa.

Com a IA em ascensão, software e hardware de videoconferência são integrados com recursos inteligentes, como reconhecimento facial, que ajudam a criar resumos da reunião com todos os participantes, permitindo que o departamento de TI analise os espaços da sala de reunião e como otimizá-los ainda mais.

Interoperabilidade

A maioria das empresas usa uma das seguintes plataformas de videoconferência: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou Skype for Businesses. Isso significa que centenas de milhões de usuários comunicam diariamente nas suas plataformas respectivas. Mas o que acontece quando um usuário do Zoom deseja se conectar com um usuário do Microsoft Teams?

O desafio de vincular plataformas de reunião on-line para experiências de reunião simplificadas e sem atritos é assustador. É aí que entra a interoperabilidade.

A interoperabilidade refere se a reuniões virtuais simplificadas, independentemente da plataforma escolhida, fácil conectividade por meio de software ou hardware. Vimos os principais players de UC&C a atualizarem os seus dispositivos para permitir reuniões tanto de Zoom quanto de Microsoft Teams. Os provedores de software também estão a focar essa questão, focando se na colaboração confiável entre plataformas.

Igualdade na Reunião

Enquanto as distâncias físicas entre funcionários, clientes ou parceiros estão a aumentar com o trabalho flexível, essa mudança em direção à videoconferência não deve impactar a qualidade da comunicação e colaboração. Cada participante remoto deve ser capaz de compartilhar, ser ouvido e visto de forma exemplar numa reunião virtual. Os espaços virtuais também devem oferecer consistência na qualidade. Áudio crepitante e vídeo pixelizado não são toleráveis em reuniões remotas. Uma configuração inadequada em casa ou no escritório não é tolerada e pode ser considerada, pouco profissional e ineficaz.

A igualdade nas reuniões concentra-se na inclusão e na tecnologia que ajuda a obter os melhores resultados possíveis em reuniões virtuais, sem excluir participantes remotos ou mal equipados.

Salas Microsoft Teams

Para combater a ineficiência e fornecer a pretendida igualdade nas reuniões, as salas Microsoft Teams oferecem uma solução completa para empresas - funcionalidade integrada de hardware e software para reuniões produtivas.

As salas Microsoft Teams referem-se a espaços físicos de reunião, nos quais os dispositivos de videoconferência,assim como monitores, câmeras e áudio, são certificados para salas Microsoft Teams e trabalham em uníssono. Essa solução completa fornece aos usuários acesso fácil ás reuniões e uma análise das mesmas.

Para a igualdade em reuniões em geral, as salas avançadas Microsoft Teams, agora incluem o Front Row - uma solução de espaço de reunião que move a visualização de galeria para a parte inferior do écran, para que os participantes remotos da reunião sentem-se ao nível dos olhos dos seus colegas no local. Esta funcionalidade promove a colaboração sem fronteiras - reuniões híbridas inclusivas e envolventes.

Segurança e privacidade

A ascensão da videoconferência e a mudança para trabalhar coletivo num espaço virtual, levantaram algumas questões sobre segurança de dados e privacidade individual. O governo dos EUA e sua Agência de Segurança Nacional (NSA) até consideram a tendência de trabalho remote, uma questão de segurança nacional.

Um número crescente de reuniões virtuais deu origem a "ataques ao Zoom" - sequestro de reuniões remotas por trolls e hackers da Internet. Isso não se limita ao Zoom, embora leve o seu nome, afeta todas as plataformas de videoconferência e os seus usuários. Para evitar interrupções causadas por invasores do Zoom, aqui estão algumas dicas para reuniões mais seguras:

• Ative salas de espera e verifique os participantes

• Adicione uma senha de reunião

• Use um fundo virtual

• Mantenha o software atualizado

• Nunca compartilhe o link da reunião publicamente



A videoconferência ainda domina os nossos dias de trabalho e não mostra sinais de desaceleração no próximo ano. Fora da pandemia e para um mundo mais flexível, a videoconferência está continuamente a adaptar-se e a melhorar as experiências de reunião remotas dos usuários.